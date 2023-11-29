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【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯推薦、中和美食推薦 (附菜單)

2023-11-29 14:01:35 花見團子玩耍趣 人氣：174
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花見團子玩耍趣

發表篇數：185篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：菱東方麵食館
phone02-8941 9009
place新北市中和區景德街29號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「菱東方」     (造訪日期 : 2023/11)

「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手

中和炒飯推薦、中和美食推薦 

【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

 菱東方 

地址 : 新北市中和區大勇街27巷1號1樓
電話 : 02 8941 9009
時間 : 11:00-14:00、17:00-20:00

本次團子來到有中和平價版鼎泰豐美稱的「菱東方」享用美味的料理，「菱東方」主打炒飯、乾麵、湯麵和堅持每天現包的抄手等餐點，開幕至今深受不少客人喜愛，是當地有口皆碑的名店。店家位於捷運景平站附近，步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

「菱東方」的老闆是之前鼎泰豐的師傅自己出來開的店家，口感及做法承襲鼎泰豐的味道，但售價卻只要一半不到，CP值超高。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

走進店內寬敞明亮，整潔衛生，店家裝潢採中式古典風，擺設許多古早味廚具，和青花瓷盤，顯得特別古色古香，還有兩幅很吸睛的細緻紙雕，雕工很精細，值得細細品味，店內提供多張2人、4人座位，多人聚餐也很適合。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

餐具和醬料採自助式，醬料有胡椒、辣椒、醬油等，可隨個人喜好添加。冰箱內擺放數種小菜，可以選擇自己想要的小菜搭配享用。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

點餐可採店內劃單，也可用QR Code掃碼，團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

豆干小魚 \ 鹹蛋南瓜 \ 塔香茄子 \烤麩 

「豆干小魚」裡有Q彈有嚼勁的豆干配上鹹中帶味的小魚乾，微辣調味好過癮；「鹹蛋南瓜」是店家特製，鬆軟綿密的南瓜加上鹹蛋黃做成金沙調味，是別的地方都吃不到的好味道；「塔香茄子」裡有軟嫩茄子、加入九層塔、辣椒調味，色香味俱全；「烤麩」煨到入味，吸飽滿滿的湯汁，越嚼越香，配料還有毛豆、筍片，豐富又美味。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

鮮肉紅油抄手

「鮮肉紅油抄手」是店內招牌！店家抄手每天都現包，炒手內包裹新鮮絞肉，薄皮鮮肉滑嫩鮮美，一口咬剛剛好，炒手拌入青菜，配上紅油醬汁，吃起來微辣帶勁，團子推薦必點的單品。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

排骨蛋炒飯

「排骨蛋炒飯」吃出主廚真功夫！炒飯不加醬油，直接加蛋、蔥、鹽巴直球對決，和鼎泰豐的炒飯做法相同，炒飯聞得到濃濃蛋香，飯粒顆顆分明、香味四溢，屬於比較清爽的口感。金黃透亮的排骨不裹粉直接油炸，會幫忙切片讓食用更方便，一口咬下外酥內嫩，肉質Q彈有嚼勁，保證一試成主顧。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

蝦仁肉絲蛋炒飯

「蝦仁肉絲蛋炒飯」內有多顆蝦仁，蝦肉飽滿Q彈、豬肉絲鹹中帶味，多種配料讓炒飯口感更豐富，一次可以品嚐海陸兩種好味道，讓我們一口接一口，不知不覺就吃光光。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

紅油皮蛋辣麵

「紅油皮蛋辣麵」Q彈的麵條加入店家特製炸醬和紅油，搭配上皮蛋、蔥花，青菜，要吃之前全部攪拌均勻，吃起來微辣開胃，很是夠味，是店家人氣招牌商品，喜歡吃辣的朋友一定要來試試。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

燙青菜

當天「燙青菜」為高麗菜，川燙好的高麗菜清爽香脆，加入油蔥、醬油攪拌，鹹香開胃。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

蝦肉餛飩湯

「蝦肉餛飩湯」餛飩內包裹豬肉餡、蝦仁，海陸美味一口嚐，湯頭看似清淡但品嚐起來很香甜，內有青蔥、青菜，伴著淡淡油香，暖心滋潤，是搭配麵飯的最佳良伴。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

酸辣湯(大)

限量的「酸辣湯」酸、辣、鹹、鮮、香兼具，湯內還有滿滿配料，肉絲、豆腐、木耳、蛋花等食材，加上勾芡精心調製熬煮，口感穠稠滑順，誠意滿滿。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

整體而言，團子覺得「菱東方」是很適合個人打牙祭、好友家人聚餐的好地方。份量豐盛兼顧營養均衡，上菜速度快，價錢平價合理。店家也有與外送平台業者合作，我們造訪時外送車子持續不間斷。喜歡吃炒飯、炒手的朋友，不妨來「菱東方」嚐嚐，用小錢就能吃到大餐廳等級的美味料理喔。【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

 菜單 

【美食】「菱東方」排骨蛋炒飯、紅油皮蛋麵、紅油抄手，中和炒飯

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