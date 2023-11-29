跨菜系香酥好菜 三五好友開飯去 時時香
匯集川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜
舒適用餐環境 悠閒放鬆享受廚師們的精湛手藝
首選推薦 霸王甘蔗蝦 甘蔗鮮甜與100%新鮮蝦泥完美結合
肉質鮮嫩入口好美味~
主廚推薦精選套餐享米飯免費續加，三種好米無限續加!!
吃飯別忘記搭配wa10瓦城APP消費累積點數
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位於CITYLINK南港店 C棟9樓 時時香
主打匯集川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜，同時也是瓦城泰統集團七大品牌之一
台灣多家連鎖，各地的朋友都有機會可以品嘗這難得的道地美味喔!!!
時時香 CITYLINK南港店 周邊景點可說相當豐富~
來到南港商圈吃飽後，看場熱門電影喜樂時代影城 、逛逛CITYLINK南港、
環球購物中心 南港車站 飯後漫步走走逛逛，也是不錯的選擇喔!!!
瓦城泰統集團 wa10瓦城APP會員辦起來~
集結七大品牌：瓦城、非常泰、1010湘、時時香、大心
、YABI KITCHEN、月月泰BBQ 消費累積點數換品牌美食
新加入會員還有送七品牌甜點兌換券喔(需消費滿$1500)
點餐方式為掃碼點餐，使用上介面都相當容易
餐點除了提供豐富多道單點菜外~
也提供兩人以上的多人套餐
經典組合幫你配，不用煩惱怎麼選!!
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如要兌換APP優惠券商品，可另洽現場服務人員喔!!
下飯菜太香，擔心白飯吃不夠嗎?? 一碗一碗太花錢!
那不如點主廚推薦多人套餐系列，三種白飯免費無限續加
台中194號、黑白雙鑽(黑糙米、白米)及健康紅藜麥三種任你選
也可以單點一碗45元，同享無限續加~
一上桌就吸引眾人的目光，相當上相又好吃的一道菜
霸王甘蔗蝦(3支) $295
使用100%新鮮蝦泥，裹在甘蔗棒上，油炸烹調後上桌
蝦肉吸收了甘蔗的鮮甜 蝦肉Q彈多汁~鮮味十足
吃完一隻就愛上這好滋味~整枝甘蔗都可以食用喔~
記得淋上特製醬汁，吃起來更加爽口又多汁~
令人回味古早好滋味 小時候的童年回憶
阿婆紅燒肉 $365
五花肉、花生、豆干及蛋，慢火燉煮 口感暖嫩入口即化~
搭上白飯可說是在適合不過了~
經典台菜 鹹香夠味 好吃必點
3.5杯雞 $365
使用去骨雞腿肉，軟嫩好入口，搭上Q彈暖嫩米血
兩種口感在嘴中，超搭的拉!!
加上獨家秘製花雕酒提香，上桌後香氣四溢~令人食指大動!
三杯已經在拌炒中入菜，剩下0.5杯會由服務人員親自在鍋邊淋下喔~
經典古早味必吃 好吃又下飯 不吃可惜
厚煎菜脯蛋 $275
蓬鬆紮實的特厚級菜脯蛋，塗上特製醬汁~
香味十足~簡直就是驚艷全場!!!
蛋香四溢，鹹香好滋味 怎能不下飯!!!
好險白飯無限量續加，不然一碗飯怎麼夠!!
大魚大肉 也要來點青菜
東方乳酪空心菜 $210
腐乳汁與鹽拌炒，鮮脆又鹹香~
飲料真材實料，甘蔗在杯裡!!!
甘蔗四季青茶 $110
甘甜回甘又好喝，去油解膩好幫手!!
飯後少了甜點那怎麼行!!
點選精選套餐享精選甜點加購價105元(楊枝甘露、時時香綠豆蒜、杏仁豆腐)
時時香綠豆蒜 $115
杏仁豆腐(冰) $115
時時香 價格屬於中高價位，菜色的CP值挺高
生日慶生、家庭聚餐、特殊節慶選來這裡用餐，絕對不會讓你採雷~
尤其精選米飯無限量供應，搭上下飯菜可說讓你吃的飽足又滿意~
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時時香 南港車站店
台北市南港區忠孝東路七段369號9樓C棟
電話 02-2782-2589
營業時間:
一~五 11:00~15:00/17:00~21:30
六~日 11:00~21:30
(供餐至營業結束前30分鐘，請提早入場喔~)
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