為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 小巨蛋餐廳推薦「Ulove羽樂歐陸創意料理」平價小巨蛋餐酒館聚餐推薦

小巨蛋餐廳推薦「Ulove羽樂歐陸創意料理」平價小巨蛋餐酒館聚餐推薦

2023-11-30 09:20:03 軟西，遊記 人氣：102
share
邀約
窩客好文

軟西，遊記

發表篇數：461篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：Ulove羽樂歐陸創意料理
place台北市松山區南京東路四段162號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

Ulove羽樂歐陸創意料理

之前軟西就吃過小巨蛋餐廳Ulove羽樂歐陸創意料理，當時跟姐妹就對羽樂寬敞舒適環境、輕鬆溫馨氛圍留下深刻印象，不僅餐點選擇多元豐富，排餐、義大利麵、燉飯通通有，還有超平價套餐選擇，雙人套餐只要雙主餐加+688就可以選4樣開味菜、2份麵包、甜點、飲料都任選2，算下來只要千元上下就可以吃豪華大餐，很適合朋友慶生、情侶約會、小型尾牙，或是接下來的聖誕節聚餐交換禮物，Ulove羽樂歐陸創意料理有包廂，可包場，小巨蛋餐廳推薦推薦給軟絲們。Ulove羽樂歐陸創意料理一樣收錄在軟西的台北餐酒館台北包廂餐廳推薦中。

目錄

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:小巨蛋餐廳推薦》Ulove羽樂歐陸創意料理

小巨蛋餐廳 Ulove羽樂歐陸創意料理用餐環境

Ulove羽樂歐陸創意料理整體空間寬敞溫馨，雖然桌距比較近一點，但是高朋滿座的時候相當熱鬧活潑，氣氛輕鬆寫意，整體木質調溫馨，座位數多很適合聖誕節聚餐交換禮物，偶爾也可以看到小情侶們在這裡約會吃飯，小巨蛋高級餐廳推薦給軟絲們。

尤其是羽樂有很多逗趣小標語，看到都會噗呲一笑，如果生日慶生來羽樂，還會招待小蛋糕，不管尾牙、約會、慶生、聚餐都適合，是多功能小巨蛋餐酒館，雖然座位多，但用餐期間可是坐滿滿，建議想來的Ulove羽樂歐陸創意料理的朋友還是先訂位以免撲空呀，其他餐酒館也可參考軟西的台北餐酒館推薦

仔細看看Ulove羽樂歐陸創意料理菜單，燉飯、義大利麵、排餐等大多落在300-800左右，軟西推薦一定要加點單人或雙人套餐，雙人套餐附兩份麵包、任選4樣開胃小點、2杯飲料(酒除外)、2個甜點，光是這澎派組合就已經超划算，柯軟那天真的吃到飽到不行，以CP值算是小巨蛋附近平價美食推薦之一，文末有Ulove羽樂歐陸創意料理菜單可參考。

Ulove羽樂歐陸創意料理還有大約可容納2-4人小包廂，最前面的可以坐5-6人，沒有包廂低消，只要滿七歲低消NT300/人即可，真的非常適合小家庭或三五好友聚餐，其他包廂也可以參考軟西的台北包廂餐酒館

最後方還有個15-20人大包廂，低消一個餐期(11:30-15:00、17:30-21:00)NT12000，內外各有一台投影機，年底到了Ulove羽樂歐陸創意料理也很適合當成小公司尾牙、春酒餐廳喔!

Ulove羽樂歐陸創意料理還有一點很貼心，會幫每組來用餐的客人拍照，還會洗照片出來，有幾個大人就洗幾張，每個人都可以帶回家作紀念，是不是吃個飯也超有儀式感。

小巨蛋餐廳 Ulove羽樂歐陸創意料理美食介紹

招待開胃菜匈牙利肉腸

肉腸帶微微煙燻辛香香氣，帶點酸甜茄香醬汁，肉腸和杏鮑菇都大塊咬起來嚼勁彈牙Q口，開胃小點剛下肚擄獲了柯軟的胃。

雙人升級套餐(+NT688)麵包*2、羽樂小點*4、甜點*2、飲料*2

維也納麵包

這個麵包拜託來Ulove羽樂歐陸創意料理一定要吃，上次軟西吃完後就對他念念不忘，來的路上一直跟柯柯說麵包超好吃，跟國賓飯店合作的麵包外酥脆內柔軟，滿滿奶香遇熱化開柔和不甜膩，軟西下次要來羽樂訂購一包是15個NT350，回家回烤鐵定是消夜好夥伴阿(笑。

松露起士薯條(NT198)

酥炸雞腿塊(NT198)

Ulove羽樂歐陸創意料理的雞腿塊是比較有彈勁的，吃下去皮脆Juicy肉Q嫩，下方多力多滋有種瀝油感讓整體吃起來清爽乾脆!

薯條雖然松露味比較不明顯，但上面鋪滿滿浮誇起司，馥郁濃郁起司香搭上金黃酥脆薯條很是涮嘴!

軟殼蟹酸辣沙拉(NT198)

軟殼蟹本人可能軟西拍照放了一下比較偏軟潤，但依舊有著海味甘鮮，跟下方沙拉各自是一道菜，感覺沒有融合在一起，但沙拉裡頭有水蜜桃切片增添甜蜜果香軟西很喜歡!

培根蘋果乳酪捲(NT198)

之前一訪的時候覺得蘋果味比較不明顯，這次Ulove羽樂歐陸創意料理做了升級版，裡面的乳酪整個爆量，軟西推薦搭著下方新鮮生菜一起入口，清新爽脆中和培根的焦香脆肉汁，再和豐厚乳鹹奶香融合，入喉後整個口齒留香，推薦來Ulove羽樂歐陸創意料理必點!

法式羊排佐烏斯特醬汁(NT868)

很多人對羊排料理都為之卻步，因為羊肉獨有的羶味實在太搶戲，不過Ulove羽樂歐陸創意料理的羊排很厲害沒什麼羊騷味，肉質嫩度剛剛好，用牙齒輕輕一拉就可以咬下柔嫩厚實羊排，很貼心用鋁箔紙包著尾端可以直接拿起來食用超方便，一旁是烏斯特醬汁，淡雅孜然有著酸甜鹹等層次，越嚼越發在口中散發豐富香氣。

剝皮辣椒鎖管奶油燉飯(NT388)

鎖管、剝皮辣椒、鮮奶油、洋蔥、蒜頭

Ulove羽樂歐陸創意料理提醒這道比較重口味一點，實際吃來真的會被剝皮辣椒的辣勁稍微醒腦刺鼻，米心很有咬勁的燉飯奶香細緻，吃飯期間還會吃到香料香啵一聲迸發在的嘴裡辣度，仔細一看是花椒!中西合併的嗆辣度給燉飯帶來兩種辣感，配上海味濃濃肥美鎖管，這道雖偏重口味，但很適合聚餐分食。

伯爵烤布蕾(NT188)

裡面的茶香非常濃厚，甘口柑橘香和大人成熟韻味的茶感，布丁細滑綿順，上方焦糖焦甜度中和茶苦香，是顆非常耐吃順口的布丁!

巧克力千層蛋糕(NT188)

最上面就是綿密千層蛋糕的餅皮，薄得一口吃下像在嘴裡呼吸呼出甜蜜奶蛋香，下方巧克力層層推疊卻完全不苦澀不甜膩，有著清甜巧克力香，跟Ulove羽樂歐陸創意料理帶給人的整體感覺一樣，溫和柔順暖心的陪伴。

蔓越莓冰醋(NT150)

黑糖鮮奶茶(NT150)

柯柯的黑糖鮮奶茶，黑糖讓整體茶香更醇順。

這杯喝下去醋感滿重的，莓果酸香酸得軟西過癮消暑，暢快清涼!

小巨蛋餐廳 Ulove羽樂歐陸創意料理菜單

Ulove羽樂歐陸創意料理

之前一訪羽樂跟姐妹都很喜歡輕鬆溫馨氛圍，餐點更是選擇多多，換算下來只要千元上下就可以吃豪華大餐，是個想要小慶祝一下又不會太傷荷包的好去處，不管朋友慶生、情侶約會、小型尾牙、家人聚餐都很適合，Ulove羽樂歐陸創意料理有包廂，可包場，小巨蛋餐廳推薦推薦給軟絲們。Ulove羽樂歐陸創意料理一樣收錄在軟西的台北餐酒館台北包廂餐廳推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

▻原文:小巨蛋餐廳推薦》Ulove羽樂歐陸創意料理

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

▻軟絲專屬優惠碼◅

Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250
UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100
FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金
WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠
 | 交通票券訂票優惠
✓  | 訂房優惠

Ulove羽樂歐陸創意料理

✓Ulove羽樂歐陸創意料理地址：台北市松山區南京東路四段162號(地圖點我)

✓Ulove羽樂歐陸創意料理交通：捷運松山新店線(G線、綠線)小巨蛋站4號出口

✓Ulove羽樂歐陸創意料理電話：02-25782656

✓Ulove羽樂歐陸創意料理營業時間：11:30-15:30、17:30-21:30

✓Ulove羽樂歐陸創意料理官方網站Ulove羽樂歐陸創意料理

✓Ulove羽樂歐陸創意料理臉書粉絲團Ulove羽樂歐陸創意料理 FB

✓備註：可訂位、有包廂、可包場

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

↓你可能會想看↓

台北聖誕節聚餐推薦

台北燒肉推薦

台北牛排餐廳

台北約會餐廳推薦

台北浪漫餐廳推薦

25家台北餐酒館推薦

板南線餐酒館

東區餐酒館

信義區餐酒館

大安區餐酒館

中山區餐酒館

10家包廂餐酒館

台北啤酒餐廳

忠孝敦化餐酒館

忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館

15家台北居酒屋

台北串燒

台北日本料理

台北韓式料理

台北火鍋推薦




Ulove羽樂歐陸創意料理低消多少?

Ulove羽樂歐陸創意料理低消NT300/人。

Ulove羽樂歐陸創意料理有包廂嗎?

Ulove羽樂歐陸創意料理小包廂可容納2-4人、5-6人，大包廂15-20人，可包場，可訂位。
相關文章

我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰

發表留言 取消

檢舉
share
chevron_left

北海岸咖啡廳推薦「拾浪咖啡」石門新開幕無敵海
延伸閱讀

[台南]中西區 平價泰式料理推薦 好辣好麻「泰」好吃 泰檸檬泰式廚房

 皮老闆的美食地圖

圓山站美食：好，丘 Goodchos～美味貝果

 淺藍lightblue

台北大安。Hong Kong茶水攤

 李小瑜

堤米和洋料理簡餐

Tsung Hua Lee
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
邀約
窩客好文

軟西，遊記

發表篇數：461篇

軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
HASH柑橘咖喱創始店 照片

HASH柑橘咖喱創始店

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市松山區
好食曆食堂 照片

好食曆食堂

4.40 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
鳥居町日料居酒屋饒河店 照片

鳥居町日料居酒屋饒河店

4.70 (1人評鑑)

區域：台北市松山區
城市盒子 照片

城市盒子

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市中正區
Bold Taipei 照片

Bold Taipei

4.20 (1人評鑑)

區域：台北市大安區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up