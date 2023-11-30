Ulove羽樂歐陸創意料理

之前軟西就吃過小巨蛋餐廳Ulove羽樂歐陸創意料理，當時跟姐妹就對羽樂寬敞舒適環境、輕鬆溫馨氛圍留下深刻印象，不僅餐點選擇多元豐富，排餐、義大利麵、燉飯通通有，還有超平價套餐選擇，雙人套餐只要雙主餐加+688就可以選4樣開味菜、2份麵包、甜點、飲料都任選2，算下來只要千元上下就可以吃豪華大餐，很適合朋友慶生、情侶約會、小型尾牙，或是接下來的聖誕節聚餐交換禮物，Ulove羽樂歐陸創意料理有包廂，可包場，小巨蛋餐廳推薦推薦給軟絲們。Ulove羽樂歐陸創意料理一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北包廂餐廳推薦中。

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小巨蛋餐廳 Ulove羽樂歐陸創意料理用餐環境

Ulove羽樂歐陸創意料理整體空間寬敞溫馨，雖然桌距比較近一點，但是高朋滿座的時候相當熱鬧活潑，氣氛輕鬆寫意，整體木質調溫馨，座位數多很適合聖誕節聚餐交換禮物，偶爾也可以看到小情侶們在這裡約會吃飯，小巨蛋高級餐廳推薦給軟絲們。

尤其是羽樂有很多逗趣小標語，看到都會噗呲一笑，如果生日慶生來羽樂，還會招待小蛋糕，不管尾牙、約會、慶生、聚餐都適合，是多功能小巨蛋餐酒館，雖然座位多，但用餐期間可是坐滿滿，建議想來的Ulove羽樂歐陸創意料理的朋友還是先訂位以免撲空呀，其他餐酒館也可參考軟西的台北餐酒館推薦。

仔細看看Ulove羽樂歐陸創意料理菜單，燉飯、義大利麵、排餐等大多落在300-800左右，軟西推薦一定要加點單人或雙人套餐，雙人套餐附兩份麵包、任選4樣開胃小點、2杯飲料(酒除外)、2個甜點，光是這澎派組合就已經超划算，柯軟那天真的吃到飽到不行，以CP值算是小巨蛋附近平價美食推薦之一，文末有Ulove羽樂歐陸創意料理菜單可參考。

Ulove羽樂歐陸創意料理還有大約可容納2-4人小包廂，最前面的可以坐5-6人，沒有包廂低消，只要滿七歲低消NT300/人即可，真的非常適合小家庭或三五好友聚餐，其他包廂也可以參考軟西的台北包廂餐酒館。

最後方還有個15-20人大包廂，低消一個餐期(11:30-15:00、17:30-21:00)NT12000，內外各有一台投影機，年底到了Ulove羽樂歐陸創意料理也很適合當成小公司尾牙、春酒餐廳喔!

Ulove羽樂歐陸創意料理還有一點很貼心，會幫每組來用餐的客人拍照，還會洗照片出來，有幾個大人就洗幾張，每個人都可以帶回家作紀念，是不是吃個飯也超有儀式感。

小巨蛋餐廳 Ulove羽樂歐陸創意料理美食介紹

招待開胃菜匈牙利肉腸

肉腸帶微微煙燻辛香香氣，帶點酸甜茄香醬汁，肉腸和杏鮑菇都大塊咬起來嚼勁彈牙Q口，開胃小點剛下肚擄獲了柯軟的胃。

雙人升級套餐(+NT688) 麵包*2、羽樂小點*4、甜點*2、飲料*2

維也納麵包

這個麵包拜託來Ulove羽樂歐陸創意料理一定要吃，上次軟西吃完後就對他念念不忘，來的路上一直跟柯柯說麵包超好吃，跟國賓飯店合作的麵包外酥脆內柔軟，滿滿奶香遇熱化開柔和不甜膩，軟西下次要來羽樂訂購一包是15個NT350，回家回烤鐵定是消夜好夥伴阿(笑。

松露起士薯條(NT198)

酥炸雞腿塊(NT198)

Ulove羽樂歐陸創意料理的雞腿塊是比較有彈勁的，吃下去皮脆Juicy肉Q嫩，下方多力多滋有種瀝油感讓整體吃起來清爽乾脆!

薯條雖然松露味比較不明顯，但上面鋪滿滿浮誇起司，馥郁濃郁起司香搭上金黃酥脆薯條很是涮嘴!

軟殼蟹酸辣沙拉(NT198)

軟殼蟹本人可能軟西拍照放了一下比較偏軟潤，但依舊有著海味甘鮮，跟下方沙拉各自是一道菜，感覺沒有融合在一起，但沙拉裡頭有水蜜桃切片增添甜蜜果香軟西很喜歡!

培根蘋果乳酪捲(NT198)

之前一訪的時候覺得蘋果味比較不明顯，這次Ulove羽樂歐陸創意料理做了升級版，裡面的乳酪整個爆量，軟西推薦搭著下方新鮮生菜一起入口，清新爽脆中和培根的焦香脆肉汁，再和豐厚乳鹹奶香融合，入喉後整個口齒留香，推薦來Ulove羽樂歐陸創意料理必點!

法式羊排佐烏斯特醬汁(NT868)

很多人對羊排料理都為之卻步，因為羊肉獨有的羶味實在太搶戲，不過Ulove羽樂歐陸創意料理的羊排很厲害沒什麼羊騷味，肉質嫩度剛剛好，用牙齒輕輕一拉就可以咬下柔嫩厚實羊排，很貼心用鋁箔紙包著尾端可以直接拿起來食用超方便，一旁是烏斯特醬汁，淡雅孜然有著酸甜鹹等層次，越嚼越發在口中散發豐富香氣。

剝皮辣椒鎖管奶油燉飯(NT388)

鎖管、剝皮辣椒、鮮奶油、洋蔥、蒜頭

Ulove羽樂歐陸創意料理提醒這道比較重口味一點，實際吃來真的會被剝皮辣椒的辣勁稍微醒腦刺鼻，米心很有咬勁的燉飯奶香細緻，吃飯期間還會吃到香料香啵一聲迸發在的嘴裡辣度，仔細一看是花椒!中西合併的嗆辣度給燉飯帶來兩種辣感，配上海味濃濃肥美鎖管，這道雖偏重口味，但很適合聚餐分食。

伯爵烤布蕾(NT188)

裡面的茶香非常濃厚，甘口柑橘香和大人成熟韻味的茶感，布丁細滑綿順，上方焦糖焦甜度中和茶苦香，是顆非常耐吃順口的布丁!

巧克力千層蛋糕(NT188)

最上面就是綿密千層蛋糕的餅皮，薄得一口吃下像在嘴裡呼吸呼出甜蜜奶蛋香，下方巧克力層層推疊卻完全不苦澀不甜膩，有著清甜巧克力香，跟Ulove羽樂歐陸創意料理帶給人的整體感覺一樣，溫和柔順暖心的陪伴。

蔓越莓冰醋(NT150)

黑糖鮮奶茶(NT150)

柯柯的黑糖鮮奶茶，黑糖讓整體茶香更醇順。

這杯喝下去醋感滿重的，莓果酸香酸得軟西過癮消暑，暢快清涼!

小巨蛋餐廳 Ulove羽樂歐陸創意料理菜單

Ulove羽樂歐陸創意料理

之前一訪羽樂跟姐妹都很喜歡輕鬆溫馨氛圍，餐點更是選擇多多，換算下來只要千元上下就可以吃豪華大餐，是個想要小慶祝一下又不會太傷荷包的好去處，不管朋友慶生、情侶約會、小型尾牙、家人聚餐都很適合，Ulove羽樂歐陸創意料理有包廂，可包場，小巨蛋餐廳推薦推薦給軟絲們。Ulove羽樂歐陸創意料理一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北包廂餐廳推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

▻原文:小巨蛋餐廳推薦》Ulove羽樂歐陸創意料理◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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