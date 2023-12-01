◎全台最大野營體驗，2天活動狂吸超過12萬人!!
假日到衛武營都會公園騎YouBike兼散步~
我們從輜汽路進入都會公園邊走邊欣賞南湖、北湖。
衛武營以前是新兵訓練中心，現在是衛武營國家藝術文化中心。
總面積9.9公頃，建物面積3.3公頃，音波式的外形與白色波浪曲線，流暢地與環境巧妙結合
這是荷蘭建築師法蘭馨·侯班以衛武營老榕樹群的概念設計，讓民眾能從四面八方進入場館，
賦予衛武營具穿透感與呼吸節奏的想像，
也讓衛武營藝術中心成為全球單一屋頂下最大的綜合型表演場地。
一路沿指標走到了三連棟Q棟，有「走進江賢二的5G沈浸式光影交響三部曲」展覽。
周邊展示彷彿會呼吸、有生命力的裝置藝術。
有趣的大、小黑冠麻鷺!! 瞧~ 在五路財神的紅財神與黃財神中間還站著一隻呵！
夜幕低垂。
巧遇「2023 Wild Wild 野生活」看起來好熱鬧很有趣。
全台最大野營體驗，聽說2天活動狂吸超過12萬人ㄚ!!
戲劇院前的草地有付費活動也有免費活動、市集餐飲 。
在星空下浪漫的饗宴～
哇！好想來一客！
先到大會服務中心登記繳費，到辦桌處領餐，再到草地上、繽粉彩球下餐桌饗用~
自然活潑生動的野營生活真有趣。
見識到幾款露營車與紮營活動不錯唷！
主辦單位：高雄市政府觀光局
活動地點：高雄市鳳山區三多一路1號