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衛武營國家藝術中心 / 「Wild Wild 野生活」 / 相招逗陣來踏青 / 野營體驗好沏桃~~

2023-12-01 13:30:00 小 祿 人氣：178
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窩客好文

小 祿

發表篇數：605篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

◎全台最大野營體驗，2天活動狂吸超過12萬人!!

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  假日到衛武營都會公園騎YouBike兼散步~

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  我們從輜汽路進入都會公園邊走邊欣賞南湖、北湖。

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  衛武營以前是新兵訓練中心，現在是衛武營國家藝術文化中心。

  總面積9.9公頃，建物面積3.3公頃，音波式的外形與白色波浪曲線，流暢地與環境巧妙結合

  這是荷蘭建築師法蘭馨·侯班以衛武營老榕樹群的概念設計，讓民眾能從四面八方進入場館，

  賦予衛武營具穿透感與呼吸節奏的想像，

  也讓衛武營藝術中心成為全球單一屋頂下最大的綜合型表演場地。

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  一路沿指標走到了三連棟Q棟，有「走進江賢二的5G沈浸式光影交響三部曲」展覽。

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  周邊展示彷彿會呼吸、有生命力的裝置藝術。

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  有趣的大、小黑冠麻鷺!!    瞧~ 在五路財神的紅財神與黃財神中間還站著一隻呵！

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  夜幕低垂。

  巧遇「2023 Wild Wild 野生活」看起來好熱鬧很有趣。

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  全台最大野營體驗，聽說2天活動狂吸超過12萬人ㄚ!!

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  戲劇院前的草地有付費活動也有免費活動、市集餐飲 。

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  在星空下浪漫的饗宴～

  Pili Pala辦桌體驗NT$999   衛武營 / 「Wild Wild 野生活」 / 好熱鬧很有趣

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  哇！好想來一客！

  先到大會服務中心登記繳費，到辦桌處領餐，再到草地上、繽粉彩球下餐桌饗用~

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  自然活潑生動的野營生活真有趣。

  見識到幾款露營車與紮營活動不錯唷！

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活動日期：2023.11.18 ~ 2023.11.19  活動已結束
主辦單位：高雄市政府觀光局
活動地點：高雄市鳳山區三多一路1號
官方網站：雄旅遊網
參觀費用：  無
大眾運輸：
高雄捷運橘線→衛武營站(O10)6號出口
公車52、70→衛武營國家藝術文化中心站
50、53A/53B、88、248、橘7A/橘7B/橘8/橘10/橘11、紅21、8001、黃2A/ 黃2B/黃2C→建軍站
11→新康街口(衛武營後門)
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及展覽資訊以官方最新公告為準
店家所提供商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表筆者當時當次當下參觀的個人感受，不等於往後每次每個人的期待嘿～

文章標籤

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小 祿

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挖系小祿～ 小祿邀請大家來分享我的遊趣＆食趣，有空來逛逛嘿！ http://alung1011.pixnet.net/blog 美食趁鮮品嘗，食趣文章日期敬請斟酌參考~
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