麻辣鍋從小火鍋到麻辣鍋專賣店都有賣，都沒這間重慶麻辣來的正宗！連麻辣鍋底料也是來自重慶，底料很強加水就很好喝，蓋碗九宮格超好拍！火鍋配料更是有特色，有美蛙、豬腦、芍粉、魔芋、土豆瀑布..等，重慶辣度很狂，建議先從小辣開始～

好想你重慶蓋碗火鍋 在哪？

這間正宗重慶蓋碗火鍋位在桃園中壢區新生路上，在中壢車站與SOGO百貨商圈中心點，從火車站步行約10分鐘，搭乘A19老街溪站步行只要5分鐘，中美路二段上就有收費停車場～

營業時間：11:30~15:00/17:00~00:00

地址：桃園市中壢區新生路79號

扛棒寫著“好想你”這間就是！門口掛著兩串傳統大鼓，很有自己特色，經過很難不多看兩眼～

一進去左右兩邊有網美拍照區！左邊這大兔子好有趣，還拿著花束好像在求婚，旁邊公車路牌寫著“我在中壢好想你”。

中國古典復古風

仔細看會發現店家很多小巧思！整間視覺延伸很寬敞，桌與桌間有一定距離，用餐空間挺舒適，木桌旁雕花加上大理石桌面，看起來很有質感，每桌旁邊都放有三層架，讓客人方便放食材或空盤，真的很貼心～

牆面還貼著「只想發財 搞錢要緊」！還有麻辣鍋香料圖片參考～

桌子下方有置物箱，可放外套或包包，抽屜打開有衛生紙與牙籤可使用，桌上也有垃圾桶、餐具。

手機掃碼點餐很方便！為了讓大家方便看菜單，我把菜單拍下來給大家參考～

好想你重慶蓋碗火鍋 菜單

鍋底可選全鍋或鴛鴦鍋！湯底有重慶麻辣鍋、菌菇鍋與金湯酸菜鍋三種，道地重慶麻辣湯一定要點，這的菜色都挺有特色，像是美蛙、豬腦、芍粉、魔芋、土豆瀑布..等，別間都沒看過，單點配菜30元起。

刷菜時間表

每桌都有這張刷菜立牌！依照不同食材有不同涮煮時間，小酥肉可直接食用，也能涮煮麻辣鍋，毛肚、鴨腸、豬腰都只要15秒，土豆瀑布只要6秒～

黃喉：煮2~3分鐘

滷雞腳：煮3分鐘

滷豬腳：煮5分鐘

萵苣筍：煮5分鐘

鴨血：煮6分鐘

美蛙：煮6分鐘

毛肚包蝦滑：煮6分鐘

豬腦：煮15分鐘

黃金比例百搭調味碟

牆面貼有兩種調味料教學！這百搭調料碟看起來很不錯，還有我喜歡的干碟粉～

喜歡什麼醬料自己調配！

這有提供兒童椅！

鴛鴦鍋．麻辣鍋底料

為了讓大家嚐到最道地的重慶麻辣鍋！麻辣鍋底料是遠從重慶飄揚過海來的！為了迎合國人口味，在辣度上做了調整，獨家配方的麻辣底料，直接下冷水就能煮成麻辣鍋，另一邊鴛鴦我們選了金湯酸菜鍋，酸菜湯底酸度明顯，很適合涮白肉吃～

這麻辣底料好厲害！底料浸泡在裡面，辛香料漸漸飄散開來，一靠近就聞到香濃麻辣味，這麻辣湯爆香爆辣，小辣對我來說又狠又辣～

九宮格 宮廷蓋碗

一開始就是被這九宮格給吸引！9個格子放的是蓋碗，這視覺效果很讚，好像來到追劇片場，好有宮廷味，這次點的都是店家推薦，食材裝卷整齊加上細心擺盤很好拍～

雞爪、豬腳、鴨腸、南瓜、美蛙、千張、毛肚蝦滑、蓮藕、金錢毛肚！看起來好讚喔～

這的滷豬腳、雞腳、牛肚一定要點！是老闆娘親手滷製，光是滷汁就很花時間，先把冰糖炒到焦糖色，加入獨家滷味配方才能開始滷製～

滷味看起來很不錯！秘製滷味放到麻辣鍋繼續煮，肯定是好吃啊～

金錢毛肚．雞腳．豬腳

重慶麻辣湯看起來紅通通！喝起來不嗆辣，麻辣湯底濃厚香醇，喝起來麻辣夠味，小辣就已經那麼精彩，辛麻刺激感在舌尖不停舞動，毛肚涮個15秒就能起鍋，入味滷毛肚加上麻辣湯，柔軟中帶點嚼勁好吃～

滷雞腳下鍋煮個3分鐘，外層雞皮都膨脹起來！像港式鳳爪一樣輕咬就能骨皮分離，雞爪皮筋吸附麻辣湯，香麻辣不燥口、越吃越上癮，連腳骨都可以啃很久。

滷豬腳放進去煮5分鐘！用筷子一掰豬皮、豬腳肉與骨頭就能分離，香軟豬皮多了辣香味，豬腳肉質香軟糯好好吃，真的會吃上癮，兩塊不夠我吃，人多建議多點幾份～

毛肚蝦滑

這碗毛肚蝦滑很費工！要先把毛肚一片片洗乾淨，再放入蝦滑捲起，放到麻辣鍋煮個6分鐘，一咬下去毛肚帶點爽脆感，蝦滑很彈牙有鮮味，加上麻辣湯吃起來有層次，沾點干碟粉一起吃更夠味，就是辣到噴香～

小酥肉

第一眼看到還以為是宜蘭卜肉！小酥肉炸到金黃酥脆，挾到麻辣鍋涮個2~3秒，表面吸附麻辣湯，沾干碟粉吃最對味，這小酥肉創意吃法別處沒見過，想吃只能來這報到～

麻辣牛肉

這盤麻辣牛肉很特別！也是店家招牌，特別選用上等牛里脊，加上獨門辣椒籽醃料，還沒有涮煮麻辣湯，已經感覺到這香辣度，靠近就能聞到牛肉辣香味～

下鍋來回涮個10～15秒！一口塞進去整個嘴巴都是麻辣香，牛肉出乎意料的軟嫩，這一盤138元麻辣牛肉很划算要點～

牛五花

牛五花也來一盤！紅艷五花牛紅白相間，放到麻辣湯左右兩邊輕涮，肉片由紅轉白就能吃啦～

牛五花有豐富油脂、口感軟嫩，經過麻辣鍋湯洗禮，沒有多餘油膩感，沾點特調干碟粉更讚，這小一碟裡面有白芝麻、干碟粉、蔥花、蒜碎與辣椒，干碟粉真是香～

菜單上的美蛙就是常見的田雞！廚房都會幫忙切塊裝好～

超狂健美美蛙！

想要瘋狂一點的朋友！就和我一樣點一整隻不要切，這一整隻138元也很實惠，拿到肥美的美蛙好開心，這隻美蛙肉多多又健美，肌肉線條好強烈，看起來就是Q彈～

去皮美蛙放到麻辣鍋，美蛙肉嚐起來比雞肉還嫩口，沒有任何腥味！不用佐醬就很夠味，有來一定要點一整隻～

手工獅子頭

這是店家新推出“手工小獅子頭”，麻辣湯滲入到獅子頭裡，醇厚肉香結合鹹蛋黃香，麻辣湯滿溢在嘴裡，獅子頭咬一口就散開，鹹蛋黃真的很加分～

蓮藕就是要煮麻辣才好吃！鴨血表面都是皺褶就知道有入味，豆腐也是一咬就噴汁。

少見的豬腦花！聽說吃起來像豆腐！

豬腦花．生鴨腸

第一次在麻辣鍋店吃豬腦花！新鮮老闆才敢賣，放到專煮籠煮上15分鐘，讓豬腦完全熟度才能食用，豬腦花比豆腐滑嫩、綿密，也沒有讓人害怕的豬騷味，吸飽麻辣湯沾干碟粉、芝麻與花生碎，和平時吃的麻辣鍋完全不一樣，很特別的滋味～

這的鴨腸不是冷藏熟腸，是一整條生鮮鴨腸！涮約15秒就能撈起，咬起來帶點爽脆度，想要口感更Q彈也能煮久一點。

土豆瀑布． 芍粉．千張

這道土豆瀑布必點很特別！也是別間麻辣鍋沒吃過的，一開始還以為是冬粉，沒想到竟然是馬鈴薯切成絲，土豆瀑布帶點脆度吃起來很特別～

店員說我們運氣好，前陣子芍粉斷貨啦！乍看這很像寬粉條，但吃起來口感差很多，樹薯粉做的芍粉特別Q彈，煮到透明狀有彈性就能夾起，口感彈牙咕溜還很帶勁，加點麻辣湯、撒點干碟粉拌拌就好吃～

千張吃起來就像薄片豆乾，千張毛細孔可吸附麻辣湯，咬起來帶點韌性。

真的是真材實料才敢直接加水！

加多寶．楊梅湯

加多寶漢方涼茶、楊梅湯都是麻辣鍋好朋友！喝起來清爽又解膩，這楊梅湯杯子太有趣，是不是很眼熟？原來是中國痰盂造型，吸管還加上一把小紙傘，太可愛了～

剛好中午客人都離開！才能點一杯夜上海來喝，這杯結合水蜜桃、桑椹、荔枝、檸檬..等，鹹甜感調和的很剛好，飯後來一杯有種慵懶放鬆感，好適合晚上揪朋友來這聚餐～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

＊越吃越過癮點不夠再加點！從舒適的裝潢、服務態度到餐點都很不錯，難怪Google評論近800則有4.8顆星，蓋碗九宮格很好拍，重慶麻辣鍋底料有厲害，火鍋食材一吃就知道新鮮，很多外面都吃不到，吃完真的回吃率很高下次還要來。

◎ 店內剛好有壽星活動，當月壽星送一顆大扇貝，詳情可詢問店家粉專。

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好想你重慶蓋碗火鍋 店家 資訊

電話：03-2804765

營業時間：11:30~15:00/17:00~00:00

地址：桃園市中壢區新生路79號

粉絲專頁：好想你重慶蓋碗火鍋

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