112. 11. 20 (一) 2023台中國際花毯節

睽違兩年再次舉辦的「台中國際花毯節」，從開展前就備受矚目

以往我們都會抽空來參觀，今年也不例外

「2023台中國際花毯節」於2023/11/11～12/3開放免費參觀

除了自行開車前往，亦可搭乘接駁車

展場有放大版的園區地圖，方便旅客參考賞花路線

今年的主題是『漂浮花都』，將新社的農業、自然生態、人文等元素

融入設計為新社的三大守護神，讓遊客彷彿走進充滿理想的烏托邦

美麗的花卉城堡非常夢幻，猶如置身童話世界

城堡每個角度的造景都不同，搭配繽紛的花毯真是美極了！

定點時間會噴灑水霧，營造如夢似幻的氛圍

當水霧瀰漫整個城堡時，視覺效果就成了「漂浮花都」

我真的好喜歡今年的主題，360度環繞拍個不停

感謝老大帶我圓夢，真是不虛此行

賞花之餘也玩玩攝影，換白色花瓶當主角也挺不錯的

『生態勇者』

以建造白冷圳的工程師"磯田謙雄"為形象設計，藉此向他致敬

『工藝女神』

她是地方職人的化身，造型主題包括剪紙、編織、藍染、手工書、香氛植物

這些都是新社在地文化特色，亦有守護地方人文的意象

『大地巨人』

他是守護農業的機械巨人，胸口的綠葉象徵綠能環保的重要性

『人文之徑』

以新社盛名的手工書為設計，讓人感受在地人文魅力

現場有兩本手工書造景，拍照效果好像花框，這巧思太棒了！

『青銀摩天輪』

由地方長照樂齡團體共同創作，打造台中成為樂齡幸福之都

除了主題造景，還有很多片花海圍繞會場

數大就是美，色彩繽紛非常療癒

黃澄澄的向日葵花海，許多小蜜蜂聞香而來

後方的美食區人滿為患，但我的目光被這一大片壯觀的百日草花田吸引

曬曬太陽、賞花拍照，心情也跟花兒一樣美麗

在新社途中巧遇可愛的香菇造景，隔著車窗拍一張留念，新社花海...明年見

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