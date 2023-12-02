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2023台中國際花毯節 / 新社花海

2023-12-02 13:47:36 齊媽 人氣：120
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窩客好文

齊媽

發表篇數：92篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 新社區

112. 11. 20  (一)                       2023台中國際花毯節

2023台中國際花毯節 / 新社花海

睽違兩年再次舉辦的台中國際花毯節，從開展前就備受矚目

以往我們都會抽空來參觀，今年也不例外

2023台中國際花毯節 / 新社花海

2023台中國際花毯節於2023/11/11～12/3開放免費參觀

除了自行開車前往，亦可搭乘接駁車

2023台中國際花毯節 / 新社花海

展場有放大版的園區地圖，方便旅客參考賞花路線

2023台中國際花毯節 / 新社花海

今年的主題是漂浮花都，將新社的農業、自然生態、人文等元素

融入設計為新社的三大守護神，讓遊客彷彿走進充滿理想的烏托邦

2023台中國際花毯節 / 新社花海

美麗的花卉城堡非常夢幻，猶如置身童話世界

2023台中國際花毯節 / 新社花海

城堡每個角度的造景都不同，搭配繽紛的花毯真是美極了！

2023台中國際花毯節 / 新社花海

2023台中國際花毯節 / 新社花海

定點時間會噴灑水霧，營造如夢似幻的氛圍

2023台中國際花毯節 / 新社花海

當水霧瀰漫整個城堡時，視覺效果就成了漂浮花都

2023台中國際花毯節 / 新社花海

我真的好喜歡今年的主題，360度環繞拍個不停

感謝老大帶我圓夢，真是不虛此行

2023台中國際花毯節 / 新社花海

2023台中國際花毯節 / 新社花海

賞花之餘也玩玩攝影，換白色花瓶當主角也挺不錯的

2023台中國際花毯節 / 新社花海

生態勇者

2023台中國際花毯節 / 新社花海

以建造白冷圳的工程師"磯田謙雄"為形象設計，藉此向他致敬

2023台中國際花毯節 / 新社花海

工藝女神

她是地方職人的化身，造型主題包括剪紙、編織、藍染、手工書、香氛植物

這些都是新社在地文化特色，亦有守護地方人文的意象

2023台中國際花毯節 / 新社花海

大地巨人

他是守護農業的機械巨人，胸口的綠葉象徵綠能環保的重要性

2023台中國際花毯節 / 新社花海

人文之徑

以新社盛名的手工書為設計，讓人感受在地人文魅力

2023台中國際花毯節 / 新社花海

現場有兩本手工書造景，拍照效果好像花框，這巧思太棒了！

2023台中國際花毯節 / 新社花海

2023台中國際花毯節 / 新社花海

青銀摩天輪

由地方長照樂齡團體共同創作，打造台中成為樂齡幸福之都

2023台中國際花毯節 / 新社花海

2023台中國際花毯節 / 新社花海

除了主題造景，還有很多片花海圍繞會場

2023台中國際花毯節 / 新社花海

數大就是美，色彩繽紛非常療癒

2023台中國際花毯節 / 新社花海

黃澄澄的向日葵花海，許多小蜜蜂聞香而來

2023台中國際花毯節 / 新社花海

2023台中國際花毯節 / 新社花海

後方的美食區人滿為患，但我的目光被這一大片壯觀的百日草花田吸引

曬曬太陽、賞花拍照，心情也跟花兒一樣美麗

2023台中國際花毯節 / 新社花海

在新社途中巧遇可愛的香菇造景，隔著車窗拍一張留念，新社花海...明年見2023台中國際花毯節 / 新社花海

官網：https://www.flowercarpet.tw/index.php

 

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