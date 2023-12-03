冷颼颼的冬季，就會讓人更想吃甜食。沖泡一杯熱咖啡，再搭配甜食，這就是我的冬季幸福小法寶。今天要與大家分享的是：雲朵時光手作甜點工坊。一間溫暖系的手作甜點店，讓人回味無窮。想起來都是甜蜜滋味。

關於-雲朵時光手作甜點工坊

生活是場精萃之旅

越日常越幸福

我們從餐桌旁開始茁壯

一份信念一個夢想

堅信手作能帶來溫暖力量

幸福不再是別人給予而是從自己出發

慢工出細活

對雲朵時光而言

是用真材實料締造心靈饗宴

將純粹、自然加進甜點裡

入口溫暖甜蜜其次幸福回甘

雲朵媽媽

十六歲初入職場

三十歲辛勞奔波

四十歲的時光

想為自己而活

身為母親的溫柔

期待看見孩子們滿足的笑容

平凡的幸福造就不平凡的日子

讓雲朵溫暖你的時光

如同我們在時光中遇見如雲朵般溫暖的你

雲朵時光手作甜點工坊-開箱

店家都是使用黑貓宅急便配送

能讓內容物獲得更完善的保護

到貨日期與時間也能最快速的送到我們手上

這點還蠻不錯的

巴斯克蛋糕-炭焙烏龍

這次要分享的是6吋巴斯克蛋糕

我覺得像我們目前是小家庭的人口

所以6吋剛剛好

這是店家新出的口味：炭培烏龍

平常就喜歡喝茶類的我們

對於這個口味充滿期待

巴斯克乳酪蛋糕雖然長得醜醜的

可是它有著細緻綿密的口感

吃法有4種建議

看大家喜歡哪種口

可自行都嘗試看看

找出自己最喜歡的吃法

(1) 常溫吃：口感像重乳酪蛋糕

(2) 冷凍吃：口感很像雪糕冰淇淋

(3) 微波加熱吃：像熱的舒芙蕾

(4) 冷藏吃：口感最好

這一款巴斯克蛋糕

菲姐最喜歡的吃法是放冷藏後拿出來吃

超級滑順綿密的口感

這款巴斯克蛋糕選用台灣國產炭培烏龍茶

這讓蛋糕吃起來的口感醇厚順滑

還會有茶類回甘的滋味

如果你也喜歡濃茶系列

又喜歡重乳酪

這一款必買

而且甜度設定是微甜

所以吃多也不會覺得太膩

平常下午我最常拿2塊巴斯克蛋糕

再配一杯黑咖啡

當作是我的下午茶點心

吃了美味的甜食後

才有力氣繼續顧小孩

也能短暫享受me time

可麗露-(原味、可可、泰奶)

細緻又可愛的包裝外盒

送禮也很適合

或是現在蠻流行的野餐

也可以帶這盒去

方便攜帶又不怕碰撞變形

外盒側邊有貼著雲朵時光的LOGO貼紙

可愛的雲朵圖案LOGO

看了心情就很好

這次只有訂購3種口味（原味、可可、泰奶）

不過店家其實有更多種口味可自由搭配

這種一盒9入的可任選3種口味混搭

口味及價錢分別是：

經典香草 $70

焙茶$75

泰式奶茶 $75

靜岡抹茶 $75

法芙娜可可 $75

雲朵時光手作甜點-可麗露(原味)

雲朵時光手作甜點-可麗露(泰奶)

雲朵時光手作甜點-可麗露(可可)

這三種口味吃下來

菲姐最喜歡的是原味及泰奶

味道處理的剛剛好

當下午茶也是很棒的選擇

一次1顆可麗露

配黑咖啡感覺就沒有罪惡感了

可以再多吃幾顆

女生就是這樣

如果吃到喜歡的甜食

就會想再多吃一些

每一顆可麗露表層都是帶點焦脆的口感

微酥的外殼

Q軟有嚼勁的內裡

內裡吃起來還帶點微潤的感覺

能享受到甜而不膩的多層次美味口感

雲朵時光手作甜點-販售品項

喜歡嘗鮮各種甜點美食的菲姐

分享以上甜點資訊給大家

寒冷的冬季

吃上美味甜點

給自己來點生活中的小確幸

就是這麼簡單

雲朵時光手作甜點工坊-店家資訊

名稱：雲朵時光手作甜點工坊

工作室：桃園市桃園區大有路514號

面交自取地址：桃園市桃園區大有路554號

營業時間：10:00-18:00

公休日：週六週日

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