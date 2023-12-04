新莊區中正路上，是一間很氣派的婚宴會館。天賜良緣創立於2018年，在2020年疫情期間做了全面的改裝，將原本一樓包肥(Buffet)餐廳的部分改為適合家庭聚餐、宴客的「

新莊區中正路上，是一間很氣派的婚宴會館。天賜良緣創立於2018年，在2020年疫情期間做了全面的改裝，將原本一樓包肥(Buffet)餐廳的部分改為適合家庭聚餐、宴客的「

新苑餐廳提供中式、日式料理，還有專門的燒臘部門、中廚部門。老丈人聽從朋友推薦，今天特地帶上我們小夫妻，一同來品嚐新苑餐廳的料理~

踏進天賜良緣大飯店，豪華氣派的大廳吸引了我們的眼球。低頭一瞧，唉呀! 我怎麼穿著拖鞋呢~這拖鞋好像有點跟不上這樣的場合，不過齁我是來吃飯的，用餐的也都是自己人，不介意啦~新苑餐廳專門的燒臘部門除了提供一般小吃、拼盤之外，還有拿手的果木爐烤片皮櫻桃鴨，依照需求加價可以做3-4吃。如果是想享用烤鴨料理(內用、外帶)的捧油們，務必提前一天電話預訂喔!

服務人員領我們入座時，經過了日料吧檯，看到師傅正在運用熟練的手法製作餐點，一旁還有活海鮮的水族箱! 水族箱中海鮮多樣，活魚不僅有龍虎斑，還有高山泉鱸魚。想起前幾天我們才吃了龍虎斑，老婆自己一個人吃了快一整隻魚，最後留下魚頭給我，由此可見他對吃魚的喜愛程度。看在老婆吃魚技巧一絕的份上，等等一定要來一隻!

天賜良緣大飯店考慮客人用餐的隱秘性，也希望真正落實VIP的用餐享受，提供6間半開放式包廂和12間獨立包廂。其中最特別的是，有3間獨立包廂有附設化妝室(廁所)和衣帽間，這樣的設計放在餐廳界中，乃至於飯店業中都是很炸眼的存在啊!

晃悠期間我還注意到新苑餐廳有送餐機器人，雖然機器人沒辦法完美補足人力的短缺，但在這麼大的用餐場地中，如果沒有個送餐機器人，服務人員跑菜會變成真的在跑菜! 送餐機器人除了能幫助服務人員減少對身體的負擔(不用跑來跑去)，也能讓服務人員有更多的精力可以去關注客人的需求，給予更多溫暖。不愧是位於飯店中的餐廳，對服務如此講究!

新苑餐廳內用須外加一成服務費，菜單選擇超多，還有季節料理餐盤推薦。今天的菜色是服務人員推薦預約的，老丈人訂位的時候有預訂招牌的脆皮雞。新苑餐廳訂位保留10分鐘，開放兩週內的訂位(線上訂位請點我)。今天就來開箱給大家看，下次再帶全家族來聚餐!

🌟會員集點優惠🌟

即日起加入Line@會員，享有新會員雙重優惠。消費滿50元贈1點，滿10點即可兌換私廚小點一份，最高100點可兌換清蒸龍虎斑或蒜蒸紅蟳!

🌟天賜良緣祝您生日快樂🌟

112/7/1-112/12/31提前三天告知預訂生日壽星專案(結帳時需出示身份證件)：

●包廂當月壽星：使用包廂餐價12800元＋10%(10人起)，贈豬腳麵線(原價980元＋10%/份)，訂幾桌即贈幾桌。

●包廂當日壽星：贈經典母子壽桃一份(原價1180元＋10%)。

●一樓開放空間小吃區：當月壽星贈一份個人小蛋糕。

🌟2024除夕外帶早鳥優惠🌟

2024除夕外帶提供得來速免下車，取餐快速又方便。七道佳餚優惠價6980元(8人量)，於12/31前全額付清享早鳥優惠，加贈經典八寶芋泥(限量100組)。

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2024春節團圓宴初一至初五，大廳10人全席10800元＋10%(10人量)，大廳6人半席6800元＋10%(6人量)。早鳥優惠於112/12/31前全額付清，加贈紅酒1瓶。

🥢茶資/壺(可回沖)🥢

入座上茶先來杯菊普，菊普是在香港、廣東一帶茶樓中流行的一種飲料，主要是以普洱茶葉加上杭菊沖泡成的花茶。菊普並不是所有餐廳都會提供，通常要偏粵式的才會比較有機會遇到。我最愛菊普這味了，只要有茶點，一定會來這味!

🥢天賜四喜拼🥢

天賜四喜拚其實都是單點，主廚以拼盤的方式上桌，我們點了：

●香辣滷水牛腱

滷水又名滷汁、滷湯，是廣東潮汕地區的調味料，用於製作滷味食品。香辣滷水牛腱滷得軟嫩，鎖在牛腱裡的肉汁之多，入口就可以化開的感覺，到現在我還記憶猶新!

●照燒喜相逢

喜相逢不免俗的就是有很多的蛋，當然新苑餐廳的喜相逢也不例外。照燒喜相逢口感是好的，讓我回想起在其他地方吃到的化骨秋刀魚。整隻魚都可以吃的概念，甚至魚刺都已經完全的化開了，基本上現在已經很少能夠吃到這樣子的味道。口味上來說，照燒喜相逢醃製得非常入味，可以品嚐到照燒醬和魚完美結合的迷人滋味。

●玫瑰油雞

新苑餐廳的玫瑰油雞處理的恰到好處，油雞肉汁飽滿，表皮的口感相當Q軟。港式油雞吃了那麼多，新苑餐廳的玫瑰油雞算是數一數二厲害的!

●明爐烤鴨

烤鴨的部位給我們的應該是腿和胸，或是後段(?)，這個我不確定，但能夠確定的是明爐烤鴨入口多汁的口感。我發現在天賜四喜拼裡的四樣料理都有一個共通點，就是非常的多汁、鮮嫩又美味!

🥢招牌每日例湯🥢

今天的例湯是港式煲湯，港式煲湯屬於廣東菜，廣東菜例湯都喜歡加南北杏、排骨熬湯，會有有基本的高湯，不是一般用白鹽水下去煮湯。新苑餐廳港式煲湯以雞爪、豬骨熬第一次的湯頭，再加上其他主菜、配料煲湯。湯頭入口清甜、鮮美，保有燉肉香氣的同時，卻一點都不會感到油膩。這港式煲湯好厲害啊，光喝湯就很讚了，湯底下還有其他蔬菜，這湯我可以喝10碗!

🥢高山泉水鱸🥢

高山泉水鱸選用三峽純水養殖的高山泉水鱸魚，從小喝泉水長大的鱸魚，除了養殖水質要求乾淨清澈，養出來的鱸魚肉質和一般吃到的也不一樣。高山泉水鱸入口口感近似石斑，卻又不柴，加上活魚料理新鮮度的助攻，這高山泉水鱸，在下佩服!

🥢避風塘酥蟹🥢

避風塘酥蟹選用新鮮活蟹醃製過後油炸，再放入四季豆和避風塘的調味料翻炒，總共有三道工序。避風塘酥蟹視覺滿分，酥脆的外皮、鮮美的蟹肉，搭配避風塘的滿滿蒜香，將蟹肉的甜味提拉出來，完美! 這避風塘酥蟹讓人一口接一口，好在我的求生欲尚在滿點，瞥眼瞧見老婆正用制止我的眼神怒視著我，嚇得我趕緊夾上一塊放入他的碗中。來來來，大家都別搶喔，哈哈!

🥢招牌脆皮雞🥢

招牌脆皮雞一般都是賣全隻，但若開在桌菜，就會配成半隻。這道招牌脆皮雞是新苑餐廳必點的菜色之一，不過想吃的捧油們需要提前2天預訂，美食是需要預訂的! 招牌脆皮雞脆皮真的超脆，這種工法應該是(很像)刷上糖，淋油的概念，雞肉底下有很多雞汁。方才品嚐過玫瑰油雞，知道新苑餐廳對於雞肉處理的厲害了，這脆皮雞表皮多了脆口、酥脆，卡茲、卡滋的口感，讓人沉溺其中，久久無法自拔，好好味喔~

雞胸處理同樣不會柴，可以品嚐到鮮嫩、多汁的雞胸，對於有減肥、健身需求的捧油們，是一道補充蛋白質的美味料理。脆皮雞旁還有青花菜作陪襯，大魚大肉的同時來點水煮川燙的青花菜，不僅吃得到食物原味，還能利用青花菜解膩，超讚!

🥢手作綜合壽司🥢

手作綜合壽司有大大的花壽司、我最愛的豆皮壽司，還有鐵火捲，壽司結構緊實，入口醋飯恰到好處，口感Q彈。美味的醋飯搭配新鮮的食材，我相信不論是哪一種組合，都能夠讓人感到相當舒服~

🥢椰果西米露🥢

用餐的最後，來碗椰果西米露做結尾。西米露入口甜味適中，不會過甜，喝得到椰香，奶味十足。椰果西米露裡滿滿的料，讓人感覺是嘴角上揚的滿足，幸福感爆棚!

今天這頓由老丈人買單，還是老人家懂推薦，這餐我們吃得都很滿足。人家說魔鬼藏在細節裡，從活海鮮水族箱中就能看出新苑餐廳對食材、料理的堅持，從送餐機器人就可以看到新苑餐廳對服務的熱忱和態度。今天為了一道避風塘酥蟹差點引起家庭慘案(應該說是影響夫妻和諧)，下次帶全家族來用餐可能會上演世紀大搶菜(笑)。新苑餐廳年底前還有除夕外帶、春節團圓宴早鳥優惠，趁著現在心動不如馬上行動，我要趕緊去預訂了! 「天賜良緣大飯店 新苑餐廳」分享給大家~