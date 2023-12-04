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2023 新北板橋耶誕城周邊美食攻略01》今日子涼面 - 被涼麵耽誤的日式烏龍麵店 距離新北耶誕城僅5分鐘距離、冬天也會爆滿的府中站美食網美涼麵店 - 理智派的生活手札

2023-12-04 20:02:03 Jacob 人氣：101
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窩客好文

Jacob

發表篇數：43篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：今日子涼面(府中站)
phone02-8968-183
place新北市板橋區北門街22號1樓
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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2023 新北板橋耶誕城周邊美食攻略01》今日子涼面 – 被涼麵耽誤的日式烏龍麵店 距離新北耶誕城僅5分鐘距離、冬天也會爆滿的府中站美食網美涼麵店

【板橋今日子涼面】初訪心得

將近年底，我開箱位於新北板橋美食中的涼麵店家。今日子涼面位於新北板橋府中站，在市場的對面，會開箱這家店主因是當天附近的新北板橋耶誕城已開放，為了踩點之由在附近隨手找了間美食。原本是要在對面市場探索美食，但是路過今日子涼面，看到門口被一堆排隊人潮堵住，感覺應該是在地府中站美食，所幸跟著排來吃(?。

店內環境不大，座位僅吧檯位置約莫10個左右。這也解釋了為什麼一堆人都是採外帶吧，帶回去公司吃超方便。看了一下店家的菜單，除了招牌且很多人外帶的涼麵之外，店家也有烏龍麵和三合一湯(綜合味噌湯)等熱食可以選擇。既然我路過的季節是冬天，就乾脆跟大家不一樣，在涼麵店開箱他們家的烏龍麵吧(我就是反骨，哼哼。

由於我們才兩個人，無法每一項餐點都開箱，就單純點了一碗韓式泡菜烏龍麵與三合一湯(味噌湯+蛋+貢丸)，然後再切了一盤小菜。再詳細介紹餐點之前，我只能說這家是連我媽都給初『也太便宜好吃的涼麵店有的烏龍湯麵』XD。聽起來很饒口，但我真的很意外一家涼麵店的烏龍湯麵可以這麼有水準，加了一下料一碗僅需一百。這種佛心價也難怪在用餐時間一堆人會排隊了。

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【板橋今日子涼面】環境簡介

板橋今日子涼面店面小小的，整體裝潢是文青風格。色系選用是白色與木質調的搭配，原本以為有二樓可以坐，殊不知只有一樓的座位。想來的朋友可以選擇用餐時間外帶或是在下午時段前往，會比較容易有位置哦。

【板橋今日子涼面】餐點評價

。韓式泡菜烏龍湯麵(+貢丸、半顆滷蛋、滷腱子肉)。

看看這照片，這樣甚麼東西都加了一碗只要100。這種價格在新北板橋一級戰區的府中站，光用看的都讓我淚流滿面，就封你淚流滿面湯麵好了XD。湯底是濃厚的泡菜味，辣度是一般人可以接受的泡菜辣，甚至連小辣都不到的那種。一定要拿出來說的是他的滷毽子肉，入口即化的口感我認真誤以為我吃到的是牛肉，搭配著香醇的湯底一併入口，爽度整個爆炸。在冷冷的冬天，我大推你們來今日子涼面買一碗熱的烏龍湯麵，絕對跌破你眼鏡的好吃。缺點大概是眼鏡被跌破需要花錢修眼鏡(?喂，再亂講甚麼拉。

。三合一湯(味噌湯+蛋+貢丸)。

會點三合一湯是因為當天食慾實在不大，單純想喝點熱湯。看了一下今日子涼面的菜單，看到其他家沒賣的品項就順勢點來喝喝看。三合一湯價格才60，滿滿的蛋花、貢丸等從視覺上看CP值就很高。湯底除了味噌之外，也有蛋蛋的海帶香氣和蛋香。喝完第一個想法是，如果女朋友月事來想喝點熱湯，這碗會是我的首選。

。滷味小菜。

小菜我只能說，失手點了好大一盤XD。沒辦法，店家的東西看起來都好讚好好吃，要怪就怪店家的東西好吃(?喂，又再亂怪一通。我們點的滷菜包含了蘿蔔、紅羅蔔、大豆干、豆皮和花椰菜等。我只能說，今日子涼面的滷菜是我目前吃過前三名好吃的滷味XD。花椰菜吸附滷汁呈現淡淡的甜味，而蘿蔔與紅蘿蔔更是會在嘴裡回甘。而和店家索取的辣醬，搭配起來真的是我本人給出今天的MVP，高達99.5分的高分。辣醬甜而不膩，入口後隨時間在嘴中慢慢有麻的感受。整體辣度僅為小辣不到的滋味，卻多了辣椒的回甘香氣。好吃到我現場想買，店家說這個是老闆自己特調，沒有再販售XD。

P.S. 老闆，東西好吃不給人買??強烈推薦你把辣醬拿出來單獨賣啦。

整體開箱完我只有一個感想，幹嘛叫自己今日子涼面，你們的烏龍湯麵和滷味會被那些只點涼麵的人忽略捏。

【板橋今日子涼面】店家資訊

名稱：新北板橋今日子涼面
時間：周一至周日11:30-20:30
電話：02-89681833
地點：220新北市板橋區北門街22號1樓
推薦：泡菜烏龍麵、滷味小菜和最強的辣醬!!!!!!!!!

【板橋今日子涼面】地理位置 / 怎麼去

板橋今日子涼麵位於捷運府中站旁、板橋高中附近，地理位置可謂板橋府中一級戰區。前往方式理智派提供兩種方式給大家參考：
。大眾交通：搭乘大眾交通的朋友，可以乘坐【台鐵(火車)/高鐵/客運/捷運】等抵達板橋火車站後，再轉乘捷運藍線至府中站即可。
。自行開車：自行開車的朋友，可以使用國道三號，於8-板橋二號交流道下後沿著縣民大道開，約莫10-15分鐘即可抵達。

【板橋今日子涼面】停車位置

板橋今日子涼面正如我前面提到，位於板橋高中附近，我當天停車是直接停到板橋高中地下停車場，非常方便。

*提醒一下，附近是一級戰區，對面是市場，旁邊也是板橋最熱門的商業中心和車站等，非常不建議各位用暫停的方式停車，會影響交通。

【板橋今日子涼面】價位 I 價目表 I 菜單一覽

今日子涼麵的餐點除了涼麵/烏龍麵之外，包含了滷味、味噌湯、涼拌小菜與飲品等。
。涼麵：涼麵價位落在50-70元中間，當天雖冷外帶人潮依舊不減，應該是非常好吃。
。烏龍麵：烏龍麵價位落在70-75中間，個人大推!
。味噌湯：味噌湯價位落在30-60中間，三合一湯超推!
。滷味：滷味價位落在10-40中間，以台北來說這價格也太佛心。
。涼拌小菜：涼拌小菜價位落在35-40中間。
。飲品：飲品落在20-30中間，其中菜單寫道『快樂水』，我想老闆應該是鄉民吧XD。

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