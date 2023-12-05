從外觀看起來超不起眼的桃園良泉小吃，沒想到味道卻是如此美味，讓人一吃成主顧，地點就在南門巿場附近，對面是文昌公園停車場，交通便利，停車半小時內還不收費，招牌必點、甜不辣、魷魚羹，油飯，實際品嚐，每樣都好吃不採雷，銅板價就能享用，為桃園CP值高早午餐。

小小的一間店，裡面座無缺席，幾乎都是老顧客，好在老闆上菜還蠻快的，稍微等一下就有座位。

最新DM，實際DM以店家為主，價格最高為60元的桃園銅板美食。

招牌必點：甜不辣50元，份量還蠻多的，有甜不辣、米血、油豆腐、脆丸等，加上它的特製醬料，真的超美味的，最後還可以免費加湯成一碗香甜的甜不辣湯。

招牌必點：油飯40元：看似普通的一碗油飯，沒想到加了特殊甜辣醬超級好吃，讓人一口接一口停不下來。

招牌必點：魷魚羹湯50元，魷魚羹麵60元，湯頭清爽好喝，加了香菜和油蔥酥後更添美味，喜歡吃辣的別忘了加上它的辣醬，超夠味的～

良泉小吃價格經濟實惠，為桃園在地好吃的庶民小吃店。

吃飽還可以到南門巿場逛逛，繼續尋找美食～

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良泉小吃：桃園市桃園區民族路105號；營業時間：06:00-14:30（周一公休）

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