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桃園巿區銅板美食【良泉小吃】南門巿場旁/桃園在地人早餐平價美味/招牌必點油飯魷魚羹甜不辣/桃園CP值高早午餐

2023-12-05 09:41:25 大海愛上藍天 人氣：748
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1554篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：良泉小吃
phone03-3329-037
place桃園市桃園區民族路105號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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從外觀看起來超不起眼的桃園良泉小吃，沒想到味道卻是如此美味，讓人一吃成主顧，地點就在南門巿場附近，對面是文昌公園停車場，交通便利，停車半小時內還不收費，招牌必點、甜不辣、魷魚羹，油飯，實際品嚐，每樣都好吃不採雷，銅板價就能享用，為桃園CP值高早午餐。

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小小的一間店，裡面座無缺席，幾乎都是老顧客，好在老闆上菜還蠻快的，稍微等一下就有座位。

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最新DM，實際DM以店家為主，價格最高為60元的桃園銅板美食。

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招牌必點：甜不辣50元，份量還蠻多的，有甜不辣、米血、油豆腐、脆丸等，加上它的特製醬料，真的超美味的，最後還可以免費加湯成一碗香甜的甜不辣湯。

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招牌必點：油飯40元：看似普通的一碗油飯，沒想到加了特殊甜辣醬超級好吃，讓人一口接一口停不下來。

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招牌必點：魷魚羹湯50元，魷魚羹麵60元，湯頭清爽好喝，加了香菜和油蔥酥後更添美味，喜歡吃辣的別忘了加上它的辣醬，超夠味的～

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良泉小吃價格經濟實惠，為桃園在地好吃的庶民小吃店。

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吃飽還可以到南門巿場逛逛，繼續尋找美食～

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良泉小吃：桃園市桃園區民族路105號；營業時間：06:00-14:30（周一公休）

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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