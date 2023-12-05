BLIKE的旗艦店開在台中，最近更在新竹展開新據點。Ruby經常在Instagram上看到B.LIKE的奶茶分享文，
號稱全美的奶茶專賣店，由於目前台北尚未有分店，
這次Ruby剛好來到新竹遊玩，也順便造訪一下，想享受這款奶茶是否如此美味獨特。
BLIKE的門口裝潢充滿異國風情，簡約時尚，是一面很好拍照的背景牆。
BLIKE的菜單價格偏高，台中和新竹的價格有些微差異，
新竹稍微貴了一些，但考慮到他的裝潢和選用的茶葉品質，應該是會滿值得的吧?!
BLIKE也提供店內用區域，以紅色為主調，搭配米白色椅子，
如果不著急的話，也可選擇店內享用。
店內還有漂亮的植栽造景，在這裡喝飲料的氣氛也相當不錯，
簡約不擁擠的環境，但內用位子不多，所以滿容易客滿的。
BLIKE的茶葉選用了斯里蘭卡、肯亞、印度和德國，
以斯里蘭卡醇茶鮮奶茶為基底，BLIKE打造咖啡以外每日的第二杯拿鐵。
如果你喝到喜歡的飲品，店內還有販賣禮盒，
如果無法到門市，也可以透過官網下單購買。
Ruby當天點了四杯，他們家的珍珠、茶凍或者是你要雙料
也是不用加價的，但熱飲則是無法加料。
旨 拿鐵 $85
沒有茶的苦澀味，奶茶香味也很濃厚且順口，搭配珍珠本身的甜，
店員建議我們三分糖，不然Ruby是喜歡喝無糖的。
BLIKE 藍山 $55 加珍珠和茶凍
藍山喝起來很清爽、順口，有淡淡的花香味。
BLIKE的品牌以享受美好、享受⽣活、享受當下，之後台北延吉街也要開分店，
雖然價格不便宜，但偶爾喝一次也是不錯的，
如果你是奶茶愛好者也可以之後趁著北部店開來品嘗看看。
【店家資訊】
👉BLIKE奶茶專門 新竹金山店
🍽 BLIKE FB 請點此 / BLIKE IG 請點
🏠新竹市東區金山二十六街59號
☎️03 577 5077
⏰AM11:00~PM19:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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