和朋友去山上拍完芒草後，一路開車回到板橋聚餐～

夜晚景色很美、餐點好吃、啤酒也是一杯接一杯下肚

幾乎每道都很好吃～不過ABV最重要的還是他國際化的啤酒款式

世界各地特色的啤酒，我們大家當天都很興奮地品嚐以往比較沒喝過的風味

ABV 閣樓餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-板橋府中店 環境

位於府中站一號出口旁的美麗殿商旅12樓，交通超級方便！

ABV系列餐廳已吃過3家以上，每家都很有自己的個性與特色

板橋的閣樓餐酒館便是主打歐陸料理與都市高空美景！

天氣適宜的話，坐在戶外小酌、欣賞景色，格外有氣氛

ABV 閣樓餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-板橋府中店 啤酒

(未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車)

但無論是什麼主題，共通點便是這琳瑯滿目的世界精釀啤酒

每週都會更換，每次來幾乎都能喝到不同的酒款～

不知道從何下手，就請店員推薦～看是喜歡偏甜、帶酸或是富含啤酒花苦香的，絕對都能滿足你

也能先上網看看他們台灣首創、最完整的啤酒百科👉 https://www.abv.com.tw/craft-beer/

Duchesse De Bourgogne 女皇爵黑啤酒、Tsais Gula Honey Wheat Ale 不朽精釀 暴食 蜂蜜白啤酒、DB Brewery Strawberry 德意 草莓氣泡酒、清啤

最左邊的是很不一樣的酸啤酒，是強烈的果酸酸度，但不會讓你不舒服

整體喝起來有點像是葡萄酒的感覺～

蜂蜜白啤酒光聞就有股濃甜的蜂蜜味，甜甜的、沒有太多啤酒的苦味

如果喜歡偏甜的酒，那充滿草莓香甜配上氣泡口感會很適合你，甜甜香氣、很像在喝果汁～

清啤真的讓我們很意外，是特製的爽口版清酒

喝起來能感受到清酒的香氣，但卻不會濃烈嗆口，真的喝起來很清爽

ABV 閣樓餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-板橋府中店 餐點

英格蘭經典牧羊人派 NT.360 不客觀推薦★★★★★

牧羊人派是非常經典的英格蘭餡餅，茄汁香氣浸滿碎肉，搭配綿密的馬鈴薯泥

綿綿的口感與肉汁香氣、穿插蔬果的清甜，十分絕配

佛羅倫斯茄汁燉牛筋 NT.360 不客觀推薦★★★★★

最驚艷的地方在於，肉一放入嘴裡便化成一絲絲嫩口肉質

越嚼越有牛肉的味道與茄汁相融，味道醇厚濃郁

牛筋煮的入味但不過爛，因此吃起來富有Q彈的嚼勁口感

經典尼斯燉菜 NT.320 不客觀推薦★★★★★

這道是南法傳統菜餚，主要是茄子及多樣蔬菜一起燉煮

每種蔬菜的甜度都熬進基底，滿滿番茄香氣之餘，還有多種鮮甜味

我很喜歡蔬菜燉的很軟糯，吃起來多汁又有豐富的自然甜

葡萄牙霹靂霹靂烤雞 NT.360 不客觀推薦★★★★★

這是大家很愛的一道！霹靂霹靂其實原語意是辣椒辣椒，菜色主軸便是使用大量的辣椒

16世紀初葡萄牙人使用雀眼辣椒，混入橄欖油、大蒜等製成特色醬料

但在台灣，改以朝天椒代替，不用擔心會太辣，剛剛好的辣香滿多人都能接受

一開始是微微辣度竄出，隨著吃的時間越長，辣度越是明顯，最後停留在嘴中好一陣子

佛羅倫斯菠菜奶油鮭魚 NT.360 不客觀推薦★★★★★

我很擔心奶類的餐點會太膩口，但ABV的菠菜和奶油簡直絕配

菠菜的蔬菜清甜調和了奶油的膩感，吃起來有鮭魚的鹹香

淡雅的奶香襯托，多種層次完全能獨自吃完一整盤

加泰隆尼亞碎醬麻花捲 NT.380 不客觀推薦★★★★★

加泰隆尼亞碎醬滿接近於義大利的青醬，打碎大蒜、堅果和香草製成

但ABV 閣樓餐酒館巧妙地增加西班牙臘腸！

臘腸的特色味道，完全替這道菜增添不同以往的風味

楓糖培根奶油寬扁麵 NT.400 不客觀推薦★★★★★

這也是我個人滿推薦的菜色，使用帶有點鹹香的藍紋起司

一點點的鹹度配上培根香氣，加深了乳酪起司的味道

同時再裹上楓糖，鹹鹹甜甜、風味非常平衡，讓人滿有印象的餐點

西班牙焦香巴斯克蛋糕 NT.240 不客觀推薦★★★★★

享受內餡滑順的乳酪口感時，也有表面的焦香氣息

看似紮實的蛋糕體，其實一吃就融化在舌尖，濃厚不過甜

ABV的系列餐廳從沒有讓人失望過！特色明顯、餐點幾乎無雷

尤其是豐富的世界精釀啤酒，週週更替，吃這麼多家從來沒喝過重複的酒

氣氛小酌、或是朋友聚餐，都超推薦可以來ABV閣樓餐酒館，高空景色和好吃餐點絕對能滿足你

ABV 閣樓餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-板橋府中店( 粉專 / 官網 ) 地址：新北市板橋區府中路67號12樓(捷運府中站) 電話：02 2969 9989 營業時間：週一至週日 12：00-01：00

文章標籤