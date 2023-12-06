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【森清淨】屏東洗冷氣細心專業度高，洗冷氣技師服務好又健談 【屏東洗冷氣】技師細心又健談，屏東洗冷氣最推森清淨

2023-12-06 23:22:22 chaoerh小昭 人氣：104
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chaoerh小昭

發表篇數：55篇

文章類別：生活-居家雜貨

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屏東天氣炎熱,夏日冷氣幾乎24小時不停歇

冷氣使用頻率高,增加霉味異味的生成

空氣汙染日趨嚴重,室內空氣品質更需把關

冷氣就像汽車一樣,需要定期保養

才能延長使用壽命及安心使用

秋冬就是最佳保養的季節

家人的工作室的冷氣不冷,而且又有冷氣臭味

已經把溫度調到24度也沒多涼(感覺很耗電)

小昭洗冷氣首選~高評價幾乎零負評森清淨

✔️  南部家電清洗第一品牌

除了洗冷氣,還有洗衣機、洗水管、洗水塔

服務區域為屏東、高雄、台南、嘉義

✔️ 5心級服務為本的職人精神

用心、安心、放心、貼心、良心

✔️ 自家專業技師非外派,備有良民證

✔️  價格公開透明不就地漲價(價目表)

✔️ 洗後14天服務保固

想預約清洗or詢問相關問題

可利用👉 LINE線上客服&預約

 

如何預約? 預約流程 

聯繫客服➡︎雙方溝通冷氣問題及建議➡︎拍照洗機台提供客服報價

➡︎確認清洗日期及資料➡︎訂單成立➡︎匯款50%的訂金➡︎預約完成

清洗日的前一天會再溫馨提醒,以及提供服務技師的資料

技師會穿著制服及開專屬公司車到府清潔

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

公司車辨識度很高,也讓消費者放心

因為很少在看到屏東洗冷氣的公司車

這也是在搜尋屏東洗冷氣公司時,很讓我安心的地方

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

 

專業的清洗冷氣器材用品會擺放整齊,作業系統有規律標準的SOP

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

 

冷氣清洗藥水皆有產品認證(檢測報告)

WHO推薦的強效二氧化氯,能徹底消除99%細菌及除臭

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

 

技師自備拖鞋不赤腳,這點非常貼心

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

 

首先技師會先將冷氣調至最低溫,進行功能檢測,

例如冷氣不冷、冷氣漏水、冷氣霉味...等問題

如果只是小問題,經過專業冷氣清洗後會獲得改善

另外也是為了保障雙方,避免冷氣清洗後出現未有的狀況而有爭議

但若冷氣清洗後有任何問題,森清淨提供洗後14天服務保固

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

 

  第一台冷氣清洗  

  • 品牌 : DAIKIN大金 
  • 機齡 :19年
  • 遇到的問題 :  無 (外殼老舊變黃、出風口葉擺不會動)

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冷氣清洗前會將底下的家具做防塵保護,避免清洗時弄髒

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架設冷氣清洗集水罩裝備

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使用起子機拆解外殼

【冷氣清洗推薦】森清淨 清洗職人 洗冷氣│洗衣機│洗水管│

 

以布巾及塑膠袋套上主機面板處,避免受潮多一層保護

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打開外殼後,冷氣鰭片上佈滿髒汙

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下圖能清楚看到擺葉已經脆化了

這時技師會告知拆裝後肯定無法裝回去,

森清淨還有一項貼心服務,

有提供連絡主動幫客人連絡原廠,進行報價或更換

後續由原廠到府服務更換!!

這台DAIKIN使用頻率不高,加上機齡過高...等因素

技師說即使不用到擺葉,不裝也不會影響冷氣出風量

一般很怕會推銷消費者去更換零件...之類,

但森清淨並不會強迫推銷喔! 而是以專業角度給予建議👍

所以~小昭決定直接拆掉就好

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

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果真脆化嚴重

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準備洗冷氣前,擺放2個水桶裝汙水

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噴頭為細管,能方便噴灑冷氣清潔劑至每個內部細處

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待泡泡溶解髒污

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使用高壓水槍沖洗

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噴灑於鰭片上

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之後用高壓水柱沖洗

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下圖經過水柱沖洗後,很明顯變乾淨

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連小地方也很仔細清洗

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接下來消毒的步驟

使用食品級二氧化氯 ClO₂

是一種對環境、人體和動物比較友善的綠色消毒劑

有效將細菌黴菌病毒消滅(WHO推薦)

連疫情時,桃機都是使用這來消毒喔!

噴灑10分鐘後自然揮發,大家可以放心~

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洗出來的冷氣汙垢滿滿2大桶,黑成這樣令人吃驚

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技師會利用等待時間,清洗冷氣外殼跟零件

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清洗冷氣濾網也會噴上清潔劑

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使用義大利高壓清洗機,污垢瞬間清光光

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藍色止滑墊主要是保護冷氣零件避免被刮傷

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洗後很認真擦乾

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冷氣清洗後的冷氣變乾淨了(文末有清洗前後對比圖)

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裝上機殼恢復原狀

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技師最後會幫忙環境收善,完全不用自己清掃喔~

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最後一步驟~開機測試冷氣運轉狀況

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  第二台冷氣清洗  

  • 品牌: 皇家   
  • 機齡:14年
  • 遇到的問題: 滴水冒水珠、機殼震動聲、霉味明顯

檢測評估~螺絲生鏽不易裝回,決定部分零件不拆洗

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

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這冷氣髒污程度堪稱魔王等級

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側邊近拍更噁心

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連出風口葉片佈滿了黴菌,這就是冷氣臭味的來源無誤

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技師開始清潔冷氣,泡泡都變成黑色

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集水罩的排水管都呈現黑柱...太恐怖😱

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技師高壓水柱噴了好久,終於排出乾淨的清水

終於出現乾淨的葉片😆

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技師說要將冷氣臭味去除

二氧化氯消毒是關鍵

可以將冷氣抑菌除臭的法寶

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冷氣清洗後的樣貌(文末有清洗前後對比圖)

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汙水比第一台冷氣還黑

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接下來清洗冷氣室外機

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冷氣室外機一定比冷氣室內機髒,所以冷氣室外機清洗很重要

尤其鋁鰭片最為重要,若累積太多髒污影響冷度外

也會讓風扇馬達無法排風散熱,因而縮短壓縮機使用壽命

壓縮機可是冷氣的心臟,所以室外機務必清洗

〖冷氣清洗推薦〗森清淨 清洗職人

冷氣室外機表面看起來乾淨

其實裡面卡了很多灰塵髒汙

沒有使用高壓水槍是無法清洗乾淨的

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這室外機清洗汙水也太恐怖

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看看地面的汙水,簡直就像墨汁

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放心! 有貼心服務,環境善後就交給技師

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洗完室外機清洗後,連牆壁磁磚都乾淨如新

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2台冷氣清洗完成,技師也將環境恢復原本樣貌

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這次服務技師為小涵,

人幽默健談外,工作時相當細心,超推👍👍👍~

若有任何冷氣保養方面問題,他也都認真仔細解說

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前1日的溫馨提醒,

若有時間上的調整也都會提前通知,不會讓消費者空等

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冷氣清洗後對比圖~供大家參考

   第一台 DAIKIN 大金    

【森清淨】屏東洗冷氣細心專業度高，洗冷氣技師服務好又健談 【

 

     第二台  皇家   

對比第二台 附文字.jpg

 

第二台冷氣清洗後變超涼,原本震動的異音也不見了(螺絲變鬆)

少了冷氣霉味,空氣品質也大大提升💯

定期清洗冷氣很重要,尤其家中有鼻子過敏的人更要注重

一來能延長冷氣壽命外,又省電環保

二來減少室內空氣過敏源的產生

之前小昭曾買過市售冷氣清洗劑來用,效果真的有限

早期洗冷氣還需整台搬走非常費工費時,

現在有到府清潔服務,既省時又便利

南部家電清洗第一品牌森清淨的服務相當完善,

提供完整資訊及費用透明化,技師專業又細心

超推薦給屏東洗冷氣需求的大家唷~

 

 

森清淨清洗職人

➤➤ 官網

➤➤ FB

➤➤ LINE線上預約

➤➤客服電話 0979305355  (08:00~22:00)

 

 

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屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

 

 

 

 

*****本篇為體驗邀約文*****

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