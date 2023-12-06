屏東天氣炎熱,夏日冷氣幾乎24小時不停歇
冷氣使用頻率高,增加霉味異味的生成
空氣汙染日趨嚴重,室內空氣品質更需把關
冷氣就像汽車一樣,需要定期保養
才能延長使用壽命及安心使用
秋冬就是最佳保養的季節
家人的工作室的冷氣不冷,而且又有冷氣臭味
已經把溫度調到24度也沒多涼(感覺很耗電)
小昭洗冷氣首選~高評價幾乎零負評『森清淨』
✔️ 南部家電清洗第一品牌
除了洗冷氣,還有洗衣機、洗水管、洗水塔
服務區域為屏東、高雄、台南、嘉義
✔️ 5心級服務為本的職人精神
用心、安心、放心、貼心、良心
✔️ 自家專業技師非外派,備有良民證
✔️ 價格公開透明不就地漲價(價目表)
✔️ 洗後14天服務保固
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如何預約? 預約流程 ☏
聯繫客服➡︎雙方溝通冷氣問題及建議➡︎拍照洗機台提供客服報價
➡︎確認清洗日期及資料➡︎訂單成立➡︎匯款50%的訂金➡︎預約完成
清洗日的前一天會再溫馨提醒,以及提供服務技師的資料
技師會穿著制服及開專屬公司車到府清潔
公司車辨識度很高,也讓消費者放心
因為很少在看到屏東洗冷氣的公司車
這也是在搜尋屏東洗冷氣公司時,很讓我安心的地方
專業的清洗冷氣器材用品會擺放整齊,作業系統有規律標準的SOP
冷氣清洗藥水皆有產品認證(檢測報告)
WHO推薦的強效二氧化氯,能徹底消除99%細菌及除臭
技師自備拖鞋不赤腳,這點非常貼心
首先技師會先將冷氣調至最低溫,進行功能檢測,
例如冷氣不冷、冷氣漏水、冷氣霉味...等問題
如果只是小問題,經過專業冷氣清洗後會獲得改善
另外也是為了保障雙方,避免冷氣清洗後出現未有的狀況而有爭議
但若冷氣清洗後有任何問題,森清淨提供洗後14天服務保固
第一台冷氣清洗
- 品牌 : DAIKIN大金
- 機齡 :19年
- 遇到的問題 : 無 (外殼老舊變黃、出風口葉擺不會動)
冷氣清洗前會將底下的家具做防塵保護,避免清洗時弄髒
架設冷氣清洗集水罩裝備
使用起子機拆解外殼
以布巾及塑膠袋套上主機面板處,避免受潮多一層保護
打開外殼後,冷氣鰭片上佈滿髒汙
下圖能清楚看到擺葉已經脆化了
這時技師會告知拆裝後肯定無法裝回去,
森清淨還有一項貼心服務,
有提供連絡主動幫客人連絡原廠,進行報價或更換
後續由原廠到府服務更換!!
這台DAIKIN使用頻率不高,加上機齡過高...等因素
技師說即使不用到擺葉,不裝也不會影響冷氣出風量
一般很怕會推銷消費者去更換零件...之類,
但森清淨並不會強迫推銷喔! 而是以專業角度給予建議👍
所以~小昭決定直接拆掉就好
果真脆化嚴重
準備洗冷氣前,擺放2個水桶裝汙水
噴頭為細管,能方便噴灑冷氣清潔劑至每個內部細處
待泡泡溶解髒污
使用高壓水槍沖洗
噴灑於鰭片上
之後用高壓水柱沖洗
下圖經過水柱沖洗後,很明顯變乾淨
連小地方也很仔細清洗
接下來消毒的步驟
使用食品級二氧化氯 ClO₂
是一種對環境、人體和動物比較友善的綠色消毒劑
有效將細菌黴菌病毒消滅(WHO推薦)
連疫情時,桃機都是使用這來消毒喔!
噴灑10分鐘後自然揮發,大家可以放心~
洗出來的冷氣汙垢滿滿2大桶,黑成這樣令人吃驚
技師會利用等待時間,清洗冷氣外殼跟零件
清洗冷氣濾網也會噴上清潔劑
使用義大利高壓清洗機,污垢瞬間清光光
藍色止滑墊主要是保護冷氣零件避免被刮傷
洗後很認真擦乾
冷氣清洗後的冷氣變乾淨了(文末有清洗前後對比圖)
裝上機殼恢復原狀
技師最後會幫忙環境收善,完全不用自己清掃喔~
最後一步驟~開機測試冷氣運轉狀況
第二台冷氣清洗
- 品牌: 皇家
- 機齡:14年
- 遇到的問題: 滴水冒水珠、機殼震動聲、霉味明顯
檢測評估~螺絲生鏽不易裝回,決定部分零件不拆洗
這冷氣髒污程度堪稱魔王等級
側邊近拍更噁心
連出風口葉片佈滿了黴菌,這就是冷氣臭味的來源無誤
技師開始清潔冷氣,泡泡都變成黑色
集水罩的排水管都呈現黑柱...太恐怖😱
技師高壓水柱噴了好久,終於排出乾淨的清水
終於出現乾淨的葉片😆
技師說要將冷氣臭味去除
二氧化氯消毒是關鍵
可以將冷氣抑菌除臭的法寶
冷氣清洗後的樣貌(文末有清洗前後對比圖)
汙水比第一台冷氣還黑
接下來清洗冷氣室外機
冷氣室外機一定比冷氣室內機髒,所以冷氣室外機清洗很重要
尤其鋁鰭片最為重要,若累積太多髒污影響冷度外
也會讓風扇馬達無法排風散熱,因而縮短壓縮機使用壽命
壓縮機可是冷氣的心臟,所以室外機務必清洗
冷氣室外機表面看起來乾淨
其實裡面卡了很多灰塵髒汙
沒有使用高壓水槍是無法清洗乾淨的
這室外機清洗汙水也太恐怖
看看地面的汙水,簡直就像墨汁
放心! 有貼心服務,環境善後就交給技師
洗完室外機清洗後,連牆壁磁磚都乾淨如新
2台冷氣清洗完成,技師也將環境恢復原本樣貌
這次服務技師為小涵,
人幽默健談外,工作時相當細心,超推👍👍👍~
若有任何冷氣保養方面問題,他也都認真仔細解說
前1日的溫馨提醒,
若有時間上的調整也都會提前通知,不會讓消費者空等
冷氣清洗後對比圖~供大家參考
第一台 DAIKIN 大金
第二台 皇家
第二台冷氣清洗後變超涼,原本震動的異音也不見了(螺絲變鬆)
少了冷氣霉味,空氣品質也大大提升💯
定期清洗冷氣很重要,尤其家中有鼻子過敏的人更要注重
一來能延長冷氣壽命外,又省電環保
二來減少室內空氣過敏源的產生
之前小昭曾買過市售冷氣清洗劑來用,效果真的有限
早期洗冷氣還需整台搬走非常費工費時,
現在有到府清潔服務,既省時又便利
南部家電清洗第一品牌森清淨的服務相當完善,
提供完整資訊及費用透明化,技師專業又細心
超推薦給屏東洗冷氣需求的大家唷~
《 森清淨清洗職人》
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