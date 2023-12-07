路易奇電力公司｜林口・頂級日本和牛自己烤只要半價，還有奢華黑松露醬無限吃到飽! 

終於來朝聖收藏已久的燒肉名單，在網路擁有高討論度的【路易奇電力公司】，近期強勢插旗來到林口展店，主打頂級的各式各樣和牛肉品，如果自己烤竟然直接算半價，讓肉肉控們忍不住大點特點，最特別的就是自助區提供多達沾醬搭配，有奢華的義大利黑松露醬無限享用，以及甜點冰淇淋通通吃到飽，而且不會額外收取服務費，各位燒肉控絕對不能錯過啦!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【路易奇電力公司】在全台共有多家門市，這次來到的林口店位於桃園市龜山區文化二路，純白色的外觀看起來超級低調，從機場捷運長庚醫院站出口步行10分鐘內即可抵達。

▼【路易奇電力公司】用餐環境以白色系為主軸，提供兩~六人的座位區，空間寬敞充滿著時髦的質感。

▼【路易奇電力公司】二樓則是美容體驗區域，擺放專屬的美容儀可以使用，有興趣的話可以詢問店家。

▼【路易奇電力公司】自助區提供多達沾醬使用，包含義大利松露醬、柚子燒肉醬、燒肉淡醬、香蒜鹽、特製辣椒粉、路易奇用鹽、鹽昆布、日式鹽蔥、油封大蒜和檸檬角等，全部都是無限使用實在太狂啦!

▼【路易奇電力公司】林口店還有冰淇淋吃到飽，品牌是好吃的日本明治和泰國明果。

▼【路易奇電力公司】採用小爐式燒烤，火侯剛剛好不容易焦掉，用完餐身體也不會有太重的味道。

▼【路易奇電力公司】是半開放式的廚房，可以看到現點現切的肉品，經過修清後才提供給客人燒烤。

菜單

【路易奇電力公司】以頂級單點式燒肉為主打，提供來自日本、澳洲、美國和紐西蘭多國肉品，從牛、豬、雞和海鮮等品項通通有，其中日本和牛是它們家的人氣招牌，如果自己烤的話直接享有半價挑戰價!

點我看菜單 : https://www.facebook.com/yakiluigi/menu/?id=100064073471750&sk=menu&locale=zh_TW

餐點介紹

日本頂級和牛月見金磚💰

▼招牌人氣日本頂級和牛月見金磚，厚切的肉質吃起來軟嫩富有口感，再沾裹上滿滿的蛋黃醬油，濃郁蛋香增添了滑順度，入口即化中帶來滿滿juicy口感，超！好！吃！ 大家來一定要點這個~

招牌極生牛肉佐帕馬森起司

▼很有趣的招牌極生牛肉佐帕馬森起司，以生牛肉搭配起司跟少許的魚子醬，底部則是鬆軟綿密的吐司，不用燒烤就可以直接食用!

墨西哥牛肉捲餅💰220元

▼充滿異國風味的墨西哥牛肉捲餅，把烤到酥酥脆脆的墨西哥餅，包著切著塊狀的鹹香牛肉，搭配酸中帶甜的塔塔醬，每一口都能感受到多變層次!

日本A5和牛肋眼牛排厚切💰980元 日本頂級和牛燒肉塊💰640元

▼它們家的日本和牛真的沒在開玩笑，幾乎隨便點都是好吃的程度，擁有豐富的油花日本A5和牛肋眼牛排，厚切的肉感更加飽滿，將兩面燒烤後靜置5分鐘保留肉汁，切塊後再燒烤至7分熟左右，入口帶來濃郁的肉香及多汁感，日本頂級和牛燒肉塊的油脂香氣也很鮮甜，這兩道都可以直接點起來!

頂級厚切和牛牛舌💰520元

▼喜歡感受肉感的推薦頂級厚切和牛牛舌，每一塊都切得超級無敵厚，烤到外酥內柔軟呈現粉嫩色澤，咬起來脆嫩富有嚼勁，彷彿在嘴裡跳起華麗的圓舞曲!

真理丼💰420元

▼看到很多人都說必點的真理丼，奢華的賣相一上桌就讓人驚豔，米飯上鋪滿生牛肉、海膽、蟹膏和松露醬，把許多奢華食材放在一起卻不突兀，劃破生蛋黃後拌著享用超美味!

美國醬漬橫膈膜💰260元

▼超級下飯的美國醬漬橫膈膜，肉質相較來說更有咬勁，鹹甜調味搭配濃郁肉味，是一道十足的白飯殺手!

干貝海膽(一顆)💰140元 檸檬奶油蝦💰180元

▼海鮮控可以試看看干貝海膽和檸檬奶油蝦，整顆的生食級干貝甘甜多汁，在鮮美海膽的加持下凸顯出甜味，檸檬奶油蝦在烤過後香氣四溢，蝦子吸飽了奶油的精華也好香!

北島鹽柚子酒💰180元 大信州蘋果梅酒💰180元 台茶十八💰60元

▼飲品有無酒精和酒精的品項，包含許多我最愛的日本酒系列，柚子酒和蘋果梅酒喝起來酸酸甜甜，搭配燒肉相當解膩又開胃!

雞湯

▼超級喜歡它們家的雞湯，入口充滿著雞油的香氣，尾韻帶有回甘甜味，可以免費續加真的很不錯!

用餐心得

好久沒吃到這麼喜歡的燒肉了，【路易奇電力公司】真的有厲害欸，無論是肉質的口感或調味都很讚，除了銷魂的日本和牛讓人難忘，彈牙帶勁的牛舌也是不能錯過，還有誠意十足的霸氣沾醬區，不用花大錢就可以享受奢華風味!

店家資訊

路易奇電力公司 林口塑膠電廠

粉絲團 : 路易奇電力公司 FB

線上訂位 : https://inline.app/booking/-NGLeeWVrO75oy6CHhRk:inline-live-3?language=zh-tw

電話：03-328-2201

地址：桃園市龜山區文化二路32-18號號1樓

營業時間：

星期三 17:00–00:00 星期四 17:00–00:00 星期五 17:00–00:00 星期六 12:00–15:00, 17:00–00:00 星期日 12:00–15:00, 17:00–00:00 星期一 休息 星期二 17:00–00:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/