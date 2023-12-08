

自從朋友都結婚生小孩之後，要約吃飯都很困難，因為小孩都不知道要放去那邊沒人帶，這次跟朋友聚餐就約在富爸爸餐飲會所親子餐廳，解決了小孩沒人帶的困擾，富爸爸餐飲會所親子餐廳位於台北市中心忠孝新生站走路五分鐘就到了搭乘大眾交通工具很方便之外，開車可以停在三創再走路過來三分鐘，不怕走太遠太累。



餐廳在華山文創園區對面大樓的二樓與華山文旅同一棟也可以計畫個半日遊，先去戶外的華山逛逛在過來用餐也是很方便。

餐廳的營業時間是11:00到晚上20:00，分成三個時段午餐11:00~13:30,下午茶14:00~17:00,晚餐17:30~20:00，我們這次是預約晚上的用餐時段，原本以為周日晚上會比較少人，沒想到餐廳幾乎9.8成滿，所以還是記得要先訂位，才不怕沒位置。

餐廳的入口處位於二樓，一到餐廳門口，被這個牆吸引，很有網美牆風格可以在這邊拍照打卡。

等候區也蠻大的，旁邊有賣一些兒童用品、餐具。這次有訂位，17:30到了不用等待就直接入場了。前一天電話確認也有詢問需不需要兒童椅也會提前安排好，服務很貼心。

餐廳裡面的佈置風格簡單又帶有華麗感，天花板上有很多花的裝飾，很有過節氣氛，姐姐說他很喜歡這上面的花~年紀小的弟弟一進到餐廳立刻衝到遊戲區不想回來。

座位數大部分是四人桌起跳，也有六人桌，我們兩大兩小坐四人桌也不會太壅擠。旁邊的門是親子廁所、尿布間、哺乳室設備蠻齊全的。

遊戲區裡有球池，小孩有這個就很開心了，這邊最大的特點就是有陪玩姊姊，但年紀過小的幼童還是要有大人看著。覺得這邊很不錯有人幫忙看顧小孩，大人比較可以放心聊天。

姊弟倆都玩得很開心，之前看照片是有溜滑梯，這次去是已經拆掉了，旁邊是有一些玩具的遊戲區。

弟弟開心玩到最後說不想回家!



旁邊的玩具區，空間比較大，也很適合小小孩。

之前去過的親子餐廳印象中都是玩得很豐盛，餐點就比較普通，但富爸爸餐飲會所不會，餐點都有達到一定的水準，也有很多小朋友喜歡的餐點，另外還有一個特別的地方是有調酒耶，一邊顧小孩一邊放鬆也很不錯。

我們點了兩個兒童餐焦糖迷你披薩跟奶油培根造型麵，兒童餐中都有附麵包/每日湯品/牛奶或柳橙汁，這次小朋友的飲料都選了柳橙汁，大人則點了一道清炒鮮蝦義大利麵跟辣味蒜香烤雞腿燉飯也是有附餐，大人的附餐有A/B兩種，我們選了+280元的B餐，有多一個蛋糕，ˊ飲料為咖啡或紅茶二選一。

今日濃湯是玉米濃湯，喝起來很濃郁不會粉粉的，麵包則是奶油餐包，很有飽足感。

炸雞塊 180元-因為弟弟喜歡吃雞塊就點了一份，份量還蠻多的有12塊，這個餐點就是會讓小朋友玩一玩會回來說還要吃的開心餐點

匈牙利炸雞翅 220元- 這道不會辣，小朋友也可以吃，雞翅外皮酥脆吃起來很香，裡面的肉汁也蠻多的不會柴。

這個柳橙汁的杯子很可愛，不怕小朋友會打破，也有蓋子，據小朋友說柳橙汁是現打的很好喝，最後兩杯都被喝光光了。

焦糖迷你披薩 240元-蘋果片、起士、加上餅皮一起烤上面有撒焦糖漿吃起來有焦香味，加上酥軟的餅皮鹹甜鹹甜的，好吃但不過於甜膩，也是可以當作甜點的一道菜色。

起士絲微微的拉起，蘋果甜香好吃，外觀看起來也讓人胃口大開。

奶油培根貝殼麵 300元-這個當天的麵體雖然不是貝殼麵，換成了其他形狀的麵體，也是很吸睛，小朋友一直問這是什麼麵，醬汁奶香味濃郁入味，裡面的佐菜也是切的小小塊，小朋友方便進食，吃起來很有味道，這盤姐姐一個人完食，很符合小朋友的胃口。





清炒鮮蝦義大利麵 450元-不要以為親子餐廳就沒有好吃的餐點，這道清炒鮮蝦義大利麵蝦子給得很大方有六尾吧，麵體拌過之後覺得蝦醬味道很濃郁，鹹香夠味，麵體煮得比較硬一點但不減美味。



蒜香烤雞腿燉飯 460元-因為配合小朋友飲食都是吃不辣比較多，但是這邊也是有辣味的，上面的雞腿烤的軟嫩入口，雞皮的焦香味濃，本來剛開始吃以為不辣，燉飯拌一拌再吃之後真的有辣，香辣好吃。



BBQ雞肉披薩 500元-最後還點了一個PIZZA，這個披薩算是甜醬口味，裡面有蒜香雞肉、跟洋蔥，餅皮是薄皮的加上起司絲，吃起來很有層次感，BBQ醬甜香美味，帶有燒烤的風味



意亂情迷 200元-誰說帶小孩不能放鬆一下，(其實不是我帶小孩啊!!) 來富爸爸可以點一下調酒，酒精度不高有點像雞尾酒，琴酒與薑汁汽水的融合，喝起來香甜又清爽，氣泡感十足。(未成年請勿飲酒、禁止酒駕)

最後就是甜點結尾了，大人的兩個B套餐中有附甜點，當日有四種甜點可以選，我們選了草莓蛋糕及生乳捲蛋糕，草莓蛋糕是慕斯冰凍後吃起來粉色的部分很像冰淇淋，這個姐姐很喜歡，本來以為弟弟不想吃甜點了，沒想到在要回家前說要吃完生乳捲蛋糕!生乳捲蛋糕吃起來比較像蜂蜜口味的口感，綿密香甜。



總結這次用餐大人小孩都開心，因為有陪玩姐姐，跟朋友就比較放心地聊天不用一直去照料，服務也很不錯，像是小朋友弄掉了餐具，服務人員也會馬上拿新的來換，餐點美味之外，交通位置也很方便，如果是有帶小孩的聚餐富爸爸餐飲會所是不錯的選擇。



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富爸爸餐飲會所

電話：0223962518

地址: 100台北市中正區金山北路1號2樓

營業時間：

11:00～13:30

14:00～17:00

17:30～20:00

餐廳INLINE:https://reurl.cc/V4VxOQ