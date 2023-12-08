此食記為花見團子造訪「RUTA 露特」 (造訪日期 : 2023/01)



「RUTA 露特聖誕節巧克力」開箱

可愛小龍巧克力、香橙黑巧克力 、聖誕老公公牛奶巧克力







RUTA 露特



地址 : 台北市大安區光復南路290巷43號1樓(近捷運國父紀念館站)

電話 : 02 2721 8819

時間 : 周二~周五 11:00~20:00 ；週六:14:00~20:30



聖誕節快到了，又到了要送小朋友禮物和與親朋友好友交換禮物的時刻，為了禮物還在煩惱的朋友，快看過來。喜歡吃巧克力的團子來到位於捷運國父紀念館站不遠的「RUTA 露特」選購充滿節慶氣氛又好吃的聖誕節巧克力。

來自立陶宛的「RUTA 露特」是國家級的百年國寶級巧克力，從1913年創立至今已有110年歷史，是立陶宛當地家喻戶曉的巧克力品牌，也是立國總統拜訪天主教宗時的伴手禮。

走進店內店面雖然不大，但擺放了各式各樣的巧克力，造型有片狀、圓形、特殊造型的巧克力，口味更是多元，有100%黑巧克力、包餡巧克力、莓果巧克力、堅果巧克力、白巧克力等，酸甜苦辣通通都有，滿足不同人的各種喜好。

經由店員推薦，這次特別挑選了三款充滿聖誕節氣氛的巧克力，接下來就一一品嚐吧！

可愛小龍巧克力

手工限量「可愛小龍巧克力」使用精美的禮盒包裝，打開包裝後可以看到一隻立體造型的可愛恐龍帶著淡淡的微笑看著你，讓人捨不得入口，是很適合送給小朋友聖誕節禮物。要吃之前可以用刀子將巧克力切開，一口咬下巧克力香氣在嘴中環繞，香甜絲滑的巧克力，苦中帶甜，可以細細咀嚼，也可以讓舌頭的溫度讓巧克力自然融化，驚喜滿點。選購的時候店員推薦我們，也可以泡在熱牛奶一同品嚐，也別有一番風味。