2023年7月下旬新開的「自然產販豆所coffee & roaster」，近期成了不少喜歡到訪甜點咖啡廳的新竹朋友們，爭相推薦的新口袋名單，其實「自然產販豆所coffee & roaster」原先在另一處開店，目前搬遷到擁有新竹歷史生活軌跡的長安街，這個商圈近年逐漸多了不少拉麵店、咖啡廳、甜點店、文青風格餐廳，更多關於老宅咖啡館「自然產販豆所coffee & roaster」的用餐環境、菜單、價位、交通資訊等等分享，繼續往下滑看看吧！

自然產販豆所-店家資訊

「自然產販豆所coffee & roaster」所在的長安街，就位於新竹市城隍廟口附近，面對西大發包子店右手邊的單行道，許多人喜歡的「生地餅舖」和「階段甜點」也都在這條長安街上，與它平行的北門街，同樣有不少小吃和飲料店，目前「自然產販豆所coffee & roaster」的公休日是每週二，但避免店家臨時休息，建議大家出發之前，還是到店家Instagram或Facebook粉專確認一下更好。

地址：新竹市北區長安街79號

電話：03-526-0779

營業時間：週日至週四上午11:00-下午7:00

週五至週六下午12:00-下午8:00(每週二公休)

自然產販豆所coffee & roaster Instagram：點我

自然產販豆所-用餐環境

長安街上的整排老房子，應該都有幾十年以上的屋齡，但伴隨世代交替，有些房屋似乎正改頭換面，變得煥然一新，但仍保留了些許小巷弄的寧靜，無論是「生地餅舖」、「階段甜點」或新開幕的「自然產販豆所coffee & roaster」，都替這些老宅賦予新的生命力，以「自然產販豆所coffee & roaster」來說，雖然外觀的純白色系，乍看就像美麗的韓風咖啡廳，可是當你走進去之後，又能感受到台灣早期建築特有的元素與魅力。

推開「自然產販豆所coffee & roaster」的大門，右手邊是製作餐點的吧檯，左走邊是2人為主的桌椅座位，繼續往前走，能發現烘焙咖啡豆的工作間，左轉上2樓，有個大型的多人長桌，散發出老物件特有的木質風格，而另一邊是延伸的桌椅區，如果像現在這種微涼的天氣與溫度，2樓有小樹相伴的露台位置，也很詩情畫意。

自然產販豆所-菜單餐點

簡單分享完「自然產販豆所coffee & roaster」的營業時間、店家資訊和用餐環境之後，也讓大家看看「自然產販豆所coffee & roaster」的菜單價位，整體來說，價錢是蠻合理的範圍，這裡目前沒有限時，「低消是每人一杯飲品，不收服務費」，到了先找座位再點餐，關於菜單品項主要分為「招牌手沖咖啡」、「義式咖啡」、「茶」、「氣泡飲」、「甜點」以及「輕食」，或許是「不限時、「地點位於市區」、「新開幕」，即使平日似乎也蠻多人的。

自然產販豆所-令人想收藏的理由！

「自然產販豆所coffee & roaster」名字的由來，店家寫著：「關於咖啡，早已融入我們的生活，步步累積成現在的樣貌，一切自然而然，是我們對職業上自然產的定義」，我想這代表了幾個意思，咖啡已經自然而然成為老闆日常的一部分，咖啡自然而然也是許多人現代生活裡的精神糧食，自然而然想透過烘豆販豆這樣的職人思維，藉由一杯咖啡的時間，讓每個人都有機會享受無狀態的自己！

這次點了咖啡、氣泡飲和三種甜點，內心其實也很想嚐試看看輕食，但中餐實在吃的太飽，剛好變成下次再訪的好理由，我們覺得「自然產販豆所coffee & roaster」有三個值得收藏成口袋名單的亮點，第一當然是空間氛圍，比起許多衝人氣和翻桌率的甜點咖啡廳，「自然產販豆所coffee & roaster」的整體座位多了留空的餘韻，視野顯得舒服，第二是搭配的甜點，像海鹽牛奶糖生乳捲和巴斯克乳酪蛋糕等等，除了裝飾精緻，味道也十分美味。

最後一點當然就是目前不刻意限時的溫柔，可能因為「自然產販豆所coffee & roaster」的老闆正職是販售咖啡豆，比起衝高來來去去的客流量，彷彿能更加從容的接納，想要和親朋好友找個地方細細暢聊的人們，也讓「自然產販豆所coffee & roaster」成為新竹這座城市當中，能給予大家一股自在歸屬感的老宅咖啡廳，喜歡咖啡廳的你，如果還不知道「自然產販豆所coffee & roaster」，別忘了先收藏文章。