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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 玉豆腐 / 韓式家庭料理 / 美味套餐份量足 / 家樂福光華

玉豆腐 / 韓式家庭料理 / 美味套餐份量足 / 家樂福光華

2023-12-10 16:40:00 小 祿 人氣：119
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窩客好文

小 祿

發表篇數：606篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：玉豆腐-韓國料理（家樂福光華店）
phone07- 331 0266
place高雄市前鎮區光華二路157號(1F)
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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  ◎外脆內嫩的韓式炸雞加上牽絲的起司溶化了我們的心~ 

玉豆腐IG1.jpg

 

 

 

  之前和「玉豆腐」韓國家庭料理，總是擦身而過 ><"

  週六下午想說要帶媽媽去那裡吃她的「早晚餐」？靈感一現～ 就到家樂福的「玉豆腐」囉！

  用餐環境舒適又不用煩惱停車位。

玉豆腐 (1).jpg

  點了熔岩起司炸雞套餐    玉豆腐 / 家樂福光華

玉豆腐 (2).jpg

玉豆腐 (3).jpg

玉豆腐 (4).jpg

玉豆腐 (5).jpg

  五項小菜免費續加：每樣都很可口，更貼近台灣人的味。

玉豆腐 (6).jpg

  在韓國沒吃過小豆干，雖然看起來紅紅的吃起來並不辣。

玉豆腐 (7).jpg

玉豆腐 (8).jpg

玉豆腐 (9).jpg

  外脆內嫩的韓式炸雞真的不含糊，三人一致稱讚。

玉豆腐 (10).jpg

  有彩蛋！吃到如脆餅的炸衣十分可口!! 牽絲的起司也溶化了我們的心。

玉豆腐 (11).jpg

  綜合海鮮煎餅：由蝦仁、花枝、海鮮餡、蔬菜等組成，煎得薄脆的韓式煎餅。

玉豆腐 (12).jpg

  沾上偏和風醬汁，夾上柚香蘿蔔會更可口。

玉豆腐 (13).jpg

  角閃石鍋飯：悶一下形成脆脆的鍋耙，米飯飄香泡湯、泡茶皆相宜。

玉豆腐 (14).jpg

  腦海裡浮現在釜山超市看到有賣一包一包裝的鍋耙飯…

  當時很訝異現在不懐疑，鍋耙的魅力果真驚人！

玉豆腐 (15).jpg

  海鮮豆腐煲：溫潤湯頭的海鮮湯煲，滿不錯的有鮮蝦、花枝、淡菜等豆腐很嫩好吃。

玉豆腐 (16).jpg

  柚香豆腐花：嫩如豆花的豆腐花加上金黃柚子茶與黑糖蜜   玉豆腐 / 家樂福光華  讚唷~

玉豆腐 (17).jpg

玉豆腐 (18).jpg

  謝謝服務員的點餐建議，還有桌邊服務熔岩起司炸雞的妹妹很nice 並主動幫我們續加泡菜。

  我們初訪吃得很飽足！ 相信下次來，點餐會更精進更有想法。

玉豆腐 (19).jpg

                                                                                                                                                                   

電                話：(07)331-0226
地                址：高雄市前鎮區光華二路157號
縈葉時間：平日11:00~14:00，17:00~22:00；週六、日11:00~22:00；外帶11:00~21:00
公    休    日：無 ；特休詳店家公告
外加服務費- 10%；刷卡- 有
大眾運輸：
高雄捷運紅線獅甲站2號出口距離約1400公尺/步行約19分
高雄輕軌籬仔內站距離約1200公尺/步行約17分
公車中正高工站→72距離130公尺/步行2分
公車聯勤大樓站→83距離300公尺/步行5分
公車南寧街口站→26A、26B距離350公尺/步行5.5分
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及交通相關資訊以官方最新公告為準
店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表Lung當時當次當下品嘗的個人感受，不等於每個人所預期的期待嘿～

文章標籤

小祿 玉豆腐 家樂福 韓式家庭料理 熔岩起司炸雞 海鮮豆腐煲 海鮮煎餅 石鍋飯
 
 
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小 祿

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挖系小祿～ 小祿邀請大家來分享我的遊趣＆食趣，有空來逛逛嘿！ http://alung1011.pixnet.net/blog 美食趁鮮品嘗，食趣文章日期敬請斟酌參考~
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