◎外脆內嫩的韓式炸雞加上牽絲的起司溶化了我們的心~
之前和「玉豆腐」韓國家庭料理，總是擦身而過 ><"
週六下午想說要帶媽媽去那裡吃她的「早晚餐」？靈感一現～ 就到家樂福的「玉豆腐」囉！
用餐環境舒適又不用煩惱停車位。
點了熔岩起司炸雞套餐
五項小菜免費續加：每樣都很可口，更貼近台灣人的味。
在韓國沒吃過小豆干，雖然看起來紅紅的吃起來並不辣。
外脆內嫩的韓式炸雞真的不含糊，三人一致稱讚。
有彩蛋！吃到如脆餅的炸衣十分可口!! 牽絲的起司也溶化了我們的心。
綜合海鮮煎餅：由蝦仁、花枝、海鮮餡、蔬菜等組成，煎得薄脆的韓式煎餅。
沾上偏和風醬汁，夾上柚香蘿蔔會更可口。
角閃石鍋飯：悶一下形成脆脆的鍋耙，米飯飄香泡湯、泡茶皆相宜。
腦海裡浮現在釜山超市看到有賣一包一包裝的鍋耙飯…
當時很訝異現在不懐疑，鍋耙的魅力果真驚人！
海鮮豆腐煲：溫潤湯頭的海鮮湯煲，滿不錯的有鮮蝦、花枝、淡菜等豆腐很嫩好吃。
柚香豆腐花：嫩如豆花的豆腐花加上金黃柚子茶與黑糖蜜 讚唷~
謝謝服務員的點餐建議，還有桌邊服務熔岩起司炸雞的妹妹很nice 並主動幫我們續加泡菜。
我們初訪吃得很飽足！ 相信下次來，點餐會更精進更有想法。