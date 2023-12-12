個人整體評價是4顆星 ✪✪✪✪
老闆娘親切善談
她有提到自己的家人也有過敏 所以才會製作無麩質的甜點
店裡也有賣一般的甜點唷
老闆娘說可以先去她們家粉絲團或是IG專頁找相關聯繫資料 或是做線上預訂
就不會有些品項買不到的情況
(我們是隨緣心態 要預訂什麼的太麻煩了)
這裡還有兼賣童裝~
也有戶外座位~
老闆娘還向我們介紹他們家的蜂蜜
是使用親戚家放養的蜜蜂所產出的龍眼蜜。
聽起來真的是很棒！
等胃逆好了也想嚐看看檸檬類產品
顧著看想吃的 都忘了拍甜點的完整名稱
結果網路菜單查不到相關品項 就寫大概記得的品名記錄一下啦 (ㆆᴗㆆ|||
蜂巢巧克力蛋糕
蛋糕質地偏硬 有著淡淡巧克力酸香
有附乳酪醬和蜂蜜
順滑綿密的奶香乳酪醬(2oz)大大提升了蛋糕的口感+風味
最後畫龍點睛的龍眼蜜也甜香濃郁
就算是無麩質也吃得很開心 (≧ڡ≦*)
咖啡巧克力布郎尼
蛋糕外面裹了一層巧克力脆皮 裡面放了少許核桃 更加提升蛋糕風味和口感
可以吃得出巧克力味十足 口感紮實 感覺的出店家用料很實在
而且味道跟真的布郎尼差不多了 真的很用心 (◔⊖◔)つ
不過有著紅茶粉的奶油餡料要單吃才吃得出味道
一起吃都被巧克力味給覆蓋了
牛奶米吐司
牛奶米吐司應該是用米穀粉做成的米麵包
吐司邊邊有類似吐司邊焦香 吐司本身有些微蜂蜜般的香甜味
因為是米做的 吃了會有飽足感
可惜是甜點大多添加奶製品比較多 不能常吃
有機會再來嚐試看看其他品項 (*´∀`)~♥