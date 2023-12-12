個人整體評價是4顆星 ✪✪✪✪

老闆娘親切善談

她有提到自己的家人也有過敏 所以才會製作無麩質的甜點

店裡也有賣一般的甜點唷

老闆娘說可以先去她們家粉絲團或是IG專頁找相關聯繫資料 或是做線上預訂

就不會有些品項買不到的情況 (我們是隨緣心態 要預訂什麼的太麻煩了)

這裡還有兼賣童裝~

也有戶外座位~

老闆娘還向我們介紹他們家的蜂蜜

是使用親戚家放養的蜜蜂所產出的龍眼蜜。

聽起來真的是很棒！

等胃逆好了也想嚐看看檸檬類產品

顧著看想吃的 都忘了拍甜點的完整名稱

結果網路菜單查不到相關品項 就寫大概記得的品名記錄一下啦 (ㆆᴗㆆ|||

蜂巢巧克力蛋糕

蛋糕質地偏硬 有著淡淡巧克力酸香

有附乳酪醬和蜂蜜

順滑綿密的奶香乳酪醬(2oz)大大提升了蛋糕的口感+風味

最後畫龍點睛的龍眼蜜也甜香濃郁

就算是無麩質也吃得很開心 (≧ڡ≦*)

咖啡巧克力布郎尼

蛋糕外面裹了一層巧克力脆皮 裡面放了少許核桃 更加提升蛋糕風味和口感

可以吃得出巧克力味十足 口感紮實 感覺的出店家用料很實在

而且味道跟真的布郎尼差不多了 真的很用心 (◔⊖◔)つ

不過有著紅茶粉的奶油餡料要單吃才吃得出味道

一起吃都被巧克力味給覆蓋了

牛奶米吐司

牛奶米吐司應該是用米穀粉做成的米麵包

吐司邊邊有類似吐司邊焦香 吐司本身有些微蜂蜜般的香甜味

因為是米做的 吃了會有飽足感

可惜是甜點大多添加奶製品比較多 不能常吃

有機會再來嚐試看看其他品項 (*´∀`)~♥