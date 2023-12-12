一年中最喜歡12月，溫馨的聖誕氛圍讓人有種幸福感；小時候聖誕節是爸媽用來約束我的方法之一，當我稍為頑皮點，爸媽就會用「聖誕老公公不會送禮物給壞小孩」來威嚇我，因為從沒拿到想要的聖誕禮物，加上爸媽說「誰叫你平常不乖，所以聖誕老公公才沒有送你想要的禮物」，因此小時候對聖誕老公公深信不疑，雖然也沒有因此變乖就是了www

不記得從什麼時候開始，家裡不再裝飾聖誕樹、不再過聖誕節，一起過節的對象也從家人換成姐妹，每年聖誕都會和姐妹一起去追聖誕樹，而統一時代百貨夢廣場，則是聖誕必拍打卡點，2023「愛‧Sharing」選定熱情的巴塞隆納為佈景主題，在溫馨的聖誕裡注入繽紛活力。

【2023 愛‧Sharing】

通往二樓的樓梯，就有熱情的舞者迎接大家

樓梯的燈光秀時間，平日為18：00至21：30、假日則為17：30至22：00

【2023 愛‧Sharing一樓打卡點】

《1.綺麗音樂殿堂》

活動期間平日1800~2130，每半小時就會有音樂燈光秀

沒有點燈的聖誕樹，看起來有點暗淡WWW

佛朗明哥舞者光柱音樂盒

【2023 愛‧Sharing二樓打卡點】

《2.聖誕主樹》

每日1800~2100，整點時會播放主題燈光秀

《3.蜥望之塔》

取材自著名地標「奎爾公園蜥蝪」

《4. LOVE AND BREAD ARE THE ENERGY FOR LIFE》

裡面是面具馬車

平日的1700~2000、假日1500~2100每個整點，有開放面具陽台拍照

《5.幸運啟航》

12/31前，每個週末的1430、1630跟1830三個時段

會有魔術師現場表演喔！

《6.巴塞狂想》

說到西班牙巴塞隆納著名的景點，怎麼少得了蓋了140年還沒完工的聖家堂XDDD

據說這個裝飾，就是結合高第與奇才米羅的超現實聖誕裝飾

《7.奇幻咖啡小屋》

假日1600~2000有開放入內，體驗奇幻萬花筒

【2023 愛‧Sharing四樓打卡點】

《8.巴塞風情道地餐酒館》

週五~日的1600，會有TAPAS餐點

逛完八個打卡點，可以在這裡享受美食、休息一下

聖誕打卡追起來~

《統一時代百貨(台北店)》

台北市信義區忠孝東路5段8號

捷運市府站2號出口

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