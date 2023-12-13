內湖手搖飲推薦，你知道茶也有七星級的嗎?! 在內湖737美食巷弄裡有一間連三年得獎的茶飲專賣店喔，那天跟朋友聊天，他就說手搖飲茶他只喝內湖737裡的茶曉伊茶飲專賣，而且還跟我大推它們家的青茶跟紅茶，保證一喝就會被圈粉，哇~有沒有這麼厲害?! 趁著今天休假就來茶曉伊喝個幾杯，哈哈

茶曉伊茶飲專賣位在737巷尾端，每次來逛737都被他的中式風格裝潢給吸引，非常有質感啊，現在天氣漸漸變涼，茶曉伊也推出了冬季熱飲跟草莓系列飲品，還有買五送一的活動，不但滿300元就可享免運費外送服務，也跟外送平台有合作，不管想來杯爽口的茶飲，或是暖呼呼的熱飲都點的到

茶曉伊 台北內湖店

台北市內湖區內湖路1段737巷62號

02-2627-6616

09:15~22:30

門口也貼心的選出茶曉伊的TOP10，第一次來的朋友不用選擇障礙，從這10杯挑一杯都好喝

茶曉伊 台北內湖店｜菜單

茶曉伊的品項很豐富喔，原味好茶、鮮果特調、奶茶系列、奶蓋冰沙、冬季熱飲應有盡有，每一季都會推出新品，常常喝也不會膩

里山青茶、雲露烏龍茶、伊頂紅茶、愛莉紅茶，這四款都榮獲iTQi國際風味品質評鑑，得星星的茶飲就是他們啦，從2021-2023年已經累積了7顆星星，喜歡喝原茶的人絕對不能錯過

茶曉伊 台北內湖店｜推薦飲品

里山青茶

2021榮獲iTQi風味絕佳獎章最高殊榮三星獎，選用來自南投高山的台灣茶葉，清澈的琥珀茶色，喝起來回甘清爽，就算是無糖的喝起來也不苦澀，更是店內超人氣的單茶

愛莉紅茶跟雲露烏龍茶則是2022年iTQi風味絕佳獎章得星星的單茶

愛莉紅茶

2022年iTQi風味絕佳獎章得星星一星獎的愛莉紅茶讓我印象很深刻，茶色深卻不苦，喝起來尾韻會有點淡淡的果香味，也是店內水果茶都會用的基底茶，跟果香系列超搭的

雲露烏龍茶

2022年二星獎的雲露烏龍茶算是茶香味比較濃厚的一款，使用輕烘培製成，讓雲露烏龍茶的韻味停留在口中的時間比較久，每一口都是回甘滋味

伊頂紅茶

2023榮獲iTQi風味絕佳獎章一星獎的伊頂紅茶則是跟愛莉紅茶有不同風味，伊頂紅茶比較偏花香味，口感比較淡雅一點

接下來要來試試它們家的草莓系列，只有在冬季才會出現的草莓品項也是很多人期待的，像這款美莓布蕾厚拿鐵是很多女生必點的飲料，底部先放入一整顆義美布丁，再用草莓醬+愛莉紅茶+義美牛奶下去特調，最後放上奶蓋，搭配黑糖炙烤過，光視覺上就讓人想大大喝一口

美莓布蕾厚拿鐵

黑糖經過炙燒後多了香甜風味，加上綿密的奶蓋，甜滋滋的風味喝起來好幸福，要喝之前可以先搖勻，杯底還有義美布丁點綴，每一口的層次都爆表，加上愛莉紅茶的獨特果香，讓鮮奶茶喝起來更香了，建議三分少冰才不會影響到鮮奶茶的香醇度

草莓牛奶

香甜的草莓牛奶根本是孩子的最愛，用了新鮮草莓搭配義美牛奶下打，上面還撒上草莓丁，裡面還喝的到草莓果粒，這一杯真的給你滿滿的草莓，香香甜甜連我都愛上了

還有草莓水果茶也是草莓系列的超人氣，用了一星獎的愛莉紅茶跟大湖新鮮草莓下去用果汁機打成細綿的口感

然後巧手的擺上滿滿的鮮切水果，這一杯有夠彭湃，又很超值捏

草莓水果茶

這水果茶都是現點現打，而且用的都是新鮮的草莓，不是冷凍的草莓，喝起來格外香，上頭擺滿了柳丁切片、蘋果切片、草莓力，每一口都可以喝到豐富的配料，基底的愛莉紅茶更增添水果茶的風味，整杯喝起來真材實料，不是假假的水果茶喔

古熬杏仁茶

茶曉伊的杏仁茶用了南北杏仁下去混合熬煮而成，喝起來很絲滑，沒有化學的那種假杏仁味道，喝起來健康又養生，這種冷冷的天來杯杏仁茶真的好幸福

黑糖厚燒鮮奶茶

我自己很愛這杯黑糖厚燒奶茶，濃郁的鮮奶茶又加上了黑糖炙燒的香甜，綿密的奶泡在嘴裡化開，熱熱的喝幸福感滿滿

靜岡抹茶拿鐵

選用靜岡抹茶粉做出來的抹茶拿鐵茶香更加濃厚，跟鮮奶完美混合，抹茶拿鐵喝起來不會太苦澀，加上抹茶本來就是很營養的東西，熱熱的喝一杯真的能夠穩定心情呢

這次對茶曉伊茶飲專賣的四款得獎茶真的超滿意，難怪朋友說他喝過茶曉伊的茶之後就喝不慣別間的了，這四款我最愛里山青茶跟愛莉紅茶，無糖的喝起來都好喝，尤其愛莉紅茶的果香真的很神奇，尾韻自帶香甜，一喝就上癮，兒子們則是狂愛草莓系列，走去737覓食記得要去茶曉伊喝一杯得獎的星星茶飲，解膩又好喝啦

店家/景點資訊

❖店家名稱：茶曉伊 台北內湖店

❖所在地址：台北市內湖區內湖路1段737巷62號

❖店家電話：02-2627-6616

❖營業時間：09:15~22:30

❖茶曉伊品牌總部Tea Know You 粉絲專頁

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