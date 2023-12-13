經典不敗的可愛教主Hello Kitty又來了~自從2017年三麗鷗跟「清心福全」造成一波搶購潮後，今年2023三麗鷗跟「清心福全」又再度合體了!這次不僅合體，還推出3款三麗鷗聯名合作商品，可愛到不行，真的要讓人失心瘋。
近期有到清心福全買飲料的朋友，應該不難發現，清心已經悄悄換上新的三麗鷗杯子了，這次聯名三麗鷗的杯子一共有9款造型，就連吸管也是三麗鷗的包裝，可愛到讓人覺得喝起飲料來心情都好了起來。
聯名期間「清心福全」還推出的兩款新飲品，分別是「相思紅豆奶茶」、「珍珠琥珀黑糖鮮奶」，以及多款三麗鷗加價購周邊商品，全省限量發售，三麗鷗迷姐迷妹們，搶購衝一波。
「清心福全」這支手搖飲品牌南部人一定不陌生，也是起家於台南的一支老品牌，他們也是最早創立烏龍綠的手搖飲，比較經典的飲料有烏龍綠、優多綠、紅牛綠牛能量飲系列。近幾年也陸續與動漫卡通推出聯名，推出的瓶子都非常繽紛可愛。
近期到清心買飲料，發現他們悄悄地換上了三麗鷗的紙杯，原才知道原來暨2017年與三麗鷗聯名後，今年又再度與三麗鷗家族聯名，光是看到這紙杯的造型就讓人覺得心情愉悅。
▼三麗鷗聯名紙杯共有9款不同造型，連吸管跟杯蓋封膜也都是三麗鷗喔。
相思紅豆奶茶優雅細緻
在聯名期間清心也推出兩款新品飲料第一款是「相思紅豆奶茶」，自然香醇的錫蘭紅茶，加入鬆軟飽滿的台灣在地紅豆，有香氣也有口感，咀嚼時能散出自然的醇香，讓味蕾更上一層，不喜歡太甜的可以點無糖，喝起來也很順口。
珍珠控必點珍珠琥珀黑糖鮮奶
第二款是珍珠控不能錯過的「珍珠琥珀黑糖鮮奶」，以自家依循傳統工法拌炒熬煮的黑糖，加入鮮乳，再加入Q彈的珍珠，成就琥珀交織濃醇香的珍珠琥珀黑糖鮮奶，層次感豐富，又有飽足感。
Red Bull 能量多多
Red Bull 能量多多是我們最常喝的一款飲料，用的是一整罐RedBull新推出的「Red Bull Summer Edition火龍果風味」混搭一整罐「清心優多」活菌發酵乳，入口有火龍果與芭樂的清新風味，帶著氣泡的清新感，很夏天的南國風，適合午後來一杯，解煩悶專屬。能量飲系列我每一款都喝過，超推清心的能量飲系列，一杯加入整瓶的能量飲，好喝又划算。
優多綠茶
清心的優多綠茶也是人氣必喝，加入的優多是自家研發的減糖發酵乳，配上招牌綠茶，清心中又能帶出茶本身的底蘊，好喝不膩，也不澀。
厚芋頭鮮奶加仙草凍
濃郁到不行的厚芋頭鮮奶也是清心的人氣飲料，細緻綿密的芋頭香，加上略帶淡雅的奶香，非常滑順，再加上仙草凍更多風味。
清心福全x三麗鷗家族聯名加價購活動
清心福全這次與三麗鷗家族聯名推出了5款加價購和1款滿額送周邊商品，真的是要讓迷姐迷妹大失心瘋，每個分店分配的數量都極少數，喜歡三麗鷗家族的朋友一定要趕快搶購一波。
備註：滿額贈與加價購商品及開賣時間，依照清心福全官網公告時間為主。
立體浮雕恰好瓶2.0
活動期間加38元，即可購買立體浮雕恰好瓶2.0，這次的立體浮雕恰好瓶2.0頭蓋刻有有立體的Hello Kitty及布丁狗圖像，瓶身是立體浮雕設計，高度有22公分，打開裡面設計是可以放置吸管不會折到吸管，底蓋增加了防漏矽膠墊圈，不小心傾倒飲料也不會溢出來，耐熱溫度為0~95度C，實用性很高，還可以響應環保自帶杯活動，自帶杯折5元。
玩偶飲料提袋
超可愛的飲料提袋，只要活動期間加購160元，即可加購玩偶飲料提袋，收起來是可愛的三麗鷗玩偶，打開就可以變成飲料提袋，可以掛在包包上方便隨身攜帶，可愛又不占空間。
帆布包加小零錢包
活動期間加價290元，就可以加購三麗鷗家族零錢包加帆布手提袋，樣式一共有三款，當作出門購物袋也是可愛到不行。
二合一抱枕兼頸枕
材質超好柔軟度很夠的二合一抱枕兼頸枕，一組就是一個抱枕一個頸枕，共有三款不同圖案，活動期間只要加價250元即可以加價購一組，這款我覺得超實用的，給小朋友帶到學校午休用也很方便。
老字號飲料品牌迸出新花樣
「清心福全」雖然是老品牌手搖飲，但手搖飲市場一片廝殺中，能屹立不搖推陳出新，讓消費者有新感受，也是很棒的一件事，這次和三麗鷗強強聯名，應該又要造成大搶購囉。
Info./清心福全
清心福全社群連結：
●官方網站連結：https://www.chingshin.tw/
●Facebook連結：https://reurl.cc/Gm9DWG
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●YouTube連結：https://bit.ly/2rtxr5o
●門市據點連結：https://www.chingshin.tw/store.php
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