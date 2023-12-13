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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午茶！桂花軟糖暮茶：無咖啡因手搖，口感豐富、滋味清新！浪花青檸冰茶，新鮮現搗壓的檸…

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午茶！桂花軟糖暮茶：無咖啡因手搖，口感豐富、滋味清新！浪花青檸冰茶，新鮮現搗壓的檸檬皮，不會太甜膩相當順口。竹科人才知道的舒壓系飲料店。竹科飲

2023-12-13 22:47:58 A小姐的迷你世界 人氣：183
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A小姐的迷你世界

發表篇數：290篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：NOOM 晌暮
phone03-6686-960
place新竹市東區金山街31號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

哈囉~~~各位親愛的竹科上班族和繁忙的職業婦女們！你們是否也感受到了生活的忙碌，渴望一杯讓心靈得到療癒的飲品呢？別擔心，NooM 晌暮就是你們需要的療癒角落。來自於竹科工程師的自創品牌，命名很有巧思喔 NooM 晌暮是白天晚上都可以安心享用的茶飲

 

NooM 晌暮的特色之一是有不使用咖啡因的系列飲料，所以無論是白天還是晚上，都能安心品味，害怕失眠又想喝的朋友有福啦！

如果你像我一樣，希望找到一個放空心靈的秘密基地，不妨嚐嚐艾蛙最愛的桂花軟糖暮茶。這款茶飲不僅有著軟Q的桂花軟糖，咬起來很有彈性~~還加入了現搗新鮮檸檬塊，帶來高雅的酸甜滋味。在舌尖上開起味蕾派對，讓人心情大好。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

NooM 位於新竹市的城市街角，是一處為繁忙的都市人打造的喘息空間。這裡是自由放鬆、與朋友閒聊的平台，讓你可以在這個繁忙的城市找到一份寧靜。無論是白天還是黑夜，為上班族提供源源不絕的歡樂能量。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

讓我們來看看主打商品吧！「浪花青檸冰茶」選用枚羅紅茶為基底，加入現搗新鮮檸檬塊，帶有浪花特調的鹹甜風味，搭配檸檬的清香，鹹甜風味讓飲料喝起來完全不膩，有一種高雅的感覺，下午茶最佳解饞之首選。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

NOOM的檸檬飲料系列可謂新鮮至上，除了特調飲品外，所有檸檬飲料均使用現搗新鮮檸檬，呈現出原汁原味的絕佳口感。每一杯都是精心製作的檸檬饗宴，清新怡人的香氣中蘊含著濃濃的果汁風味，給予大眾一種純粹水果的享受。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午
NooM 晌暮的現打檸檬皮技藝高超，散發真實的酸甜香氣！尤其是「浪花青檸冰茶」，口感超爽快，真是讓人陶醉！不容錯過的清新體驗，一試難忘！

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

「桂花軟糖暮茶」是NOOM的無咖啡因特色茶飲，獨特之處在於融入了Q彈有嚼勁的桂花軟糖。每一口嚼咀軟糖，都能感受到桂花香氣在嘴裡綻放，為桂花暮茶注入了獨特的口感和風味。這款清新茶飲不僅令人陶醉於桂花的芬芳，桂花的香氣悠然在舌尖散開，洋溢一抹清新的愉悅感受！

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

桂花軟糖是像粉粿一樣的軟軟口感，但更有嚼勁，淡淡的桂花香讓你感受到清新的口感，特別適合追求獨特風味的朋友。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

「煙燻鴛鴦奶茶」現煮的精選咖啡搭上香濃奶茶，建議可以點半糖，好喝又順口~~~帶來一場深邃的味覺享受。喝起來非常像星巴克的焦糖瑪奇朵，但更便宜。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

NOOM的煙燻咖啡系列絕對能滿足咖啡愛好者的味蕾，特別是新增的煙燻鴛鴦奶茶，更是NOOM的全新亮點。這款特色飲品融合了精選的現磨espresso，營造出豐富的咖啡香氣，再搭配香濃奶茶，口感豐富層次。一口品嚐，濃郁咖啡和順滑奶茶的完美結合，絕對是咖啡系列愛好者的最愛

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

「焦糖軟糖奶茶」有著像粉粿的QQ口感，更帶有濃濃的焦糖香氣，搭配半糖的奶茶，是相當好喝的茶飲。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

「可可珍珠奶茶」兒子特別喜愛~~甜度適中，QQ的珍珠非常好吃！

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

無論是在辦公室疲累一天，還是在家裡需要一點放鬆的時候，NOOM 晌暮都能陪伴著你。快來這個竹科熱門飲料店，品味不一樣的竹科美食，讓你的生活感受到滿滿的幸福。

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

NOOM 晌暮

地址：新竹市東區金山街31號

電話：03 668 6960

營業時間：上午11：00-下午9：00

相關連結：FB粉絲專頁IG官方帳號

【新竹飲料店推薦】NooM 晌暮，晚上喝了也不會睡不著的下午

【健康好生活開箱】Ekko芥花油以冷壓初榨萃取，保留更多植萃 本文為合作撰稿

【健康好生活開箱】Ekko芥花油以冷壓初榨萃取，保留更多植萃 本文皆為本人親自食用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。

 

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新竹飲料店推薦 NooM 晌暮 竹科熱門飲料店 竹科美食 新竹飲料店 竹科飲料店 新竹食記 美食介紹 新竹飲料店2023 新竹必喝飲料店
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一個寶貝、一頓饗宴、一段旅行、一群朋友、一缸悲傷、一陣狂喜、一抹黑暗跟一疊影像，跟著A小姐的步伐，陪我發現心中未完成的夢。 合作邀約請洽：alwa1919@gmail.com
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