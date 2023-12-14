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來去泡湯囉！北投超人氣溫泉推薦，入住一晚大眾池免費泡+早餐吃到飽

2023-12-14 13:02:23 陳小可的吃喝玩樂 人氣：105
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：688篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：日勝生加賀屋國際溫泉飯店(交觀業字第1341號)
phone02--2891-1111
place台北市北投區光明路236號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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加賀屋是日本有名的溫泉，入住和倉溫泉 加賀屋一晚要2-3萬台幣，非常高貴。在台灣北投區也有一間《日勝生加賀屋國際溫泉飯店》溫泉飯店都是同一集團經營，價格較日本便宜，但住宿一晚也要1~2萬多，以台灣住宿來說也算高價溫泉飯店。

我們預訂入住的是加賀屋園景和式雅緻套房，官網定價NT$27,000+10%。

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搭乘台北捷運到北投站，步行在溫泉步道會看到許多北投溫泉推薦，之前到北投一日遊常常路過《日勝生加賀屋國際溫泉飯店》，這次終於有機會來享受住宿了！

日勝生加賀屋國際溫泉飯店資訊

地址：台北市北投區光明路236號
捷運：北投站
電話：02 2891 1111
營業時間：24 小時營業
遊記推薦：加賀屋北投溫泉湯屋住宿，台北北投溫泉推薦！
粉絲團：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel
官網：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

門口的工作人員親切告知加賀屋住宿check in的方向，開場白就感受到這高級溫泉飯店的美好服務。

加賀屋大廳，裝潢氣派，小角落都充滿日本文化氣息，還會聽到工作人員以日語回覆日本客人的對話，好像來到日本溫泉飯店。

依照訂房時間check in後，會有一位管家陪同入房介紹，沿途還會推薦加賀屋溫泉各項設施。

加賀屋浴衣可以付費500元體驗。

經過伴手禮購買區和夕月BAR，管家提醒我們，住宿有提供免費的茶品和餅乾，供應時間是下午15:00到17:00，可以到夕月BAR免費享用。

準備搭乘電梯往加賀屋11樓，是我們這次住宿的樓層。

透明的電梯可以觀看加賀屋其他樓層的小風景。

加賀屋北投溫泉客房

加賀屋北投住宿房型有好幾種，
分別為特別室套房園景露天風呂套房園景和式雅緻套房園景和洋雅緻套房園景和式標準套房園景和洋標準套房溫馨和式標準套房溫馨和洋標準套房樓中樓套房西式客房

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加賀屋園景和式雅緻套房

我們這次入住的是加賀屋的園景和式雅緻套房

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擁抱榻榻米香氣的園景和式雅緻套房，大片窗景還能看到北投公園。

另一空間榻榻米是晚上睡覺的地方，這時候管家詢問我們什麼時候方便來鋪床墊。

角落櫃子放著保險箱和男生、女生浴衣，還有去日本旅遊住宿會看到的除臭噴霧。

男生浴衣，穿著浴衣可在加賀屋館內散步拍照留念。

抽屜裡還看到驅蚊器，不過入住當晚並沒有蚊子。

大理石的溫泉池，下午入住就可以先泡個溫泉再去散步，也可以到加賀屋大眾池泡湯。

提供的盥洗用品齊全，而使用的沐浴乳、洗髮精、護髮乳、乳液來自英國倫敦ESPA，這牌子好好洗喔！沒用完還可以帶回家繼續使用。

防水袋裡裝著毛巾，這是可以帶回家當紀念品的禮物，因為房間和大眾池都有提供毛巾，所以這個沒有用到就直接帶回家。

提供的吹風機。

另一邊則提供獨立的廁室，使用的是免治馬桶。

一進房就會先看到冰箱迷你吧，裡面的飲品都是免費可以喝。

無糖咖啡、舒跑、可樂、台灣啤酒和可爾必思，沒喝完也可以帶走。

提供免費的茶品和餅乾，供應時間是下午15:00到17:00

服務的管家提醒我們，加賀屋住宿有提供免費的茶品和餅乾，這時可到位於check in大廳旁邊的夕月BAR享用，供應的時間是下午15:00到17:00。

夕月BAR晚上是提供小酌的地方，需要另外付費，
窗外可以看到北投公園景緻和北投圖書館風景，讓心情暫時放鬆。

這天喝到的無糖熱茶共有兩款，溫暖回甘，每人一片小林煎餅餅乾，是美好的開場白。

吃完下午茶，我們到北投步道散步。

加賀屋旁邊就是北投景點之一，曾經是台灣第一家日式溫泉旅館「天狗庵」介紹。

走上石階，可以看到「天狗庵史蹟公園」的照片和文字簡介。

晚餐我們走到捷運北投站附近吃了豪記水餃店，很早就回到加賀屋泡湯休息，喔對了～我還去附近的髮廊洗頭按摩spa，犒賞自己的生日。

獨立的榻榻米客廳，夜晚和白天有不同的美。

窗外的夜晚風景。

晚上我們坐在這一邊聊天、一邊工作，接著宜蘭人去大眾池泡湯，我就在房裡享受溫泉。

寫到這提醒住宿加賀屋的人一定要到加賀屋4樓享受大眾池，超讚的！我超後悔入住第一天因為害羞沒有去泡大眾池～嗚嗚。

客廳有放置日式茶具組，可以泡茶配小點心，這次吃到的米菓小點心很喜歡呢！在大廳旁邊的伴手禮區也能買到。

晚上八點，管家按照約定時間來鋪床，軟綿綿的枕頭和棉被還真好睡，真的有置身於日本的感覺。

換上日式浴衣準備睡覺囉～

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加賀屋北投大眾池

由於大眾池無法拍照，可自行上加賀屋官網看圖片，這邊僅以文字分享個人心得。

北投加賀屋大眾湯在4樓， 平日$1,200元、假日$1,500元，住宿可免費體驗
大眾池營業時間： 06:00-24:00
望月大眾池備有烤箱，遠山大眾池內備有蒸氣室，男女浴場每日都會交換，4歲以上兒童比照成人收費。

大眾池有在日本泡湯的感覺，還有按摩spa區非常舒適，沐浴乳、洗髮乳及乳液是我很愛的品牌（茶籽堂），梳妝台也備有化妝棉、棉花棒等備品，建議住宿第一天就到大眾池報到，第二天早上還可以再泡一次。


北投美食：天翔餐廳早餐吃到飽Buffet，加賀屋北投住宿早餐吃到飽

日勝生加賀屋國際溫泉飯店資訊

地址：台北市北投區光明路236號
捷運：北投站
電話：02 2891 1111
營業時間：24 小時營業
遊記推薦：加賀屋北投溫泉湯屋住宿，台北北投溫泉推薦！
粉絲團：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel
官網：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel

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菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇台北加賀屋北投住宿遊記自費
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