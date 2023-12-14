加賀屋是日本有名的溫泉，入住和倉溫泉 加賀屋一晚要2-3萬台幣，非常高貴。在台灣北投區也有一間《日勝生加賀屋國際溫泉飯店》溫泉飯店都是同一集團經營，價格較日本便宜，但住宿一晚也要1~2萬多，以台灣住宿來說也算高價溫泉飯店。

我們預訂入住的是加賀屋園景和式雅緻套房，官網定價NT$27,000+10%。

透過旅遊住宿網訂購優惠價



搭乘台北捷運到北投站，步行在溫泉步道會看到許多北投溫泉推薦，之前到北投一日遊常常路過《日勝生加賀屋國際溫泉飯店》，這次終於有機會來享受住宿了！

日勝生加賀屋國際溫泉飯店資訊

地址：台北市北投區光明路236號

捷運：北投站

電話：02 2891 1111

營業時間：24 小時營業

遊記推薦：加賀屋北投溫泉湯屋住宿，台北北投溫泉推薦！

粉絲團：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel

官網：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

門口的工作人員親切告知加賀屋住宿check in的方向，開場白就感受到這高級溫泉飯店的美好服務。

加賀屋大廳，裝潢氣派，小角落都充滿日本文化氣息，還會聽到工作人員以日語回覆日本客人的對話，好像來到日本溫泉飯店。

依照訂房時間check in後，會有一位管家陪同入房介紹，沿途還會推薦加賀屋溫泉各項設施。

加賀屋浴衣可以付費500元體驗。

經過伴手禮購買區和夕月BAR，管家提醒我們，住宿有提供免費的茶品和餅乾，供應時間是下午15:00到17:00，可以到夕月BAR免費享用。

準備搭乘電梯往加賀屋11樓，是我們這次住宿的樓層。

透明的電梯可以觀看加賀屋其他樓層的小風景。

加賀屋北投溫泉客房

加賀屋北投住宿房型有好幾種，

分別為特別室套房、園景露天風呂套房、園景和式雅緻套房、園景和洋雅緻套房、園景和式標準套房、園景和洋標準套房、溫馨和式標準套房、溫馨和洋標準套房、樓中樓套房、西式客房。

透過旅遊住宿網訂購優惠價



加賀屋園景和式雅緻套房

我們這次入住的是加賀屋的園景和式雅緻套房。

旅遊住宿網訂購優惠價



擁抱榻榻米香氣的園景和式雅緻套房，大片窗景還能看到北投公園。

另一空間榻榻米是晚上睡覺的地方，這時候管家詢問我們什麼時候方便來鋪床墊。

角落櫃子放著保險箱和男生、女生浴衣，還有去日本旅遊住宿會看到的除臭噴霧。

男生浴衣，穿著浴衣可在加賀屋館內散步拍照留念。

抽屜裡還看到驅蚊器，不過入住當晚並沒有蚊子。

大理石的溫泉池，下午入住就可以先泡個溫泉再去散步，也可以到加賀屋大眾池泡湯。

提供的盥洗用品齊全，而使用的沐浴乳、洗髮精、護髮乳、乳液來自英國倫敦ESPA，這牌子好好洗喔！沒用完還可以帶回家繼續使用。

防水袋裡裝著毛巾，這是可以帶回家當紀念品的禮物，因為房間和大眾池都有提供毛巾，所以這個沒有用到就直接帶回家。

提供的吹風機。

另一邊則提供獨立的廁室，使用的是免治馬桶。

一進房就會先看到冰箱迷你吧，裡面的飲品都是免費可以喝。

無糖咖啡、舒跑、可樂、台灣啤酒和可爾必思，沒喝完也可以帶走。

提供免費的茶品和餅乾，供應時間是下午15:00到17:00

服務的管家提醒我們，加賀屋住宿有提供免費的茶品和餅乾，這時可到位於check in大廳旁邊的夕月BAR享用，供應的時間是下午15:00到17:00。

夕月BAR晚上是提供小酌的地方，需要另外付費，

窗外可以看到北投公園景緻和北投圖書館風景，讓心情暫時放鬆。

這天喝到的無糖熱茶共有兩款，溫暖回甘，每人一片小林煎餅餅乾，是美好的開場白。

吃完下午茶，我們到北投步道散步。

加賀屋旁邊就是北投景點之一，曾經是台灣第一家日式溫泉旅館「天狗庵」介紹。

走上石階，可以看到「天狗庵史蹟公園」的照片和文字簡介。

晚餐我們走到捷運北投站附近吃了豪記水餃店，很早就回到加賀屋泡湯休息，喔對了～我還去附近的髮廊洗頭按摩spa，犒賞自己的生日。

獨立的榻榻米客廳，夜晚和白天有不同的美。

窗外的夜晚風景。

晚上我們坐在這一邊聊天、一邊工作，接著宜蘭人去大眾池泡湯，我就在房裡享受溫泉。

寫到這提醒住宿加賀屋的人一定要到加賀屋4樓享受大眾池，超讚的！我超後悔入住第一天因為害羞沒有去泡大眾池～嗚嗚。

客廳有放置日式茶具組，可以泡茶配小點心，這次吃到的米菓小點心很喜歡呢！在大廳旁邊的伴手禮區也能買到。

晚上八點，管家按照約定時間來鋪床，軟綿綿的枕頭和棉被還真好睡，真的有置身於日本的感覺。

換上日式浴衣準備睡覺囉～

透過旅遊住宿網訂購優惠價



加賀屋北投大眾池

由於大眾池無法拍照，可自行上加賀屋官網看圖片，這邊僅以文字分享個人心得。

北投加賀屋大眾湯在4樓， 平日$1,200元、假日$1,500元，住宿可免費體驗

大眾池營業時間： 06:00-24:00

望月大眾池備有烤箱，遠山大眾池內備有蒸氣室，男女浴場每日都會交換，4歲以上兒童比照成人收費。

大眾池有在日本泡湯的感覺，還有按摩spa區非常舒適，沐浴乳、洗髮乳及乳液是我很愛的品牌（茶籽堂），梳妝台也備有化妝棉、棉花棒等備品，建議住宿第一天就到大眾池報到，第二天早上還可以再泡一次。



北投美食：天翔餐廳早餐吃到飽Buffet，加賀屋北投住宿早餐吃到飽

日勝生加賀屋國際溫泉飯店資訊

地址：台北市北投區光明路236號

捷運：北投站

電話：02 2891 1111

營業時間：24 小時營業

遊記推薦：加賀屋北投溫泉湯屋住宿，台北北投溫泉推薦！

粉絲團：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel

官網：日勝生加賀屋Radium Kagaya International Hotel

透過旅遊住宿網訂購優惠價



附近北投、陽明山景點美食推薦



【北投陽明山溫泉推薦】用餐+泡湯、平價溫泉湯屋、24小時泡湯、百元大眾池推薦～超過五間陽明山溫泉餐廳推薦！



北投低調奢華麗禧溫泉酒店，藝人也愛來這泡湯，雙人湯屋初體驗



台北美食：陽明山美食溫泉餐廳小吃景點推薦，陽明山必吃美食必去景點

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇台北加賀屋北投住宿遊記自費

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀