都快年底了才終於有冬天的FU啊😂😂，大家最愛的就是冬季泡湯了！這次來宜蘭露營玩耍，剛好碰上溼冷雨天超厭世XD，只好來泡湯暖暖身子～這間知名的 春水及溫泉湯屋 眾人都推薦，真的是又大又便宜！雙人湯屋才380元，家庭湯屋680元，重點是超寬敞～是CP值很高的溫泉湯屋，有來礁溪泡湯必不可錯過。

春水笈溫泉湯屋 | 位置

春水笈位在宜蘭礁溪忠孝路巷內——先說這條巷子真的不大，汽車不好會車哦😅😅。

在假日冬天的旺季時分車潮洶湧，且沿途還有超多家溫泉湯屋，尖峰時刻根本是很容易打結的狀態….

春水笈備有廣大停車場，但仍然供不應求，造成車輛須等車位排隊進場，但後頭又有車子上來，而要離開的車子也出不去，變成大家卡在一起的慘況😨😨。

建議是可以停在附近底下的停車場，再慢慢走路上來，不用跟著其他車子一起排隊，走路真的會比開車快XD，因為你根本不知道會卡在原地多久。

店家名稱：春水笈溫泉湯屋

官網或粉絲團：https://www.ispring.tw/

電話：03-9871968

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號

營業時間：24小時營業

春水笈溫泉湯屋 | 價位

春水笈最大的特色是俗擱大碗！湯屋超便宜~而且很寬敞舒適。

湯屋價位

湯屋型態 【夏季】平、假日 【冬季】平、假日 定價 雙人湯屋 380 380 450 夏季時間：4月~9月 冬季時間：10月~3月

湯屋型態 【夏季】平、假日 【冬季】平、假日 定價 溫馨家庭五人湯屋 680 680 800 夏季時間：4月~9月 冬季時間：10月~3月

※ 湯屋營業時間：24小時

※ 大眾池營業時間：早上6:00~晚上23:00

※ 平日：週一 ~ 週五

※ 假日：週六、日

※ 定價：農曆春節期間

※ 110公分以上加收50元。

以我們一家三口來說，雙人湯屋就很夠泡，少爺只要加收50元，真的是很划算。

大眾裸湯價位

大眾裸湯 【夏季】平、假日 【冬季】平、假日 定價 每人 120 120 150 夏季時間：4月~9月 冬季時間：10月~3月

湯屋好處是一家人享有隱密空間，另外也有大眾裸湯可以選擇，不過春水笈並沒有大眾spa池，只有裸湯和湯屋兩種選擇，要注意哦！

春水笈溫泉湯屋 | 環境

還好我們很英明地將車停在底下的收費停車場，再走路上來，距離不遠，相較其他車子卡在車陣打結中，真的輕鬆很多XD。

假日真的人爆多！像我們一樣只能假日出遊的人，停車這點要注意，不然敗了遊興很壞心情啊。

沿途走來還有一些小造景和裝飾頗可愛，從大門口進來到櫃台還有一點點路，也有廣大停車場，不過尖峰時刻仍然是塞爆😅😅。

記得先過來窗口抽號碼牌，服務人員會先詢問人數給號，等號碼到時才是真正的結帳及計算時間。

湯屋都是50分鐘，時間到了會來提醒，大眾裸湯則不限時間。

拿到號碼牌之後就可以隨意逛逛打發時間了XD，這天人很多，我們等了十幾組客人，還好也並沒有等太久。

旁邊有個水池可觀賞魚兒，每隻魚都又大又肥好壯觀。

一旁還有個大鳥籠，這兒寵物也真不少😆😆。

空地上貼心擺了桌椅讓客人休息，像今天客人超多！可以坐著休息等待叫號（這場景搞得跟帶孩子看病一樣😂😂）。

等得太無聊的話，入口還有三大台販賣機，一櫃冷飲，一櫃熱飲，一櫃是零食，真是夠貼心的XD，沒帶水的可以當場買，泡湯記得要補充水份哦！

若是小孩沒耐性的，還有一排遊樂設施可以打發時間，另一邊還有投幣式按摩，設施真是應有盡有。

不過說實在我只想快點進去泡湯啦😂😂。

在這可愛浴衣姑娘屏障後的是吹整區，有提供吹風機及梳子／棉花棒。

也有２台飲水機可自行取用，覺得各式設備都頗完善。

其中覺得最妙的是這個海鮮食材區！覺得店家真的很懂～因為像我們這種來露營玩耍順便來泡湯的人一定很多，就順便賣起了水產來😂😂，泡完湯順便買食材回營地煮食真的很剛好XD。

各式水產種類也頗豐富，只能說店家好會做生意，稍微買個幾包就超過泡湯的費用了😂😂。

雙人湯屋

終於輪到我們進場啦！果然一如大家介紹的一樣寬敞乾淨～雖名曰雙人，但我們一家三口下去泡還有蠻大空間可以伸展，幼兒都能在裡頭游泳吧😆😆。

下水前記得先沖洗身體，也附有洗髮精和沐浴乳，泡完後直接在這裡洗完澡超舒服。

另一邊是椅子可休息或置物，上方也有置物架及掛勾，置物空間很足夠，旁邊還有小板凳，大家可以充份利用。

唯一就是隔音不太好，可以清楚聽見隔壁湯屋的說話聲響XD，且因熱氣關係，不時會從天花板滴水下來，像滴著小雨一樣😂😂。

整體來說，覺得春水笈設施並不是最高檔的，但以CP值來論，它真的很值得來！想要冬天來泡個暖呼呼溫泉，春水笈溫泉湯屋是很棒的選擇。

停車資訊

店家備有大停車場，這只是其中一區，只是在人多時還是不夠用。

建議假日人多時可以停在底下外頭的收費停車場再走路上來比較好哦！

店家資訊

店家名稱：春水笈溫泉湯屋

官網或粉絲團：https://www.ispring.tw/

電話：03-9871968

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號

營業時間：24小時營業

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