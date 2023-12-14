豪斯登堡住宿 | 豪斯登堡飯店、豪斯登堡住宿、豪斯登堡酒店推薦完成～豪斯登堡是日本最大的主題公園，以荷蘭王室三座官邸之一的名稱來命名，又名「森林別墅」，是一座仿製的荷蘭小鎮，主要是為了慶祝日本與荷蘭之間的友誼。公園內最著名的區域，就是入口附近的「花卉道路」，滿眼盡是風車、鬱金香和荷式建築，有許多電視、電影、廣告在此取景拍攝。沿著街道進入「娛樂設施城」，兩邊有遊樂場、商店、電影院和餐廳，以及人氣最高的VR-KING等設施。

豪斯登堡住宿

這間豪斯登堡酒店位於園區內，從JR豪斯登堡站下車，步行過橋後，有繞行園區內各酒店的專用接駁巴士站和行李寄存處，可選擇把行李交給酒店人員，直接進入園區遊玩，或是搭乘巴士到酒店Check In，如果是開車的話，有免費停車場。

酒店座落在美麗寧靜的海濱，外觀雄偉氣派，猶如歐洲皇室的別苑，客房都是復古歐式風格，遊豪斯登堡住宿在這裡，有三種不同的景觀可選擇：可飽覽海天一色的濱海客房、可眺望豪斯登堡高塔的園景房以及周圍環繞著森林景觀、氛圍安靜祥和的家庭式客房，也有很像歐洲頂樓室內有斜角的閣樓房型喔！豪斯登堡園區每年都會在飯店前方施放煙火，住在海濱房型的話，在房內就可以欣賞到囉！

餐廳位於海濱，可邊享用美食邊欣賞海景，酒店的自助早餐和晚餐都很豐盛美味，提供日式和西式料理，高人氣的長崎海鮮燒烤，使用當天捕獲的新鮮海產製作，還有長崎和牛壽喜燒、使用平戶野豬製作的石獅鍋等特色鄉土料理。

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這間豪斯登堡酒店位於主題樂園的阿姆斯特丹廣場旁，距離每天舉辦的化妝舞會地點步行不到一分鐘，而且地處園區中心位置，要前往哪個區域都很方便。第一天到達時同樣可選擇要坐接駁巴士直接去酒店或是只交付行李，先在園區內遊玩。此外，也可以從Canal Station Welcome上船，在Canal Station Tower City下船，步行約4分鐘即可到達酒店。

客房華麗而浪漫，室內裝潢風格有清爽的粉綠、時尚的海軍藍以及歐風的花卉畫等，所有房型面積都超過45平方米，可說是相當的寬敞舒適，而且有配備四面鏡子的獨立化妝間，即使是結伴旅行的女性也能度過舒適的時光。

自助式早餐是以法國料理為基礎，使用長崎食材製作的日式和西式餐點，每天約有30~40種菜餚，雖然種類並不算非常多，但每樣料理都非常精緻美味。

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這是豪斯登堡住宿裡最豪華最特殊的一間酒店，使用專屬巡洋艦接駁旅客前往辦理入住，也有往返長崎機場的免費接駁巴士。從酒店入口到大堂佈置了各種花道流派精美壯觀的作品，使用鬱金香、繡球花、百合、玫瑰等各具特殊意義的花種，優美的曲線，色彩的對比，充滿藝術氣息的花道將大堂變成了花卉博物館。

酒店客房的房型多元，從標準房、花房、設計師房到豪華套房、連通房等，每間各有不同的設計品味，共同點是都非常的精緻且具有古典歐風氣息，一秒置身歐洲，非常適合情侶與度蜜月的旅客。

酒店內有三家餐廳，提供法式、日式和鐵板燒料理。法國餐廳有現場音樂演奏，並有著裝要求。休息室每天晚上舉辦一小時的古典音樂會，酒吧也有現場音樂表演。

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距JR豪斯登堡站步行10分鐘，距樂園入口步行3分鐘，這間豪斯登堡酒店是主題樂園的特約酒店，可以買到1.5日卷，也有住客專屬通道進出樂園，當日進出無次數限制，玩累了隨時回飯店小歇一下，補充體力後再次入園遊玩，尤其是晚上要看燈光秀的話，非常方便。

酒店雖已有年代，但設施都維護得很好，而且非常乾淨，部分客房可看到豪斯登堡的美麗摩天輪夜景。房間和浴室都很寬敞，床舖舒適好睡，浴室雖然沒有乾濕分離，不過浴缸很大，是可以舒服泡澡的那種，一樓也有公共浴池可泡澡。

酒店有提供嬰幼兒及兒童專用的物品，如：嬰兒床、床護欄、腳凳、兒童馬桶座等，非常適合帶小孩出遊的旅客。

自助早餐很豐盛，有日式和西式，以及飛魚高湯和鯨魚料理等獨特的長崎美食，還有霜淇淋機，感覺很不錯，而且座位區空間很舒適。

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距離JR豪斯登堡站步行2分鐘，距樂園入口步行10分鐘，開車的話，有免費停車場。

這間豪斯登堡酒店介於商務和度假酒店之間，在豪斯登堡住宿中屬於較平價的，雖然不像住在主題公園內那麼方便，但很划算，適合想節省住宿費用的旅客。

飯店入口處是很有氣勢的弧形拱門設計，大廳寬敞又氣派，從大廳落地窗看出去的景色有置身歐洲的錯覺。有西式和和洋式客房，空間都很寬敞，雖然已有年代，但乾淨舒適。飯店的自助式早餐和晚餐，供應日式、西式料理，晚餐有不限量的牛排、蟹料理，另外還有販售酒店原創的佐世保漢堡，也頗具特色。

酒店內有天然溫泉露天風呂，可一邊泡溫泉一邊欣賞豪斯登堡的煙火，也有私人露天風呂和桑拿房。

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