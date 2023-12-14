蘆洲第一間溫體牛肉火鍋新開幕，「汆牛溫體牛肉火鍋」 菜單提供來自台南直送的溫體牛肉料理，有火鍋、熱炒、滷味等，還有超划算的雙人套餐組合，平日也有單人套餐超優惠，內用沒有低消。

汆牛溫體牛肉的”汆“怎麼唸，音：ㄘㄨㄢ

一種烹飪方法。將食物放入沸水中煮一下，隨即取出

我還唸成ㄍㄨㄥˇ，人家是念ㄘㄨㄢ請記得



蘆洲火鍋 汆牛溫體牛肉火鍋 位置

汆牛溫體牛肉火鍋地址在蘆洲長樂路，靠近蘆洲國中附近，店前就有許多機車停車格，開車可停在長樂路收費停車場再步行過來，算是好停車的地點。

汆牛 溫體牛肉火鍋

地址： 新北市蘆洲區長樂路38號

營業時間：11:00–15:00, 17:00–22:00（週二休息）

最後入場：中午14:00、晚上21:00

電話：02 8286 0002

線上預約：汆牛 溫體牛肉火鍋

粉絲團：汆牛 溫體牛肉火鍋



蘆洲火鍋 汆牛溫體牛肉火鍋 環境

新開幕的汆牛溫體牛肉火鍋店門口有新氣象，內用空間就像一間餐廳，好適合家人、朋友聚餐的推薦。

當天平日晚上來汆牛溫體牛肉火鍋用餐，訂位超滿，連二樓都滿了超誇張，好幾組臨時客人撲空，冬天是火鍋旺季，建議要來吃先訂位喔！

當天晚上7點二樓訂位滿滿，小可比較早到，經過店家同意來到二樓拍照。

自助區有飲料可暢飲喝到飽，冰箱裡的飲料需另外付費。

也有冰淇淋讓客人無限自取。

醬料區提供多種沾醬搭配溫體牛肉火鍋，看到我最愛的薑絲和香菜好開心啊～

寫到這邊，想要讚美一下店員都好親切，上菜也提醒趁熱吃、小心燙，讓人很暖心的火鍋店，這間還有個小插曲讓我很意外，在文末分享。

蘆洲火鍋 汆牛溫體牛肉火鍋 菜單價錢

汆牛溫體牛肉火鍋 菜單價錢

另收10%服務費，限時90分鐘

菜單提供超多種溫體牛料理，來自台南的溫體牛，太晚來可能會賣光喔！

如果一開始不知道怎麼點，可以和我一樣點雙人套餐再加熱炒和滷味，喜歡溫體牛也可以再加點。

菜單也有提供平日限定的單人套餐給一個人享用

內容有肉燥飯、蒸蛋、當日蔬菜、小菜和手沖溫體牛肉湯/花菇竹笙雞湯擇一

價格相當優惠，但我沒吃過，只是覺得這價位真便宜啊～很適合平日一個人不知道吃啥好的選擇，而且很多溫體牛肉火鍋店除了服務費還另外設有低消，汆牛溫體牛肉火鍋沒有低消限制喔！

蘆洲火鍋 汆牛溫體牛肉火鍋 評價

我們點了雙人套餐

另外單點肉品、熱炒和隱藏版松阪豬，大約四個人的份量就很飽足

汆牛溫體牛肉雙人套餐有什麼

精燉蔬菜牛筋肉湯

本土溫體牛肉盤*2

綜合蔬菜盤

丸餃拼盤

炒類4選1

副食4選2

精燉蔬菜牛筋肉湯

湯底鮮甜清爽，回甘順口，嚴選牛筋部位，滑嫩帶Ｑ彈口感，搭配季節時蔬熬製，讓牛筋肉湯的韻味更有層次。

綜合蔬菜盤、丸餃拼盤

精燉蔬菜牛筋肉湯湯底已有番茄、玉米、金針菇和高麗菜，另外還提供蔬菜盤和丸餃拼盤，配色豐富，份量也不少。

本土溫體牛肉盤*2

雙人套餐就有兩盤溫體牛肉，一人一盤超滿足。

看這色澤鮮紅的溫體牛，來自台南新鮮直送，當天有好幾組客人因為太晚來賣光吃不到。

現點現切的溫體牛

入鍋涮三秒就可食用

如同玫瑰粉嫩色澤的牛肉

完全不需沾醬就相當美味

帶點油花但不會油膩

肉質飽滿甘甜

略帶厚度、讓人相當滿足



香根炒牛肉

雙人套餐的炒類品項可四選一

點了我最有興趣的口味

香根指的是香菜去葉留下的根部

有點像水蓮的口感，保有香菜迷人的香氣

大火快炒的美味

加上師傅特調醬汁入味

略帶厚度的牛肉口感飽滿有嚼勁

肉汁香甜豐富

加上豆乾絲和辣椒，超完美的下飯料理

雙人套餐附食四選二

有烏龍麵、白飯、冬粉和雞蛋可選擇

菜單還有肉燥飯可加價升級

～上面餐點都是雙人套餐的內容，如果3-4人來用餐，可以像小可另外單點幾樣來分享～

麻油蛋香手沖牛 360元

熱愛麻油料理的我，推薦必點這道，也很適合冬天寒冷的季節。

店員來到桌邊服務

手沖牛肉的軟嫩滋味

湯頭鮮甜加上麻油和薑片的香氣濃郁

才喝一口就圈粉啦

牛肉配著炸蛋入口，別有風味

三杯塔香炒牛筋 340元

愛吃Ｑ軟彈牙的牛筋

就別錯過這道料理

打開鍋蓋

冒著白煙的熱氣撲鼻而來

九層塔、蒜頭和醬料的香氣

讓人不禁吞了口水

牛筋切的大口Ｑ彈

每一塊都沾附醬料

入口即能感受到師傅厲害的炒功

這份量不少

很適合點來分享的料理

台灣松阪豬 350元

不在菜單的隱藏版

這一大盤現切松阪豬

我一開始猜是400-500元

後來店員說是350元

單點價格真的不算貴

有厚度的松阪豬

新鮮粉紅色澤相當誘人

入口鮮脆、肉汁香甜

初訪吃完汆牛溫體牛肉火鍋，我們都給這間火鍋店很高的評價，不管是服務還是餐點都讓我好喜歡，還想著下次要約朋友來這吃火鍋。

文章一開頭提到讓我現場看到很意外的小風景



當天有客人臨時訂位較晚時間，因為內用許多客人都點了超多盤溫體牛，店家也忘記先詢問這組訂位客人要點什麼，所以溫體牛賣光無法點，後來這組客人改外帶回家吃，我也沒看到他們生氣，脾氣和修養真好。

這組客人點了不少餐外帶，就在取餐結帳時，我看到店家工作人員表示抱歉，因為新開幕疏忽，全部餐點要招待這組客人，客人也一直說沒有關係，表示不好意思還是要付費，就在兩邊的堅持的情況下，店家贏了，客人很開心的接受這些餐，讓我看到好美麗的風景啊～

想說的是，客人的修養非常好，可能也因為住這在附近可以改天再來訪，但不管如何，正常人是會生氣的。另一方面我看到店家的補償，滿滿的誠意～真心覺得這樣的服務和處理很棒＾＾

汆牛 溫體牛肉火鍋

地址： 新北市蘆洲區長樂路38號

營業時間：11:00–15:00, 17:00–22:00（週二休息）

電話：02 8286 0002

線上預約：汆牛 溫體牛肉火鍋

粉絲團：汆牛 溫體牛肉火鍋

食記：【蘆洲火鍋】汆牛溫體牛肉火鍋，菜單滷味熱炒推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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