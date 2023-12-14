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拿靠早午餐 林口仁愛店｜人山人海超人氣早餐店，清爽不油極脆脆皮蛋餅！

2023-12-14 20:35:06 大手牽小手。玩樂趣 人氣：175
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：870篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：拿靠早午餐 林口仁愛店
place新北市林口區文化三路二段8之1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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林口早餐、蛋餅推薦這家拿靠早午餐 林口仁愛店，有林口第一脆皮蛋餅之稱的拿靠早午餐又開了第三家分店囉！拿靠早午餐在林口地區已經算是名店了，尤其招牌脆皮蛋餅我看這林口應該是稱霸了，拿靠早午餐 林口仁愛店一開幕也是吸引不少饕客上門，一大早就人潮大爆滿啦！

拿靠早午餐 林口仁愛店｜交通方式、停車資訊

拿靠早午餐 林口仁愛店就在林口文化三路二段8之1號，附近有蠻多路邊停車格可以利用，門口處也有很多機車停車格，亮黃色的店面非常顯眼，很有年輕氣息，營業時間從05:30～13:30（假日14:00），橫跨早午餐時段

拿靠早午餐 林口仁愛店｜用餐環境

拿靠早午餐 林口仁愛店內用區蠻大的，桌數不少，東西好吃真的不怕沒生意，我早上11點多來，就一直處於客滿狀態，電話一直響個不停，客人一直進來，但好在翻桌率夠快，服務生清潔收桌消毒也很迅速，其實有不會等太久

店裡屬於自助式服務，如需醬料或餐具皆可自取，辣椒醬很夠味，愛吃辣的可以加

拿靠早午餐 林口仁愛店｜菜單

直接跟你說要點什麼好了，來到拿靠早午餐不可錯過的餐點就是蛋餅跟蘿蔔糕，沒點等於沒來過，飲料可以鮮奶茶、紅茶，另外現在還有義大利麵、燉飯等主食類，畫好單就拿去櫃台結帳，餐點服務人員會幫你把餐點送上桌囉！

拿靠早午餐 林口仁愛店也有跟外送平台合作，如果趕時間建議先打電話來訂餐囉

拿靠早午餐 林口仁愛店｜

所以餐點都是現點現做，但不用擔心會等很久，這邊的出餐有夠快，基本上你就把它當一般早餐店的出餐速度水準，而且店員真的很多，不算廚房目測外場家吧檯就有超過5個員工，畢竟要面對龐大的人潮，不快怎麼行！

薯餅芝士蛋餅，拿靠早午餐林口仁愛店的蛋餅真的強到起飛！蛋餅外觀用肉眼看都覺得脆！最厲害的是他幾乎一點油都沒有，脆度直逼餅乾，而且脆而不乾，重點就算放涼了也不會變軟，一定要點！

蛋餅皮夠無敵，裡面包什麼料基本上都是加分，我個人是很喜歡薯餅，薯餅本身也有脆度，跟脆蛋餅結合在一起相當有層次，裡面的芝士還是半融的，就算不沾任何調味料也超好吃啦！真的可以用生命推薦

蘿蔔糕，拿靠早午餐招牌之二，而且還有加豬排唷，蘿蔔糕也是煎到兩面金黃焦脆，起鍋前再淋上蛋液，讓蛋包裹蘿蔔糕，蛋香濃郁蘿蔔糕外脆內嫩，可以夾著豬排一起吃，超好吃

愛吃辣的朋友絕對要加這邊的辣醬，超級夠味而且香氣非常夠！蘿蔔糕外酥內嫩，加上蛋香非常好吃！

蔥抓餅加蛋，蔥抓餅也是超熱門款，蔥抓餅口感一樣相當脆口而且不油膩，蛋香完全都有煎出來，餅身也很有彈性，越是咀嚼能感受到麵香及蛋香，我超愛他的餅皮口感，很輕柔香酥

蔥油餅，這蔥油餅也是很厲害，有眷村口味的蔥油餅，外表不油膩而且很酥香，裡面是一層一層的口感也很濕潤，蔥還保留著甜度水分，微微的鹹度超涮嘴，加蛋一起煎增加多層次的豐富口感

薯餅，我覺得這的薯餅直接超越麥XX，有夠好吃，外層非常酥香不油，裡面的有小塊狀馬鈴薯的口感，簡單撒上黑胡椒就非常美味了

雞塊，小朋友的最愛，拿靠早午餐 林口仁愛店得炸物水準真的都非常高，酥香不油膩，雞塊外酥內嫩，很有肉感

蛤蠣義大利麵（青醬），這個真的是出乎我意料的好吃啊，一般早餐店的義大利麵通常都很簡單，拿靠的義大利麵根本可以原地出道單獨做義大利麵品牌了，青醬味道相當濃郁，蛤蠣也是很敢給，超多又大顆，重點是麵體的熟度掌握非常的恰當，非常好吃！

拿靠早午餐 林口仁愛店的飲料推薦點紅茶跟鮮奶茶，飲料不用考慮了，直接點鮮奶茶或紅茶，鮮奶茶甜度控制很不錯，而且香氣足又不甜膩，比一般奶茶好太多了，紅茶也是很清香的那種，杯子也挺有質感的，杯身、封膜印上『拿靠』的Logo字樣

拿靠早午餐 林口仁愛店是拿靠早午餐的第三家分店，而且感覺餐點品質、服務都是不斷的進步跟進化，招牌脆皮蛋餅真的非常強大，完全是吃不膩！光是吃他的蛋餅真的就非常值得來啦！愛吃蛋餅的朋友千萬不能錯過唷！

 

拿靠早午餐分店資訊

拿靠早午餐 林口仁愛店
地址：新北市林口區文化三路二段8之1號
電話：02 2603 9696
營業時間：平日5:30-13:30/假日5:30-14:00

拿靠早午餐 忠孝店
地址：新北市林口區忠孝一路9號
電話：02 2600 8995
營業時間：平日5:30-13:30/假日5:30-14:00

拿靠早午餐

地址：新北市林口區文化三路一段366號
電話：02 2600 8010
營業時間：平日5:30-13:30/假日5:30-14:00


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