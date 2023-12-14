吉星港式飲茶是台北中山區數一數二的老店了

而且是全台第一家24小時營業的港式飲茶,所以吸引不少死忠粉絲

畢竟想吃便宜又道地的港式早點,選擇來中山區的吉星港式飲茶準沒錯!

話說雙十連假,有人剛好自美返國,以前救國團的夥伴就相約一起聚餐

某位大哥在群組登高一呼後,就選了這家中山區的吉星港式飲茶

吉星港式飲茶在哪裡?

位在南京東路二段的吉星港式飲茶離捷運中山站不遠

如果是走路的話,大約7分鐘左右即可抵達🚶‍♂️

吉星港式飲茶的入口一樓就是這棟協和大樓

門面很不起眼,我和蕙仙還在門口張望了一下,才確定是這裡🧐

搭乘電梯來到三樓,卻早已高朋滿座,想來人氣一直強強滾啊~

前面的方桌適合2~4人,我們人多勢眾,當然被請到裡面的12人大圓桌

吉星港式飲茶菜單

這張是吉星港式飲茶的早茶菜單,平日周一~五早上7:00-10:30供應

點餐方式為A區主食任選一道,B~D區就隨你點

A區主食$70~95, B區點心$40/盤, C區小菜$15/盤, D區飲料$10~30

這樣的早茶價格不可謂不划算啊!🥳

不過我們是來聚餐的,所以自然是選擇他們粵宴樓的宴客桌菜

包括甜點和水果總共有12道菜,另外還加贈一份XO醬炒蘿蔔糕

吉星港式飲茶美食介紹

芝士奶油鮮蝦球

首先端上桌的是芝士奶油鮮蝦球,除了蝦球和甜椒,竟然還有麵條

第一道菜就來這種麵條+蝦球的組合,還蠻顛覆我的認知的

吉星櫻桃鴨

第二個端上來的應該就是它們的招牌~吉星櫻桃鴨

服務人員態度親切,請她端著烤鴨讓我拍,眼睛都笑成了彎月呢!

拍完照她馬上端去旁邊處理,把鴨皮片下來後,才再次端上桌

麵皮中間的櫻桃鴨當然要加上小黃瓜和大蔥,才是正宗吃法

最後淋上的甜麵醬更是精華,包在麵皮裡面一起吃,大家都吃得津津有味

XO醬山藥炒雙蚌

這道菜一端上來,視覺效果就先贏了一半

紫色和白色的山藥都有,XO醬炒的蚌肉也很Q彈

外面再用綠花椰菜圈成一圈,很有花開富貴的感覺

蒜蓉銀絲活鮑魚

這道蒜蓉銀絲活鮑魚也很大器,加了大量蒜蓉調味的鮑魚嘗起來有滋有味

下面的冬粉更是吸收了鮑魚的精華,難怪大家都搶著吃

蔥油蒸龍虎石斑

蔥油蒸龍虎石斑是當天唯一的一道魚,不過肉質鮮美,搭配大量的青蔥一起吃很可口

南洋咖哩海皇煲

原來南洋咖哩海皇煲要搭著炸銀絲卷一起吃,這樣的組合還挺新鮮

炸過的銀絲卷金黃酥脆,咖哩海皇煲則是料多又濃郁

避風軟殼蟹

一直都很喜歡港式避風塘的料理,加上軟殼蟹更是經典

其實所謂的避風塘就是蒜蓉加上大量麵包糠和辣椒一起炒

搭上炸得酥脆的軟殼蟹,就是道地的港式料理了

銀杏五彩田園蔬

用不同顏色的蔬菜拌炒在一起,整體感覺看起來格外繽紛

吃多了大魚大肉,用這道加了銀杏的五彩田園蔬來調劑一下也不錯

酸菜鴨骨湯

用剛才櫻桃鴨剩下來的鴨架再拿去熬湯,一鴨二吃的做法很常見

加了酸菜一起煮的鴨骨湯,喝起來酸甜甘美,很順口呢!

XO醬炒蘿蔔糕

這道XO醬炒蘿蔔糕是餐廳贈送的,沒想到口感也相當吸引人

剛上桌還以為是炸豆腐,吃進嘴裡才知道原來是蘿蔔糕

甜點蒸壽桃

因為在座有壽星,所以大哥訂位時特地叮囑他們把甜點換成壽桃🍑

蒸籠裡白白胖胖的壽桃看起來格外可愛,也更有喜感

生日禮冰淇淋聖代

因為在座有三位壽星,我剛好是其中一位,所以還多了這個壽星禮

這麼多配料的水果冰淇淋聖代🍨,一端出來大家都驚呼不已😮

原來優惠底加啦~👇

吉星港式飲茶優惠

只要掃馬加入會員,不但有入會禮,生日禮和分享禮🎁

竟然還加碼餐費88折優待,為了這個冰淇淋聖代,當然要趕快加入

那天聚會的總共10人,大家當年都是救國團叱吒風雲的大哥大姊

說起當年勇真是逸興遄飛,酒足飯飽之餘,大家紛紛相約有緣下次再聚🥰

吉星港式飲茶 地址: 台北市中山區南京東路一段92號2樓 電話: (02)2568-3378 營業時間: 24小時