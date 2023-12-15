白浪濤濤我不怕，這首耳熟能詳的歌詞，是所有人童年的共同回憶，這次來吃主打生猛海鮮通通吃得到，

濤這個字上頭有三點水，分別代表大海、海鮮、蒸氣的概念，同時又有個祝福的壽字，來這邊用餐喜氣洋洋~

濤濤嚴選在地當令食材、相當重視新鮮度，以最少的調味呈現出最佳的美味，原始的鮮甜美味，將食材的營養通通吃個夠！

使用高溫蒸氣的純粹料理方式，感受到海鮮最棒的美味，龍虎斑、波士頓龍蝦、大蛤蜊、蔬菜、瑤柱海鮮粥一網打盡

貼心桌邊服務，針對食材特性有不同料理時間，這裡是海鮮控的天堂，體驗極致的美味，沒有吃到痛風今天就不回家了(誤)

濤濤海鮮蒸氣鍋位於典華新莊店二樓， 鄰近桃園機場捷運A4新莊副都心站2號出口，也有附設停車場交通非常方便~

挑高的空間設計好氣派，來這邊宴客超有面子，過年過節來這邊團聚全家大小都滿足！

濤濤海鮮蒸氣鍋空間寬敞，帶著一種輕鬆的氛圍，明亮歐風設計，有種現代簡約感，我可以徜徉在大海的好滋味~

濤濤海鮮蒸氣鍋除了2-4人的方桌外，也有6-8人圓桌，以及十人大空間，還有三間獨立包廂，非常適合全家大小一起來濤濤團聚！

包廂空間完全深得我心，富麗堂華奢侈感，給我一種前所未有的豪華用餐體驗，爸爸直呼下次日本客人來台灣，就要帶他們來吃濤濤海鮮蒸氣鍋

濤濤海鮮蒸氣鍋菜單

這次選擇6人豪華套餐來幫爸爸慶生，份量十足親友們都吃得好飽好滿足～歲末年終濤濤海鮮蒸氣鍋還有超多優惠，８人以上企業團體吃尾牙，居然還有平日88折優惠

免費加入典華餐飲品牌會員，消費就可累積點數，能兌換各式各樣優惠券及好禮，典華旗下各餐飲品牌(豐FOOD、典華雅聚、濤濤海鮮蒸氣鍋)點數皆可通用，

多項優惠入會禮，包含全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券、雅聚點心兌換券及生日好禮等等，平日每周二、四過來，會員點數雙倍送輕鬆集點換好禮~

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濤濤醬料

話不多說趕快來吃蒸氣鍋吧~首先要先介紹這個沾醬佐料，主廚自製北海道昆布果醋醬，清爽開胃更能引出海鮮的鮮甜

胡麻醬料香濃帶點甜味，加入薑末、蔥花配海鮮超速配，讓海鮮在口中的滋味相當契合，一口接一口完全不會有油膩感

燃手小菜

吃海鮮好料搭配燃手小菜更爽口，百香冬瓜、韓式泡菜、涼拌蓮藕樣樣都好吃，讓人一口接一口，越吃越開胃～

奉湯

不僅開胃小菜很吸引我，這個奉湯裡頭加入枸杞，雞湯喝起來暖呼呼很順口，我們續了好多杯，越喝越順口

雞湯完全不會有腥味，而且也不會有油膩感，香醇好滋味，在口中蔓延開來，尤其冬天將至喝個雞湯真的好幸福

進入主角海鮮蒸氣鍋，海鮮依序桌邊烹煮，首先就來蝦貝兩種好料，份量十足、當日配送、新鮮度滿點

提供管家式桌邊服務，從奉湯揭開序幕後，只要動口就能品嚐好滋味，讓我好像王子、公主一樣，享受無微不至的專人服務

工作人員精準掌握每種食材特性，料理時間抓得完美，呈現出食材最棒的原味鮮美，完全不怕吃到煮過頭又乾又老的口感

季節貝類

超大顆的蛤蜊，圓滾滾的當開場的主角，底下放入濤濤嚴選的越光米，持續烹煮吸收各種海鮮的精華，

蛤蜊用清蒸的方式最好吃，不用額外調味，本身的海味就超吸引我，一顆接一顆一吃就停不下來～

蛤蜊飽滿又多汁，Ｑ度十足，相當有咬勁，一咬下湯汁噴出，鮮味充滿口中，補充滿滿蜆精，元氣立刻滿分～

藍鑽蝦

濤濤海鮮蒸氣鍋的藍鑽蝦，多到嚇死人，好像不用錢一樣，舖得滿滿的沒有縫隙，而且挑選的蝦子都格外巨大，吃起來更加彈牙～

蝦子因為夠新鮮，烹煮時間不用太久，熟度掌握得剛剛好，蝦肉口感格外彈牙，非常有彈性，宛如活的一樣在口中盡情地跳舞

有過敏的我吃濤濤海鮮蒸氣鍋的蝦子可以很安心，蝦肉超新鮮完全不會讓我鼻子癢癢，一尾接一尾毫無腥味，蝦蝦控一定要來吃爽爽

季節時蔬

吃了蝦貝兩種海味，濤濤推出新鮮的當季蔬菜轉轉味，水果玉米、玉米筍、花椰菜、栗子地瓜、香菇、袖珍菇、紅椒等食材，每種多汁又清甜～

我格外喜歡袖珍菇、玉米筍跟香菇，沾上果醋或胡麻醬都很MATCH，連我不太敢吃的紅椒都好好吃喔，鮮甜不會有椒苦味。

第一輪這麼豐富的料理我就已經興奮不已，沒想到才剛開場而已，重頭戲還在後頭，還有龍蝦、龍虎斑、海鮮粥等美味在等我們

肉品梅花豬

濤濤海鮮蒸氣鍋肉品3選2，我挑選一豬一牛，梅花豬肉相當有彈性，而且不會油膩，Q彈咬勁十足完全不乾澀～

泰式佐料

沾上泰式沾醬酸甜開胃，吃起來相當清爽，可以刺激味蕾，同時更能帶出豬肉本身的風味，從烹煮到調味都能感受到濤濤的用心！

肉品雪花牛

濤濤海鮮蒸氣鍋雪花牛肉，紅通通肉色好漂亮，肥瘦相間，點點的雪花很漂亮，真的好喜歡這個牛肉喔～～

短短幾分鐘蒸煮，牛肉湯汁不怕流失，彈牙帶點粉嫩的肉質，搭配底下豆苗享用有層次感，我推薦沾胡麻醬更好吃

澎湖小卷

來自海鮮的故鄉澎湖，新鮮的當季小卷，是海鮮中鮮味十足的代表之一，也是相當適合用蒸煮方式料理的食材～

看看這個晶瑩剔透的眼睛，就知道海鮮有多麼的青，一咬下口中充滿小卷湯汁，脆中帶彈、口感滿分一吃就欲罷不能

生蠔

大顆飽滿的生蠔，處理得相當乾淨，巨無霸的尺寸，一次一大口SHOT掉，生蠔湯汁立刻在口中爆炸，鮮味破表有夠補

吃上一顆我整個人就精神抖擻，真的太好吃了，我又多吃了一顆，這個大生蠔不用調味吃原味就鮮美多汁

鮮活龍虎斑

超大尾的龍虎斑，新鮮處理產地直送，肉質紅通通用薑絲除去腥味，可以感受到彈牙的質地，完全不像在吃魚肉

龍虎斑的魚皮豐沛的膠質，QQ的魚皮相當有口感，魚肉不會乾澀，立刻就被這個龍虎斑圈粉了~

波士頓龍蝦2隻

眾所期待的波士頓龍蝦登場了，一次就放了兩大隻，師傅精湛刀工事先處理好，放入蒸氣鍋內蒸到紅通通，高溫鎖住龍蝦的湯汁完全吃得到

龍蝦肉好飽滿，而且相當方便食用，輕輕撥開就可以吃到完整的龍蝦肉，鮮甜的肉質，水份十足，蝦肉甜到爆炸~

我最喜歡吃蝦螯，肉特別有厚度，一大口咬下超幸福，蝦肉完全沒有腥味，感受到滿滿的甜味，能吃到濤濤的龍蝦真的太爽了

越光米上湯瑤柱粥

別以為吃完海鮮就結束囉，鍋底下還持續吸收各種海鮮精華的上湯瑤柱粥，越光米黏性很強，相當耐煮口感不會太軟爛

基底上湯則是使用老母雞、金華火腿細火慢燉，裡頭還有滿滿的瑤柱，每一口都能感受到海陸的精華~

加入雞蛋、蔥花、以及很少見的雨來菇，有著情人眼淚的美名，烹煮出來的上湯瑤柱粥，料好實在有夠澎湃~

喝上一大碗整個人暖呼呼，還可以加入些海鮮，增添風味~下次我還想試試看隱藏版的「沙公粥」，沙公的鮮甜味，遇到瑤柱粥的美味，光用想像就口水直流~

黑豆穀物茶

濤濤還貼心準備黑豆穀物茶，不僅可以除去口中的食物氣味，還可以增添清爽感，尤其黑豆穀物茶沒有咖啡因，喝完也不會睡不著覺喔~

季節甜品

餐後甜點也不馬虎，冰的熱的通通都有，不論是紅豆紫米或者春一枝冰棒，兩者我都超喜歡，可以劃下最棒的濤濤用餐句點

紅豆紫米(熱)

燉煮得很綿密，紅豆綿密補充滿滿元氣，紫米Q彈口感豐富，甜度抓得剛剛好，暖呼呼很適合冬天

春一枝冰棒

知名的水果冰棒春一枝，不定期推出各種季節口味，喜歡酸甜選椪柑、喜歡甜甜的選西瓜，台灣本土的水果味深得我心

吃完豐盛的海鮮蒸氣鍋再來枝冰棒，整個人暑氣全消，這次濤濤用餐經驗我超滿意，我給了一百分的滿分，期待下次還有機會再訪濤濤海鮮蒸氣鍋

濤濤海鮮蒸氣鍋 ５大特色

1. 濤濤鄰近桃園機場捷運A4新莊副都心站2號出口，門口就是公車站，鄰近宏匯百貨，來這用餐超方便～濤濤上的三點水代表，海鮮、蒸氣、大海3個元素，壽字帶有祝福意味，相當吉祥，全家大小團員用餐補充滿滿元氣，又充滿正能量的祝福~

2. 海鮮用蒸煮方式，能呈現出食材自然的美味，波士頓龍蝦肉滿鮮甜、藍鑽蝦超Q彈爽脆、蛤蜊飽滿、龍虎斑肉質彈牙、眾多大海美味一網打盡。管家式服務不用自己動手，能針對食材特性採取不同料理時間，吃得到舌尖上的頂級美味

3. 不只海鮮好吃，梅花豬肉彈牙有咬勁、雪花牛Q彈不油膩、多款當季蔬菜鮮甜又爽口，搭配燃手小菜及嚴選佐料，迸出意想不到的風味，讓濤濤的風味變得更加豐富~

4. 海鮮粥使用越光生米烹煮，吸收上湯老母雞及金華火腿靈魂，加上所有海鮮的精華湯汁，雞蛋、雨後菇更增添風采，連不太吃粥的我，都多吃了好幾碗！

5. 濤濤多種優惠活動不定期推出，免費加入典華會員，旗下品牌超多好康優惠通通不錯過！濤濤舒適的包廂空間，不論公司尾牙、年節團聚，濤濤海鮮蒸氣鍋都是絕佳的用餐地點！

💭店家資訊 濤濤海鮮蒸氣鍋

🏠地址: 新北市新莊區中央路469號2樓(新莊典華2樓)

🚌交通: 機場捷運新莊副都心站2號出口走路3分鐘(近宏匯廣場)/可停於新莊典華B2停車場(停車位數量有限)

☎️電話: (02)8522-6555

⏰時間: 1100-1430 1700-2130

😪公休: 週一公休

💰消費: 現金、信用卡、LINEPAY

👛訂位: https://pse.is/56uktu

👛會員: https://taotao.pse.is/54u2ar

👛優惠: 壽星優惠用餐三天前訂位告知，即享有蛋糕一份

👛GOOGLE評論: https://goo.gl/maps/maxbLb5y5GVjdpoY9

💬官網: https://www.denwell.com/denwelltaotao/

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