隱身在黎明新村裡的老宅咖啡館Fooki Coffee Roasters，雖然店面小小間的，加上地點有點小隱密，但人氣依舊不減，不管平假日店裡頭時常客滿，來的都是熟客居多，咖啡採用自家烘豆，除了好喝的單品咖啡，還有多款美味手作甜點

Fooki Coffee Roasters位置

Fooki Coffee Roasters位在台中南屯懷德街63巷弄裡頭，地點有點小小隱密，由老宅改建而成的靜謐咖啡館，前方還有個小小庭院可以打卡拍照

Fooki Coffee Roasters環境

Fooki Coffee Roasters店裡頭空間不大，只有一層樓，座位數有限，所以暫不接受訂位，以老宅改建而成，店內還保留了老宅原有的元素，採光還不錯，糖糖喜歡做窗邊的座位區，還可以欣賞美麗的街景

Fooki Coffee Roasters菜單

檸檬生乳酪 110元

喜歡吃清爽風味生乳酪的朋友，糖糖還蠻推薦Fooki Coffee Roasters的檸檬生乳酪，上頭有著一層薄薄的烤焦糖，刨上新鮮的檸檬皮點綴，中間的檸檬生乳酪酸度剛剛好，帶著迷人的檸檬清香，底層還有硬脆的消化餅，帶點微鹹香氣，口感非常豐富

桂花生乳酪 120元

這款桂花生乳酪也好美，最上層的桂花凍吃起來有點像桂花冰沙的感覺，入口散發著淡淡的桂花香氣，裡頭還可以看到一朵朵的桂花，下層生乳酪口感綿密，最底下還有酥脆餅乾，整體吃起來除了濃濃的乳酪香外，還多了桂花的香氣，清爽不甜膩

吐司 - 島砂糖花生醬 80元

吐司系列糖糖本來猶豫要點奶油還是花生，最後由花生口味獲勝，採用日本沖繩島沙糖mix台灣精選花生醬，吐司烤的好香脆，吃起來不會有砂糖的顆粒感，花生香氣還蠻濃郁的，整體吃起來不會太甜膩，花生控必點

香濃可可 140元

喝起來帶有濃厚的巧克力香氣，甜度不會太高，不過再苦一些糖糖會更愛

小山園抹茶歐蕾 140元

點熱的還有可愛的愛心拉花，採用日本小山園抹茶粉，搭配香醇鮮奶，抹茶歐蕾本身是無糖的，抹茶香氣非常濃郁，交織著鮮奶的香醇，好喝

糖糖很喜歡Fooki Coffee Roasters店裡頭的氛圍，雖然小小間的，不過給人一種很放鬆的自在感，很適合一個人來的靜謐咖啡館，悠閒地喝杯單品咖啡，配上美味甜點，度過一個愜意的午後時光是多麼幸福的一件事呀