之前在Sugar Man對面的福來早餐吃飯時就留意到這家咖啡廳

外觀很有上個世代老咖啡廳的風格

戶外座位更是隨意率性

時常有許多看起來非常自由街頭風格的客人造訪

店內清一色是沉穩深色調的木製家具為主

搭配很復古的桌椅造型就像是來到昭和風格的喫茶一樣的感覺

玻璃窗格讓我想起以前高中的老校舍教室

窗外是個對外開放有屋簷的車庫空間

透風又不會淋雨還可以自由呼吸

吧檯空間也有不少單人座位

光線不會太亮很舒服的黃光讓室內始終有種不太真實的夢幻感

隱藏一人在窗邊的座位區就像是個人包廂超級隱密

非常適合需要一人獨處空間的客人

沙發區真的有在家的感覺非常慵懶

一旁唾手可及的滿櫃漫畫完全可以看一整晚不會重複

頭上的燈具非常獨特以紙片圍成圓圈透光極具設計感

除了漫畫之外也有眾多文學作品

完全透著一股濃厚的老文青靈魂

店內甚至還有收藏超古老的骨董電視

順便被當成擺放各種傳單海報的小桌

咖啡供應的是義式咖啡系列沒有手沖

拿鐵有很多種調味可以選擇

軟性飲品跟茶飲的選項也不少

熱飲有區分一般跟大杯尺寸

除了飲品之外也有一些正餐鹹食跟甜點

價位都不會太貴更有許多銅板價小點心

手工水餃 TWD130

水餃據說是附近超有名的阿玉水餃同款

一份8顆只供應我最愛的經典高麗菜豬肉口味

Sugar Man水餃好吃的最大功臣莫過於這碗醬汁

辣度夠香氣足又不會太重鹹

每顆水餃都有著飽滿豐富的餡料

高麗菜清脆豬肉多汁鹹度適中

外皮桿至輕薄厚度輕輕包覆

只微輸我內心的最愛營火

檸檬美式 TWD170

檸檬美式的頂部泡沫非常飽滿輕盈

微微有點像舒芙蕾剛出爐的頂層

只可惜味道來說個人覺得不夠酸且咖啡偏苦

檸檬跟美式之間不太協調

Sugar Man的水餃醬汁真的是靈魂亮點

是家帶著自我個性強烈的咖啡廳

開到凌晨四點怕是再沒有更極限的深夜咖啡

完全是夜貓子喝咖啡的好去處

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/03

花費: TWD300(檸檬美式+水餃各1)

Sugar Man Cafe

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14:00-04:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 可 (五人以上)

地址: 〒 106 台北市大安區和平東路一段87-1號

電話: 02-2396-9980



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