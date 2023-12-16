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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北大安-[Sugar Man Cafe] 古亭捷運站近師大，充滿個性老靈魂感風格，水餃與咖啡絕佳組合，營業到凌晨四點迎接天亮的極深夜咖啡廳

台北大安-[Sugar Man Cafe] 古亭捷運站近師大，充滿個性老靈魂感風格，水餃與咖啡絕佳組合，營業到凌晨四點迎接天亮的極深夜咖啡廳

2023-12-16 23:19:22 Elisa 人氣：127
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窩客好文

Elisa

發表篇數：347篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：Sugar Man Cafe
phone02- 2396-9980
place台北市大安區和平東路一段87-1號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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之前在Sugar Man對面的福來早餐吃飯時就留意到這家咖啡廳

外觀很有上個世代老咖啡廳的風格

戶外座位更是隨意率性

時常有許多看起來非常自由街頭風格的客人造訪

PXL_20220203_101522642_结果

店內清一色是沉穩深色調的木製家具為主

搭配很復古的桌椅造型就像是來到昭和風格的喫茶一樣的感覺

玻璃窗格讓我想起以前高中的老校舍教室

窗外是個對外開放有屋簷的車庫空間

透風又不會淋雨還可以自由呼吸

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吧檯空間也有不少單人座位

光線不會太亮很舒服的黃光讓室內始終有種不太真實的夢幻感

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隱藏一人在窗邊的座位區就像是個人包廂超級隱密

非常適合需要一人獨處空間的客人

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沙發區真的有在家的感覺非常慵懶

一旁唾手可及的滿櫃漫畫完全可以看一整晚不會重複

頭上的燈具非常獨特以紙片圍成圓圈透光極具設計感

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除了漫畫之外也有眾多文學作品

完全透著一股濃厚的老文青靈魂

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店內甚至還有收藏超古老的骨董電視

順便被當成擺放各種傳單海報的小桌

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咖啡供應的是義式咖啡系列沒有手沖

拿鐵有很多種調味可以選擇

軟性飲品跟茶飲的選項也不少

熱飲有區分一般跟大杯尺寸

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除了飲品之外也有一些正餐鹹食跟甜點

價位都不會太貴更有許多銅板價小點心

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手工水餃 TWD130

水餃據說是附近超有名的阿玉水餃同款

一份8顆只供應我最愛的經典高麗菜豬肉口味

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Sugar Man水餃好吃的最大功臣莫過於這碗醬汁

辣度夠香氣足又不會太重鹹

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每顆水餃都有著飽滿豐富的餡料

高麗菜清脆豬肉多汁鹹度適中

外皮桿至輕薄厚度輕輕包覆

只微輸我內心的最愛營火

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檸檬美式 TWD170

檸檬美式的頂部泡沫非常飽滿輕盈

微微有點像舒芙蕾剛出爐的頂層

只可惜味道來說個人覺得不夠酸且咖啡偏苦

檸檬跟美式之間不太協調

 

Sugar Man的水餃醬汁真的是靈魂亮點

是家帶著自我個性強烈的咖啡廳

開到凌晨四點怕是再沒有更極限的深夜咖啡

完全是夜貓子喝咖啡的好去處

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/03

花費: TWD300(檸檬美式+水餃各1)

Sugar Man Cafe

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14:00-04:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 可 (五人以上)

地址: 〒 106 台北市大安區和平東路一段87-1號

電話: 02-2396-9980


檢視較大的地圖

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文章標籤

台北美食 台北咖啡廳 大安區美食 大安區咖啡廳 師大美食 師大咖啡廳 古亭站美食 古亭站咖啡廳 Sugar Man Cafe 深夜咖啡聽 水餃
 
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