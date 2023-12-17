有春茶館｜ 人氣復古中式創意鹹甜料理，冬季新品麻油雞湯鍋暖心登場！

每到年末就是要和朋友吃吃喝喝，我和姊妹最常聚會的【有春茶館】，本身已經來訪過許多次了，以復古的中式創意鹹甜料理為主打，口味和口感上的表現都很不錯，近期推出了適合冬天的麻油雞湯鍋，以老薑真材實料熬煮而成，溫潤滋補中有著順口風味，又多了一個理由再去吃了啦!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【有春茶館】在台中共有兩家分店，這次來到位於南屯區大進街的大墩店，鄰近勤美和綠園道商圈，開車可停放附近的收費停車場。

▼【有春茶館】用餐環境可以感受到濃濃古早味，以木質調打造出溫馨的氛圍，還能看到農村常見的各式謝籃，以及許多少見的懷舊日常用品~

▼【有春茶館】有販售許多自製的料理包系列，有興趣的也可以買回家享用。

▼【有春茶館】可以看到可愛的送餐機器人，多了不少的方便性和樂趣。

菜單

每人低消一份飲品或餐點

假日用餐收取10%服務費

用餐時間平日兩小時/假日1.5小時

餐點介紹

家傳老薑麻油雞鍋💰360元

▼冬天新登場的家傳老薑麻油雞鍋，嚴選優質的老薑來燉煮湯頭，喝起來溫潤順口不刺激，帶有淡淡的薑獨特香氣，裏頭的用料更是誠意十足，滿滿的麻油雞隨便撈都有，肉質富有咬勁不乾柴，還有玉米、絲瓜、貢丸、米血和高麗菜等十多款食材，並搭配白飯和兩款沾醬可以享用。

青花椒酸菜湯粄條牛小排💰280元

▼榮登最愛的青花椒酸菜湯粄條牛小排，頂頭能看到一串青花椒本人，，還沒吃就聞到明顯的青花椒香氣，濃郁麻香帶有微微辣度，會讓人不知不覺喝光光，還能吃到數塊帶骨牛小排，這個肉很厲害，熬到骨肉分離口感超級嫩，伴隨苗栗在來米製成的彈牙粄條好好吃!

回鍋肉肉夾饃💰280元

▼中國經典的回鍋肉夾饃這裡也有，兩大塊餅皮口感酥脆帶點柔韌，邊吃還會邊掉屑，中間包著滷到入味的回鍋肉，肥瘦比例剛剛好，一咬下去鹹香不油膩，打造出外酥內軟的多層次!

台味三杯土雞💰280元

▼每次來都會點的台味三杯土雞，光看這個顏色就知道有多入味，鹹甜中有著開胃的九層塔香氣，肉感十足很好咀嚼入口，配著白飯、泡菜和高麗菜等好有飽足感，手路菜套餐還會附贈飲品二擇一。

麵茶炸年糕💰100元

▼想來點甜甜的推薦麵茶炸年糕，外層的粉皮不會有很厚或油，咬起來軟Q有著甜甜的味道，建議要趁熱吃口感更佳，並附有古早味的麵茶粉可以沾取，如果麵茶粉可以再給多一點會更棒!



麵茶黑糖波波(L)💰150元 芋泥波波奶綠💰150元

▼把古早味麵茶變成飲品的麵茶黑糖波波，以香濃的麵茶冰沙為基底，搭配滑順的鮮乳喝起來好香好好喝，還能吸到嚼勁的黑糖珍珠，這個意外的組合相當討喜欸，咀嚼控同樣會愛的芋泥波波奶綠，將奶綠搭配芋泥、地瓜圓、芋泥圓，整杯料超滿有夠過癮，芋泥綿密的口感結合芋圓的Q感口感滿分，伴隨綠茶的香氣有著解膩效果~

用餐心得

好吃的店就想讓人一再造訪，有別於常見異國料理的【有春茶館】，保留了古早總鋪師的流水席美味，結合創意新穎的元素特色，打造出充滿火花的味蕾新滋味，就連甜點和飲品也都超級用心，讓我這個甜點控也能被滿足!

店家資訊

有春茶館

粉絲團 : 有春茶館 FB

線上訂位: https://table.yo-svip.com/Reserve/Reserve?store=MzJfMTE1

有春茶館 台中大墩店

電話： 04-2322-1669

地址：台中市南屯區大進街377號

營業時間：11:30-21:00

有春茶館 台中大智店

電話： 04-2222-0618

地址：台中市東區大智路55號

營業時間：11:30-21:00(週五週六至21:30)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/