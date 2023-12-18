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【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤起司香濃美味！煙燻美國安格斯肋眼牛排，視覺味覺雙重享受！新竹東區美食、新竹義大利麵、新竹網美餐廳、新竹約會餐廳推薦！

2023-12-18 10:10:12 A小姐的迷你世界 人氣：373
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A小姐的迷你世界

發表篇數：291篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：LEE’S Dream 餐酒館
place新竹市東區東新路9號1樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

我們這一家來到「LEE’S Dream 餐酒館」，度過了一個愉快的家庭日聚餐。我的工程師老公特別喜愛他們家的台酒花雕雞義大利麵，一口接一口，吃得津津有味，完全是吃得意猶未盡的模樣！兒子最愛的是油封胭脂鴨腿燉飯，這道菜香氣濃郁，鴨腿的肉質嫩滑多汁，每一口都是滿滿的美味。

我們點了綜合莓果漂浮氣泡飲，這款飲品絕對是清爽解渴的最佳選擇，酸甜的口感讓人喝得非常舒暢，每一口都有勁，真的是非常爽口！

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

然而，最讓艾蛙印象深刻的菜品是煙燻美國安格斯肋眼牛排。他們採用美式靜置做法，巧妙地把鮮美肉汁鎖在牛排內，五分的熟度呈現美麗的低飽和赤紅，肉質軟嫩帶有些許嚼勁，而煙燻的香氣則在其中疊加出層次豐富的風味。這道牛排真的是一種視覺和味覺的雙重享受，讓我對LEE’S Dream的烹飪技藝留下了深刻印象。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

LEE'S Dream餐酒館，是一場極致口感的美食冒險。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

這家由花蓮兄弟創立的餐酒館不僅注重特調酒品，更以獨特的菜單結合葡萄紅酒、香檳和啤酒，打破傳統框架，讓每一道料理都散發著獨特的風味。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

走進LEE'S Dream，時尚工業風的環境讓人感到舒適放鬆。這裡不僅提供精心設計的特色餐點，還允許客人自行帶酒，酌收開瓶費，為用餐體驗增添更多樂趣。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

套餐沙拉：煙燻鮭魚花園生菜沙拉

這款沙拉不僅是前菜的完美搭配，更展現了煙燻鮭魚的甜美風味與新鮮生菜的絕妙結合，讓整餐更添層次。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

菜單精選：

前菜：香草蜂蜜熱烤起司  - $330

這道前菜展現了主廚的匠心之作，經過精心製作，香草、蜂蜜與熱烤起司完美融合，帶給味蕾豐富的層次感。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

肉類主餐：煙燻美國安格斯肋眼牛排  - $1380

這款肋眼牛排是主理人的招牌之一。經過特殊的烹製過程，先經直火板烤，再爐烤，最後香煎提升口感與香氣。再以胡桃木、蘋果木煙燻而成，呈現出令人難以忘懷的美味。

煙燻美國安格斯肋眼牛排 10oz

當這盤令人期待的美國安格斯牛排上桌時，整個用餐體驗就像是一場視覺和味覺的盛宴。在主餐亮相的瞬間，煙燻儀式開啟，仿佛是一場神仙秀，煙霧緩緩散去，揭開了這道美味的序幕。

這份牛排在上桌之前經過一場令人驚艷的煙燻過程。一打開蓋子，粉嫩的牛肉色澤和迷人的煙燻香氣瞬間彌漫開來。肉質軟嫩中帶有微妙的咬勁，每一口都如同一場口感的饗宴，展現著獨特的風味。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

這道牛排以完美的粉嫩色澤示人，煙燻的加持讓整道料理更顯得獨特。牛排的煙燻香氣和肉質的絕佳口感相得益彰，令人難以忘懷。特別是當牛排被完美烹調至心軟嫩中帶點咬勁時，彷彿是在品嚐著一種肉感十足的美味。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

而這道料理更有一個驚喜，當玻璃罩打開的瞬間，視覺上的震撼與煙燻香氣的瀰漫讓整體用餐體驗更顯得療癒且夢幻。對於喜歡品味不同層次風味的美食愛好者來說，這確實是一道令人難以抗拒的料理，留下滿滿的美好回憶。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

麵飯：油封胭脂鴨腿燉飯 - $820

油封胭脂鴨腿燉飯帶有濃郁的香氣，鴨腿經精湛手藝油封，賦予肉質豐富層次感，搭配入味燉飯，香氣撲鼻，帶來令人難以抗拒的美妙滋味。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

台酒花雕雞義大利麵 - $630  

這道料理不僅外型迷人，更是味蕾的極致享受。而台酒花雕雞義大利麵則結合了台式和美式風味，打破了傳統的義法餐館框架。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

飲品：

比利時貝塔尚黃金啤酒（500ml） - $250

這款啤酒帶有比利時貝塔尚的獨特風味，是完美的搭配之選。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

飲品：綜合莓果漂浮氣泡飲

這款飲品帶有綜合莓果的天然鮮甜，加上氣泡的口感，搭配綿密的冰淇淋，絕對是一場味覺的盛宴。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

LEE'S Dream餐酒館的品牌故事更為引人入勝，由兩位來自花蓮的兄弟創立，透過多年的餐飲經驗和參與國際賽事的實力，成功打造出這個讓人留連忘返的美食天地。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

整體而言，LEE’S Dream 餐酒館不僅提供了美味可口的料理，更營造了輕鬆愉快的用餐氛圍，是個適合家庭聚餐的好地方。我們期待下次再來品嚐他們的其他精彩菜色，繼續享受這個美好的用餐體驗。

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

店家資訊：LEE’S Dream 餐酒館
地址：新竹市東區東新路9號1樓
電話：03 571 0900
營業時間：
11:30–15:00 (最後點餐時間 14:00)
17:30–21:00 (最後點餐時間 20:00)
(週一公休)
粉絲團：LEES Dream 餐酒館

【新竹美食週記】LEE’S Dream 餐酒館，香草蜂蜜熱烤

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【健康好生活開箱】Ekko芥花油以冷壓初榨萃取，保留更多植萃 本文為合作撰稿

【健康好生活開箱】Ekko芥花油以冷壓初榨萃取，保留更多植萃 本文皆為本人親自食用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。

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一個寶貝、一頓饗宴、一段旅行、一群朋友、一缸悲傷、一陣狂喜、一抹黑暗跟一疊影像，跟著A小姐的步伐，陪我發現心中未完成的夢。 合作邀約請洽：alwa1919@gmail.com
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