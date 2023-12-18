竹南頭份小吃推薦！「詠記蒸餃甜不辣」新推出了紐約洋基飯、羅斯福雞肉口袋餅，整體清爽好吃且份量又大！浮誇系天使蝦扯蛋、彩色蒸餃也不要錯過！竹南科學園區美食推薦！

我的愛店「詠記蒸餃甜不辣」從傳統小吃店轉型成複合式餐廳啦！從傳統台式蒸餃、甜不辣、浮誇系天使蝦扯蛋滷肉飯，到輕食系列的紐約洋基飯、羅斯福雞肉口袋餅、青木瓜鮮蝦沙拉等等通通有，選擇上真的很多樣化，當作正餐、下午茶、晚餐都很可以，也很適合正在飲食熱量控制的你！「詠記蒸餃甜不辣」餐點大多都是自己手工製作，像是五彩繽紛的綜合彩色蒸餃，不只好拍也很好吃。「詠記蒸餃甜不辣」絕對是頭份、竹南科學園區用餐的首選推薦！

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「詠記蒸餃甜不辣」就在往竹南科學園區的文化街上，自從台積電來這設廠後，這條路可說是越來越熱鬧，很多園區上班族都會來文化街上覓食。

「詠記蒸餃甜不辣」內用空間相當寬敞舒適，以2~4人桌為主，而且也有冷氣可以免費吹，夏天來用餐不怕流汗啦～

自助區有提供各式醬料選擇，選擇上很多元，還有蔥花、薑絲可以無限取用。

▲詠記蒸餃甜不辣菜單價格

🔺Combo紐約街頭雙饗飯 $238

新推出的「Combo紐約街頭雙饗飯」以薑黃飯鋪底，上頭放上一半以上的牛肉、雞胸肉，旁邊還有生菜，吃的時候可自行淋上優格白醬或是泰式辣醬拌在一起享用，有點像是夏威夷拌飯的吃法！

另外還有附上口袋餅，可以包肉一起享用，雞胸肉以中東香料、優格下去醃漬，烤至很香很軟嫩，牛肉則是用多達8種香料下去醃漬，咬起來很彈牙且越咬越香，整體份量頗大，想要增肌減脂的人很適合吃。

🔺羅斯福雞肉口袋餅 $198

最熱賣的是這個「羅斯福雞肉口袋餅」，一份兩入，建議找朋友一起分享，因為份量挺大的，手工口袋餅裡頭包入雞胸肉、生菜、洋蔥、番茄，有附上白醬可以淋著享用。挺喜歡「詠記蒸餃甜不辣」的口袋餅，先乾烙後再蒸，口感軟Q帶有麵粉的香氣，搭配中東香料醃漬過的香烤雞胸肉及生菜一起吃更加清爽，而且熱量不高又有滿滿的蛋白質，很適合正在體重控制的朋友。

🔺皇后莎莎脆餅 $150

「皇后莎莎脆餅」以手工脆餅搭配清爽的莎莎醬，脆餅外型很像多力多滋，味道比較像小時候吃的菜脯餅，與酸酸辣辣的莎莎醬一起享用，真的會讓你一口接一口停不下來。

🔺布魯克林青木瓜鮮蝦沙拉 $168

「布魯克林青木瓜鮮蝦沙拉」就是道經典的泰式海鮮青木瓜沙拉，同時吃得到彈牙的魷魚、脆彈的鮮蝦、脆口的青木瓜絲，淋上泰式酸辣醬更開胃，覺得不夠酸，還能擠上檸檬，特別適合炎熱的天氣。

🔺天使蝦扯蛋 $120

🔺天使紅蝦蒸餃 $70

這道「天使蝦扯蛋」真的有夠浮誇吸睛！

是道以滷肉飯為基底的餐點，上頭擺上一整隻天使紅蝦，還有滷蛋、透抽腳、筍乾及花椰菜等等配料，最後撒上蔥花點綴。滷肉屬於肥瘦各半，一口鹹香的滷肉飯、一口鮮甜天使紅蝦，讓你海陸雙響一次滿足！

另一道「天使紅蝦蒸餃」也是走浮誇路線，有點神似卡通「中華一番！」裡的昇龍餃子，使用最高等級的天使紅蝦製作，老闆娘說這道費工又高成本，因此每日數量有限，售完為止！咬下去有多汁的豬肉餡及鮮甜的蝦肉，兼具美味及外表的蒸餃。

🔺綜合蒸餃 $100

隱藏版「綜合蒸餃」需要先點一籠不限口味的蒸餃，才能加購唷！總共五種口味，包含鮮肉蒸餃、鮮蝦蒸餃、九層塔蒸餃、墨魚蒸餃、干貝蒸餃，餃皮內餡都是天然食材手工製作～

我個人很喜歡加入南瓜下去製作的「九層塔蒸餃」，入口塔香味十足，不需額外沾醬就很夠味！白皮的「鮮蝦蒸餃」是店裡人氣口味之一，豬肉餡與蝦子的鮮甜融合，絕對讓你一口接一口！原味「鮮肉蒸餃」吃得到全麥的纖維感及全麥香氣，搭配充滿肉汁的蔥肉餡，每一口都是鮮甜多汁。愛吃海鮮的朋友，可以試試這個融入墨魚汁的「墨魚蒸餃」，彈牙飽滿的內餡也是挺鮮甜味美！

🔺三鮮湯麵 $110

「三鮮湯麵」CP值很高，百元初頭就有小卷、魷魚腳、鮮蝦、小貢丸、大塊白蘿蔔、海帶芽及烏龍麵等等配料，湯頭喝起來相當清甜，都是海帶及海鮮的鮮甜滋味，整體清爽不油膩，可以說是老少閒宜，吃完也很有飽足感，很適合這個冷冷的天。

🔺甜不辣 $55

這碗「甜不辣」可以說是桌桌必點，銅板價格裡就有白蘿蔔、甜不辣、米血、油豆腐及小貢丸等等配料，特製醬料帶著鹹鹹甜甜的味噌香氣，吃完還能免費加湯喔！

「詠記蒸餃甜不辣」一直都是我在頭份、竹南地區想吃蒸餃的首選店家，沒想到現在還多賣了「紐約洋基飯」，清爽的輕食，當作正餐、下午茶都很適合，高蛋白低熱量吃起來相當輕盈且無負擔，很適合久坐的上班族，如果天氣熱沒食慾，還有青木瓜絲、沙拉系列可以選擇唷！