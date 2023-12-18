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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 竹南頭份小吃推薦！「詠記蒸餃甜不辣」新推出了紐約洋基飯、羅斯福雞肉口袋餅，整體清爽好吃且份量又大！浮誇系天使蝦扯蛋、彩色蒸餃也不要錯過！竹南…

竹南頭份小吃推薦！「詠記蒸餃甜不辣」新推出了紐約洋基飯、羅斯福雞肉口袋餅，整體清爽好吃且份量又大！浮誇系天使蝦扯蛋、彩色蒸餃也不要錯過！竹南科學園區美食推薦！ - 阿華田的美食日記

2023-12-18 13:24:32 阿華田 人氣：106
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窩客好文

阿華田

發表篇數：447篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 頭份市

造訪商家：詠記蒸餃甜不辣
phone096-8895-968
place苗栗縣頭份市文化街208號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.12.12

竹南頭份小吃推薦！「詠記蒸餃甜不辣」新推出了紐約洋基飯、羅斯福雞肉口袋餅，整體清爽好吃且份量又大！浮誇系天使蝦扯蛋、彩色蒸餃也不要錯過！竹南科學園區美食推薦！

 
 
 
 
 

我的愛店「詠記蒸餃甜不辣」從傳統小吃店轉型成複合式餐廳啦！從傳統台式蒸餃甜不辣、浮誇系天使蝦扯蛋滷肉飯，到輕食系列的紐約洋基飯羅斯福雞肉口袋餅青木瓜鮮蝦沙拉等等通通有，選擇上真的很多樣化，當作正餐、下午茶、晚餐都很可以，也很適合正在飲食熱量控制的你！「詠記蒸餃甜不辣」餐點大多都是自己手工製作，像是五彩繽紛的綜合彩色蒸餃，不只好拍也很好吃。「詠記蒸餃甜不辣」絕對是頭份竹南科學園區用餐的首選推薦！

 

 

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詠記蒸餃甜不辣」就在往竹南科學園區的文化街上，自從台積電來這設廠後，這條路可說是越來越熱鬧，很多園區上班族都會來文化街上覓食。

詠記蒸餃甜不辣」內用空間相當寬敞舒適，以2~4人桌為主，而且也有冷氣可以免費吹，夏天來用餐不怕流汗啦～

自助區有提供各式醬料選擇，選擇上很多元，還有蔥花、薑絲可以無限取用。

詠記蒸餃甜不辣菜單價格

🔺Combo紐約街頭雙饗飯 $238

新推出的「Combo紐約街頭雙饗飯」以薑黃飯鋪底，上頭放上一半以上的牛肉、雞胸肉，旁邊還有生菜，吃的時候可自行淋上優格白醬或是泰式辣醬拌在一起享用，有點像是夏威夷拌飯的吃法！

另外還有附上口袋餅，可以包肉一起享用，雞胸肉以中東香料、優格下去醃漬，烤至很香很軟嫩，牛肉則是用多達8種香料下去醃漬，咬起來很彈牙且越咬越香，整體份量頗大，想要增肌減脂的人很適合吃。

🔺羅斯福雞肉口袋餅 $198

最熱賣的是這個「羅斯福雞肉口袋餅」，一份兩入，建議找朋友一起分享，因為份量挺大的，手工口袋餅裡頭包入雞胸肉、生菜、洋蔥、番茄，有附上白醬可以淋著享用。挺喜歡「詠記蒸餃甜不辣」的口袋餅，先乾烙後再蒸，口感軟Q帶有麵粉的香氣，搭配中東香料醃漬過的香烤雞胸肉及生菜一起吃更加清爽，而且熱量不高又有滿滿的蛋白質，很適合正在體重控制的朋友。

🔺皇后莎莎脆餅 $150

「皇后莎莎脆餅」以手工脆餅搭配清爽的莎莎醬，脆餅外型很像多力多滋，味道比較像小時候吃的菜脯餅，與酸酸辣辣的莎莎醬一起享用，真的會讓你一口接一口停不下來。

🔺布魯克林青木瓜鮮蝦沙拉 $168

「布魯克林青木瓜鮮蝦沙拉」就是道經典的泰式海鮮青木瓜沙拉，同時吃得到彈牙的魷魚、脆彈的鮮蝦、脆口的青木瓜絲，淋上泰式酸辣醬更開胃，覺得不夠酸，還能擠上檸檬，特別適合炎熱的天氣。

🔺天使蝦扯蛋 $120
🔺天使紅蝦蒸餃 $70

這道「天使蝦扯蛋」真的有夠浮誇吸睛！

是道以滷肉飯為基底的餐點，上頭擺上一整隻天使紅蝦，還有滷蛋、透抽腳、筍乾及花椰菜等等配料，最後撒上蔥花點綴。滷肉屬於肥瘦各半，一口鹹香的滷肉飯、一口鮮甜天使紅蝦，讓你海陸雙響一次滿足！

另一道「天使紅蝦蒸餃」也是走浮誇路線，有點神似卡通「中華一番！」裡的昇龍餃子，使用最高等級的天使紅蝦製作，老闆娘說這道費工又高成本，因此每日數量有限，售完為止！咬下去有多汁的豬肉餡及鮮甜的蝦肉，兼具美味及外表的蒸餃。

🔺綜合蒸餃 $100

隱藏版「綜合蒸餃」需要先點一籠不限口味的蒸餃，才能加購唷！總共五種口味，包含鮮肉蒸餃、鮮蝦蒸餃、九層塔蒸餃、墨魚蒸餃、干貝蒸餃，餃皮內餡都是天然食材手工製作～

我個人很喜歡加入南瓜下去製作的「九層塔蒸餃」，入口塔香味十足，不需額外沾醬就很夠味！白皮的「鮮蝦蒸餃」是店裡人氣口味之一，豬肉餡與蝦子的鮮甜融合，絕對讓你一口接一口！原味「鮮肉蒸餃」吃得到全麥的纖維感及全麥香氣，搭配充滿肉汁的蔥肉餡，每一口都是鮮甜多汁。愛吃海鮮的朋友，可以試試這個融入墨魚汁的「墨魚蒸餃」，彈牙飽滿的內餡也是挺鮮甜味美！

🔺三鮮湯麵 $110

「三鮮湯麵」CP值很高，百元初頭就有小卷、魷魚腳、鮮蝦、小貢丸、大塊白蘿蔔、海帶芽及烏龍麵等等配料，湯頭喝起來相當清甜，都是海帶及海鮮的鮮甜滋味，整體清爽不油膩，可以說是老少閒宜，吃完也很有飽足感，很適合這個冷冷的天。

🔺甜不辣 $55

這碗「甜不辣」可以說是桌桌必點，銅板價格裡就有白蘿蔔、甜不辣、米血、油豆腐及小貢丸等等配料，特製醬料帶著鹹鹹甜甜的味噌香氣，吃完還能免費加湯喔！

詠記蒸餃甜不辣」一直都是我在頭份、竹南地區想吃蒸餃的首選店家，沒想到現在還多賣了「紐約洋基飯」，清爽的輕食，當作正餐、下午茶都很適合，高蛋白低熱量吃起來相當輕盈且無負擔，很適合久坐的上班族，如果天氣熱沒食慾，還有青木瓜絲、沙拉系列可以選擇唷！

《詠記蒸餃甜不辣》

店家地址：苗栗縣頭份市文化街208號

營業時間：10:00-14:00、16:00-20:00 ※週三公休

訂購專線：0968-895-968

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 



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