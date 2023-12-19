【桃園滿上仙草專賣飲料店】初訪心得

真要說到桃園必喝飲料推薦，撇除一線連鎖品牌之外，第一個讓我聯想到的，就是桃園滿上仙草專賣了。桃園滿上仙草專賣於桃園林口長庚店也有分店，在北部也算頗具知名度的連鎖飲料店，主打仙草、楊桃、桑葚、愛玉、甘蔗和甜湯等較為傳統類型的飲料與甜點。第一次買的時候天氣蠻冷的，當時我就點了幾杯飲料和甜點，買去公司當作下午茶請同事喝。對於滿上仙草專賣的評價，公司同事都給予中上的回饋，普遍來講大家都蠻喜歡的。這也是為何我今天特別把桃園滿上仙草專賣寫出來，畢竟最近天氣開始越來越冷，推薦點熱湯或熱飲類飲料店我想是再適合不過了。

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【桃園滿上仙草專賣飲料店】環境簡介

桃園滿上仙草專賣的色系是由綠底搭配咖啡色等做設計，招牌第一眼會讓人聯想到麥味登的感覺，整體設計則是綜合了龜記和可不可那種古典風格，蠻漂亮的。

【桃園滿上仙草專賣飲料店】桃園飲料評價

。黑糖薑茶。

既然是為了冬天，首先要開箱的飲料當然就是冬季飲料熱賣第一名的『黑糖薑茶』了。黑糖與薑茶系列可以說是冬天各大飲料店的一級戰場，而桃園滿上仙草專賣的黑糖薑茶，黑糖香氣較重、薑茶味道則是較淡。整體喝起來甜度為半糖左右、辣度則是為微辣。這一款黑糖薑茶適合喜歡不會太辣的朋友，冬天的時候暖暖身子。

。甘蔗桂圓紅棗茶。

桂圓紅棗茶第一個給理智派的印象，就是傳統中藥房了。這款我想女生應該是又愛又恨吧，愛是愛她的補氣養身，恨則是部分女孩不愛喝熱的XD。以理智派的貼心來說，買桂圓紅棗茶就一定是熱的喝阿! 桃園滿上仙草專賣在設計桂圓紅棗茶的時候，不同於其他飲料店，使用了甘蔗的味道做提味。這樣的設計讓整體喝起來較醇厚的茶飲多了份果香清甜，真的是蠻不錯的搭配。

。燒仙草。

針對冬天推薦甜點的品項之一，我想就是燒仙草了。燒仙草真的是冬天我會特別去搜尋購買的品項，更別說滿多連鎖飲料店也在冬天的時候有推出相對應的甜湯了。桃園滿上仙草專賣的燒仙草吃起來甜度也是半糖，淡淡的仙草香氣真的是讓人愛不釋口。配料的選擇上也是舉凡白玉珍珠、仙草凍、手工愛玉、小粉圓、椰果、小紫蘇、椰果與小芋園等，都可以任選其中1-3項做搭配，而硬花生的部分則是會另外附上給大家。理智派這次選擇的包含了小芋園、白芋珍珠與手工愛玉等。整體搭配起來甜度不會太高，我想這是滿上仙草專賣讓我蠻喜歡的原因之一。大部分的甜湯如果搭配過甜的配料，會讓人越吃越膩，而滿上在仙草本體降低了甜，再搭配配料後達到最合適的甜度，一不小心理智派就吃完了XD。

。紫米紅豆湯。

桃園滿上仙草專賣真的為了冬天大家暖身的需求，盡心盡力地推出暖身甜湯。我想『紫米紅豆湯』就是其中之最吧。滿滿的紫米紅豆，每一口都是濃厚的飽足感，搭配他們的奶球拌入，吃完這碗我想正餐都不用吃了吧，真的是飽到不行。我們的助理姊姊收到這碗紫米紅豆湯的時候，真的是大吃一驚，她也沒想到一般飲料店會賣這種這麼特別的甜湯。

。原茶四合一。

會特別點這款『原茶四合一』，主要是因為理智派的同事有些是很堅持的那種人。無論外面天氣多冷，堅持不喝熱飲的人XD。而原茶四合一是在自選基底茶中，加入屬於甜湯的配料，如白玉珍珠、仙草凍、手工愛玉、小粉圓、椰果、小紫蘇、椰果、小芋園和水玉等，其中可以任選四種。我只能說，從照片上看起來這杯喝下去也是飽足感點滿的一杯飲料了。如果你們有朋友是咀嚼控，我想點這杯原茶四合一是再適合不過了。

【桃園滿上仙草專賣飲料店】店家資訊

名稱：滿上仙草茶飲專賣店 林口長庚店

時間：周一至周日10:00-21:00

電話：03-3289718

地點：333007桃園市龜山區復興北路10號

【滿上仙草專賣飲料】全台分店資訊

📍台北松江店 02-25223669

地址：台北市中山區松江路58號

📍三重正義北店 0289855021

地址：新北市三重區正義北路231號

📍林口長庚店 03-3289718

地址：桃園市龜山區復興北路10號

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📍八德興豐店 03-3687516

地址：桃園市八德區興豐路710號

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📍中壢新明店 03-4911922

地址：桃園市中壢區新明路40號

📍內壢成章店 03-4516009

地址：桃園市中壢區成章一街135號

📍桃園大有店 03-3257222

地址：桃園市桃園區大有路438號1樓

【桃園滿上仙草專賣飲料店】地理位置 / 怎麼去

桃園滿上仙草專賣飲料林口分店位於林口長庚後方的復興北路上，那邊可為林口長庚的一級戰區，各大飲料店無不於此設店。前往方式理智派一樣提供兩個方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以使用桃園機場捷運線於A8長庚醫院下，出站步行約莫5分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友可以使用國道一號，於41A-林口交流道下，往文化一路方向行駛約莫3-5分鐘即可抵達。

【桃園滿上仙草專賣飲料店】停車位置

桃園版上仙草專賣飲料的林口長庚分店位於林口長庚附近，停車位置可謂非常多。理智派推薦了林口長庚自己的停車場、捷運或桃園環球A8店的地下停車場等。

【桃園滿上仙草專賣飲料店】價位 I 價目表 I 菜單一覽

桃園滿上仙草專賣飲料店的價位從25-90都有，整體價格偏中間，CP值感覺不錯。理智派針對桃園滿上仙草專賣飲料的部分，依類別列出價格給大家參考一下。

。百年老舖：百年老舖價位落在15-70中間，其中更有百年仙草茶葉蛋和1000ml的仙草茶可以購買。

。經典老味道：經典老味道的價位落在35-50中間，包含了烏梅汁、冬瓜茶等較為經典的飲料。

。茶拿鐵：茶拿鐵的價位落在50-65中間，最特別的大概是冬瓜拿鐵，推薦給沒有喝過的朋友。

。原茶：原茶價位落在25-30中間，CP值不錯。

。奶茶：奶茶價位落在45-65中間，最特別的是有『黑糖昏貴奶茶』，建議大家下次來可以點點看。

。季節限定：季節限定價位落在55-85中間，招牌四合一系列也是在這邊可以作選擇。

。桑葚系列：桑葚系列價位落在40-70中間。

。老農楊桃：老農楊桃價位落在40-60中間，除了傳統楊桃之外，更有搭配茶飲條配的飲料呢。

。阿里山手作愛玉：阿里山手作愛玉價位落在40-60中間，也有小紫蘇系列可以選擇。

。甘蔗系列：甘蔗系列價位落在55-85中間，無論冬夏都很適合來杯甘蔗調飲。

。滿上特調：滿上特調價位落在50-75中間，最特別的調飲都在這個類別中。

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