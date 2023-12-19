最夯谷關溫泉飯店、台中谷關住宿，和周邊人氣景點、都標記在上方地圖囉，規劃谷關一日遊好簡單。

谷關溫泉區必訪景點有谷關溫泉公園、谷關吊橋、明治溫泉老街等；車程20分鐘內的八仙山、白鹿吊橋也很經典。

谷關溫泉自日治時期就被譽為「中台灣三大溫泉」之一，是台中最有名的溫泉鄉絕對必去！



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最後溫馨提醒：

✔ 谷關溫泉泉質屬碳酸泉，對腸胃、關節、皮膚皆有益處呢。

✔ 來谷關溫泉泡大眾池，別忘了自備泳衣，孕婦、未滿三歲幼兒不建議泡湯。

▌谷關溫泉：3間谷關溫泉飯店推薦

1. 谷關溫泉飯店



參考價格：雙人房淡季 NT$1,830元

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✅溫泉✅親子推薦✅免費停車場



*老飯店地點優秀，就在谷關吊橋旁邊，商店街也近在咫尺超棒。

飯店溫泉有大眾池，房間乾淨有小浴池，風景好可俯瞰整個溪谷。

溫泉魚咬腳、露天風呂、SPA，除了隔音稍弱外，大推薦必住。



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谷關溫泉飯店露天風呂 ($200)



2. 龍谷觀光大飯店



參考價格：雙人房淡季 NT$1,460元

✅溫泉✅免費停車場



*老字號飯店，過谷關牌樓後就到了，門口有公車站地點很便利。

房間日式風情有歷史，空間寬敞價格便宜，不過打掃須更確實有螞蟻。

露天泡湯區景觀氣氛好，早餐吃粗飽選擇多，適合預算有限小資族。



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龍谷觀光大飯店大眾池 ($300)



3. 惠來谷關溫泉會館



參考價格：雙人房淡季 NT$6,260元

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*峇里島原始自然風格，南洋植栽景觀、木瓦白牆、茅草涼亭好浪漫。

房間有專屬泡湯池，空間超大冷泉、熱泉兩池分開，全家泡得好開心。

裝潢氣派、早餐美味，整體CP值高，要是有停車場就更完美了。



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惠來谷關溫泉雙人湯屋2小時 ($2,000)

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