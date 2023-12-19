最夯谷關溫泉飯店、台中谷關住宿，和周邊人氣景點、都標記在上方地圖囉，規劃谷關一日遊好簡單。
谷關溫泉區必訪景點有谷關溫泉公園、谷關吊橋、明治溫泉老街等；車程20分鐘內的八仙山、白鹿吊橋也很經典。
谷關溫泉自日治時期就被譽為「中台灣三大溫泉」之一，是台中最有名的溫泉鄉絕對必去！
延伸閱讀：
最後溫馨提醒：
✔ 谷關溫泉泉質屬碳酸泉，對腸胃、關節、皮膚皆有益處呢。
✔ 來谷關溫泉泡大眾池，別忘了自備泳衣，孕婦、未滿三歲幼兒不建議泡湯。
▌谷關溫泉：3間谷關溫泉飯店推薦
1. 谷關溫泉飯店
參考價格：雙人房淡季 NT$1,830元
查即時房價：Booking訂房
✅溫泉✅親子推薦✅免費停車場
*老飯店地點優秀，就在谷關吊橋旁邊，商店街也近在咫尺超棒。
飯店溫泉有大眾池，房間乾淨有小浴池，風景好可俯瞰整個溪谷。
溫泉魚咬腳、露天風呂、SPA，除了隔音稍弱外，大推薦必住。
🔥便宜泡湯 (僅休息)
谷關溫泉飯店露天風呂 ($200)
2. 龍谷觀光大飯店
參考價格：雙人房淡季 NT$1,460元
✅溫泉✅免費停車場
*老字號飯店，過谷關牌樓後就到了，門口有公車站地點很便利。
房間日式風情有歷史，空間寬敞價格便宜，不過打掃須更確實有螞蟻。
露天泡湯區景觀氣氛好，早餐吃粗飽選擇多，適合預算有限小資族。
🔥便宜泡湯 (僅休息)
龍谷觀光大飯店大眾池 ($300)
3. 惠來谷關溫泉會館
參考價格：雙人房淡季 NT$6,260元
✅溫泉✅親子推薦
*峇里島原始自然風格，南洋植栽景觀、木瓦白牆、茅草涼亭好浪漫。
房間有專屬泡湯池，空間超大冷泉、熱泉兩池分開，全家泡得好開心。
裝潢氣派、早餐美味，整體CP值高，要是有停車場就更完美了。
🔥便宜泡湯 (僅休息)
惠來谷關溫泉雙人湯屋2小時 ($2,000)
🔥更多台中旅遊攻略：
🔥更多台灣旅遊攻略：
台北：台北景點、台北美食、台北住宿、台北車站住宿、西門町住宿、台北親子飯店、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉
宜蘭：宜蘭景點、宜蘭住宿、礁溪溫泉、羅東夜市住宿、宜蘭親子民宿
花蓮：花蓮景點、遠雄海洋公園、花蓮住宿、花蓮海景民宿、花蓮親子飯店、瑞穗溫泉
南投：南投景點、南投住宿、日月潭住宿、清境住宿、溪頭住宿、埔里住宿
🔥最新優惠碼整理：