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【谷關溫泉】3間激推谷關溫泉飯店推薦！

2023-12-19 09:14:10 波比 人氣：102
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窩客好文

波比

發表篇數：178篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：谷關溫泉飯店(臺中市旅館211號)
phone04-2595-1355
place台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷6號
作者本次評價：
3.95
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
3.50
CP值
4.00
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谷關溫泉推薦

谷關溫泉景點地圖

最夯谷關溫泉飯店台中谷關住宿，和周邊人氣景點、都標記在上方地圖囉，規劃谷關一日遊好簡單。
谷關溫泉區必訪景點有谷關溫泉公園、谷關吊橋、明治溫泉老街等；車程20分鐘內的八仙山、白鹿吊橋也很經典。
谷關溫泉自日治時期就被譽為「中台灣三大溫泉」之一，是台中最有名的溫泉鄉絕對必去！

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最後溫馨提醒：
✔ 谷關溫泉泉質屬碳酸泉，對腸胃、關節、皮膚皆有益處呢。
✔ 來谷關溫泉泡大眾池，別忘了自備泳衣，孕婦、未滿三歲幼兒不建議泡湯。 

▌谷關溫泉：3間谷關溫泉飯店推薦

1. 谷關溫泉飯店

谷關溫泉飯店.jpg
參考價格：雙人房淡季 NT$1,830元
查即時房價：Booking訂房
溫泉親子推薦免費停車場

*老飯店地點優秀，就在谷關吊橋旁邊，商店街也近在咫尺超棒。
飯店溫泉有大眾池，房間乾淨有小浴池，風景好可俯瞰整個溪谷
溫泉魚咬腳、露天風呂、SPA，除了隔音稍弱外，大推薦必住。

🔥便宜泡湯 (僅休息)
谷關溫泉飯店露天風呂 ($200)
 

2. 龍谷觀光大飯店

龍谷觀光大飯店.jpg
參考價格：雙人房淡季 NT$1,460元
溫泉免費停車場

*老字號飯店，過谷關牌樓後就到了，門口有公車站地點很便利。
房間日式風情有歷史，空間寬敞價格便宜，不過打掃須更確實有螞蟻。
露天泡湯區景觀氣氛好，早餐吃粗飽選擇多，適合預算有限小資族。

🔥便宜泡湯 (僅休息)
龍谷觀光大飯店大眾池 ($300)
 

3. 惠來谷關溫泉會館


參考價格：雙人房淡季 NT$6,260元
溫泉親子推薦

*峇里島原始自然風格，南洋植栽景觀、木瓦白牆、茅草涼亭好浪漫。
房間有專屬泡湯池，空間超大冷泉、熱泉兩池分開，全家泡得好開心。
裝潢氣派、早餐美味，整體CP值高，要是有停車場就更完美了。

🔥便宜泡湯 (僅休息)
惠來谷關溫泉雙人湯屋2小時 ($2,000)

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