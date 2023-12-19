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新竹市東區蔣好的味道台越特色小館新竹午餐中餐晚餐外送推薦！滷肉飯VS牛肉河粉鮮蝦生春捲，2種不同滋味讓你難以抉擇。

2023-12-19 16:30:00 暖樂 Loft Warm 人氣：102
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暖樂 Loft Warm

發表篇數：453篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蔣好的味道 台越特色小館
place新竹市東區民族路126號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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蔣好的味道台越特色小館」，趕在2023年底前新開幕的店家，如果是厲害的新竹外食族，大概也會覺得「蔣好的味道台越特色小館」這個名字，聽起來似曾相識，沒錯！這是鐵道路「蔣好的味道」延伸出的另一個餐飲概念品牌，不同於鐵道路「蔣好的味道」，這邊的餐點菜單菜色結合了台式小吃和越式美食，米其林必比登推薦的越南必嚐經典「牛肉河粉」成了主角，更多關於「蔣好的味道台越特色小館」的用餐環境、菜單、味道、價位、交通資訊等等分享，繼續往下滑看看吧！

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蔣好的味道台越特色小館-店家資訊

地址：新竹市東區民族路126號

電話：03-5357733

營業時間：11:30–19:00(不定休/可以看店家Instagram)

蔣好的味道台越特色小館 Instagram：點我

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蔣好的味道台越特色小館-用餐環境

新開幕的「蔣好的味道台越特色小館」，用餐環境當然新穎明亮，結合台灣味但又凸顯越南料理的氛圍之下，選了淡淡奶茶色與木質調，鏤空的吊燈與光線，也成了最佳點綴，再加上幾幅令人食指大動的圖片，以及開放式烹調空間飄散出來的料理香味，讓人越等越餓，提供2人與4人桌椅式座位為主，最後方還有2張高腳椅，算一算大概全滿只能坐20多人，因此，用餐時段很快就沒空位了，如果要內用，盡量早點到比較好。

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蔣好的味道台越特色小館-菜單菜色點餐方式

蔣好的味道台越特色小館」的菜單簡單明瞭，有滷肉飯(Braised pork rice)、河粉(phở)、拌麵、湯品、小菜、飲料...等等幾種，不同於鐵道路「蔣好的味道」，「蔣好的味道台越特色小館」的餐點菜色直接推出套餐選項，假設剛好有同時想點的食物，能夠有折扣優惠，外帶的人可以直接在櫃台點餐，內用的人就直接找位置坐下，掃描自己桌號的QR CODE線上點餐，吃飽再到櫃台結帳，很方便。

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蔣好的味道台越特色小館-餐點味道

看完「蔣好的味道台越特色小館」的菜單之後，內心還真的猶豫了一下子，在滷肉飯、拌麵、河粉、鮮蝦生春捲之間拉扯，最後點了魯肉飯(小/NT:45元)、麻辣雙寶(NT:80元)、越式熟牛肉河粉(NT:170元)和蒸蛋湯(NT:55元)。

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蔣好的味道台越特色小館」的越式牛肉河粉分成「熟牛肉河粉」以及「生牛肉河粉」，如果想要兩種都吃看看，也可以選「綜合牛肉河粉」，因此「生牛肉河粉」和「綜合牛肉河粉」都只限內用，這次吃的越式熟牛肉河粉，湯頭清淡卻不失濃郁感，片到厚薄適口的牛腱肉，不會乾柴，搭配有點嚼勁又滑順的phở，非常對味，品嚐完原味之後，也可以用店家提供的檸檬和辣椒，變化出另一番滋味。

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除了河粉phở之外，「蔣好的味道台越特色小館」的另一個特色力作應該就是「蒸蛋湯」，滷肉飯上的魯肉塊塊分明又肥嫩，加入肉塊一起烹煮的蒸蛋，湯頭是精華中的精華，肉的口感也很鮮美，這道蒸蛋湯應該不分男女老少都會喜歡，特別是涼爽的天氣，來一碗魯肉飯加上蒸蛋湯，簡單又暖胃。

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如果喜歡重口味的朋友，「蔣好的味道台越特色小館」還有一道香辣的料理，那就是麻辣雙寶鴨血豆腐，可以直接單點麻辣雙寶鴨血豆腐湯，也可以選擇加入麵條的麻辣雙寶麵，個人覺得鹹辣度應該達到中等程度，吸飽湯汁的豆腐和鴨血辛辣軟嫩，假設愛吃辣的人應該會想吃看看。

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蔣好的味道台越特色小館VS蔣好的味道(鐵道路)

「蔣好的味道台越特色小館」和鐵道路「蔣好的味道」，就菜單菜色而言，其實是有差異的，兩者都有的主食應該是「麻辣雙寶」、「魯肉飯」、「拌麵」，但「蔣好的味道台越特色小館」多了「河粉phở」，而鐵道路「蔣好的味道」則是有粥品和滷味，大家就看當天想吃什麼再決定去哪間，「蔣好的味道台越特色小館」把「滷肉飯」和「河粉phở」融合在同一間小館販售，就像文化的相互包容，也讓同時想吃點台式小吃和越式小吃的你，來這裡一次滿足兩個願望。

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蔣好的味道台越特色小館 新竹午餐推薦 新竹中餐推薦 新竹午餐外送推薦 新竹中餐外送推薦 新竹麻辣鴨血豆腐 新竹滷肉飯
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