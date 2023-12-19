週末的時候和朋友約到咖啡廳聊聊天，就挑了這家Takeout burger&cafe的內湖店
衝著他們的店貓而去的😂且環境採光佳、氛圍很舒服
漢堡、甜點也都很好吃！超推薦來坐一個下午，吃早午餐、聊天
Takeout burger&cafe 內湖店 環境
離港墘站走路十分鐘內便會抵達～門口就散發濃濃的文青氣息
我很喜歡他們的空間寬敞、採光極佳，大概可以容納十多組客人
平日很常會客滿，但很適合週末下午來
給大家看看可愛的店貓巧虎影片❤️
Takeout burger&cafe 內湖店 餐點
大拼盤(任選四種) NT.450 不客觀推薦★★★★★
如果早餐像我一樣喜歡吃炸物的人，那任選四種的大拼盤很適合
我這次選了馬茲瑞拉起司條、薯餅、酥炸鱈魚條、蘿勒炸雞
最驚豔的是炸雞，咬下去多汁嫩口，皮蘊含酥香不油膩，超級大推！
馬茲瑞拉起司條是香醇的起司內餡、外皮炸得酥酥，搭在一起很好吃
塔塔醬炸魚堡 NT.255 不客觀推薦★★★★★
Takeout burger&cafe的漢堡真的是份量十足！魚排就足足墊了兩大塊
魚肉的炸香，塔塔醬調和炸物的膩感，清爽帶有鹹香
馬茲瑞拉綜合菇漢堡 NT.300 不客觀推薦★★★★★
馬茲瑞拉綜合菇漢堡不只有炒洋菇、炒蕈菇，還有純牛肉的漢堡排
很多早午餐店的漢堡都是牛和豬的混合肉，但Takeout burger&cafe是純牛肉喔！
多汁的肉香、融入炒菇的自然香氣，摻著起司多股濃郁味道
提拉米蘇 NT.140 不客觀推薦★★★★★
濕潤的蛋糕體、浸入了微微咖啡香，不會太強烈、淡雅的苦甜感很好吃
手作布丁 NT.140 不客觀推薦★★★★★
我滿擔心這種布丁的黑糖會太甜，Takeout burger&cafe調的剛剛好
有豐厚的黑糖香氣、剛好的甜度和綿綿的布丁，明明吃很飽卻還是狂吃甜點
韓式柚子茶-熱 NT.130 不客觀推薦★★★★★
柚子蘇打 NT.130 不客觀推薦★★★★★
我和朋友都很喜歡柚子系列的飲料，酸酸甜甜、柚子清香，爽口的飲品搭配
原本是單純被貓吸引😂，但吃過一次後發現食物好好吃！漢堡不是單一風味
其中有多層次的口感與香氣，因此吃完一整個也不會很膩，最後也是無雷的滿分甜點和飲料
Takeout burger&cafe環境舒服、餐點好吃，重點是還有可愛的店貓，趕快和閨蜜找個週末享受悠閒的下午
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