週末的時候和朋友約到咖啡廳聊聊天，就挑了這家Takeout burger&cafe的內湖店

衝著他們的店貓而去的😂且環境採光佳、氛圍很舒服

漢堡、甜點也都很好吃！超推薦來坐一個下午，吃早午餐、聊天

Takeout burger&cafe 內湖店 環境

離港墘站走路十分鐘內便會抵達～門口就散發濃濃的文青氣息

我很喜歡他們的空間寬敞、採光極佳，大概可以容納十多組客人

平日很常會客滿，但很適合週末下午來

給大家看看可愛的店貓巧虎影片❤️

Takeout burger&cafe 內湖店 餐點

大拼盤(任選四種) NT.450 不客觀推薦★★★★★

如果早餐像我一樣喜歡吃炸物的人，那任選四種的大拼盤很適合

我這次選了馬茲瑞拉起司條、薯餅、酥炸鱈魚條、蘿勒炸雞

最驚豔的是炸雞，咬下去多汁嫩口，皮蘊含酥香不油膩，超級大推！

馬茲瑞拉起司條是香醇的起司內餡、外皮炸得酥酥，搭在一起很好吃

塔塔醬炸魚堡 NT.255 不客觀推薦★★★★★

Takeout burger&cafe的漢堡真的是份量十足！魚排就足足墊了兩大塊

魚肉的炸香，塔塔醬調和炸物的膩感，清爽帶有鹹香

馬茲瑞拉綜合菇漢堡 NT.300 不客觀推薦★★★★★

馬茲瑞拉綜合菇漢堡不只有炒洋菇、炒蕈菇，還有純牛肉的漢堡排

很多早午餐店的漢堡都是牛和豬的混合肉，但Takeout burger&cafe是純牛肉喔！

多汁的肉香、融入炒菇的自然香氣，摻著起司多股濃郁味道

提拉米蘇 NT.140 不客觀推薦★★★★★

濕潤的蛋糕體、浸入了微微咖啡香，不會太強烈、淡雅的苦甜感很好吃

手作布丁 NT.140 不客觀推薦★★★★★

我滿擔心這種布丁的黑糖會太甜，Takeout burger&cafe調的剛剛好

有豐厚的黑糖香氣、剛好的甜度和綿綿的布丁，明明吃很飽卻還是狂吃甜點

韓式柚子茶-熱 NT.130 不客觀推薦★★★★★

柚子蘇打 NT.130 不客觀推薦★★★★★

我和朋友都很喜歡柚子系列的飲料，酸酸甜甜、柚子清香，爽口的飲品搭配

原本是單純被貓吸引😂，但吃過一次後發現食物好好吃！漢堡不是單一風味

其中有多層次的口感與香氣，因此吃完一整個也不會很膩，最後也是無雷的滿分甜點和飲料

Takeout burger&cafe環境舒服、餐點好吃，重點是還有可愛的店貓，趕快和閨蜜找個週末享受悠閒的下午

Takeout burger&cafe 內湖店( 粉專 ) 地址：台北市內湖區洲子街55號(捷運港墘站)

檢視較大的地圖 電話：02 2659 8001 營業時間：週一~週日11:30~22:00

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