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台北市內湖區洲子街上的貓咪早午餐，超多層的巨大漢堡，現點現做的美味咖啡廳 | 【台北 內湖區】Takeout burger&cafe 內湖店

2023-12-19 16:23:55 安妮 Anny 人氣：112
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：533篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：Takeout burger&cafe 內湖店
phone02-2659-8001
place台北市內湖區洲子街55號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 1.jpeg

週末的時候和朋友約到咖啡廳聊聊天，就挑了這家Takeout burger&cafe的內湖店

衝著他們的店貓而去的😂且環境採光佳、氛圍很舒服

漢堡、甜點也都很好吃！超推薦來坐一個下午，吃早午餐、聊天

 

 

 

Takeout burger&cafe 內湖店 環境

台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 12.jpg

台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 2.jpg

離港墘站走路十分鐘內便會抵達～門口就散發濃濃的文青氣息

我很喜歡他們的空間寬敞、採光極佳，大概可以容納十多組客人

平日很常會客滿，但很適合週末下午來

 

 

給大家看看可愛的店貓巧虎影片❤️

 

 

Takeout burger&cafe 內湖店 餐點

大拼盤(任選四種) NT.450 不客觀推薦★★★★★

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台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 8.jpg

如果早餐像我一樣喜歡吃炸物的人，那任選四種的大拼盤很適合

我這次選了馬茲瑞拉起司條、薯餅、酥炸鱈魚條、蘿勒炸雞

最驚豔的是炸雞，咬下去多汁嫩口，皮蘊含酥香不油膩，超級大推！

馬茲瑞拉起司條是香醇的起司內餡、外皮炸得酥酥，搭在一起很好吃

 

 

塔塔醬炸魚堡 NT.255 不客觀推薦★★★★★

台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 4.jpg

Takeout burger&cafe的漢堡真的是份量十足！魚排就足足墊了兩大塊

魚肉的炸香，塔塔醬調和炸物的膩感，清爽帶有鹹香

 

 

 

馬茲瑞拉綜合菇漢堡 NT.300 不客觀推薦★★★★★

台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 5.jpg

馬茲瑞拉綜合菇漢堡不只有炒洋菇、炒蕈菇，還有純牛肉的漢堡排

很多早午餐店的漢堡都是牛和豬的混合肉，但Takeout burger&cafe是純牛肉喔！

多汁的肉香、融入炒菇的自然香氣，摻著起司多股濃郁味道

 

 

提拉米蘇 NT.140 不客觀推薦★★★★★

台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 10.jpg

濕潤的蛋糕體、浸入了微微咖啡香，不會太強烈、淡雅的苦甜感很好吃

 

 

手作布丁 NT.140 不客觀推薦★★★★★

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我滿擔心這種布丁的黑糖會太甜，Takeout burger&cafe調的剛剛好

有豐厚的黑糖香氣、剛好的甜度和綿綿的布丁，明明吃很飽卻還是狂吃甜點

 

 

韓式柚子茶-熱 NT.130 不客觀推薦★★★★★

柚子蘇打 NT.130 不客觀推薦★★★★★

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我和朋友都很喜歡柚子系列的飲料，酸酸甜甜、柚子清香，爽口的飲品搭配

 

台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 9.jpg

台北 內湖區 Takeout burger%26;cafe 漢堡 早午餐 貓咪 13.jpeg

原本是單純被貓吸引😂，但吃過一次後發現食物好好吃！漢堡不是單一風味

其中有多層次的口感與香氣，因此吃完一整個也不會很膩，最後也是無雷的滿分甜點和飲料

Takeout burger&cafe環境舒服、餐點好吃，重點是還有可愛的店貓，趕快和閨蜜找個週末享受悠閒的下午

 

 

 

Takeout burger&cafe 內湖店(粉專)

地址：台北市內湖區洲子街55號(捷運港墘站)


檢視較大的地圖

電話：02 2659 8001

營業時間：週一~週日11:30~22:00

文章標籤

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