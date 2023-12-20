台南伴手禮店推薦！這家椰棗夏威夷豆真的太好吃啦~就是這間「唐果悅食坊」地點位於安平健康路三段，藏身於整排住宅區內，這家店也開了超過20年，最後落腳安平區，是許多阿姨姊姊們私下口耳相傳的店，吃過被那迷人又天然香氣給吸引，使用澳洲夏威夷豆、美國加州核桃、中東椰棗，味道天然又純粹，廢話不多說我們一次直接帶好幾袋走，自己吃或送親友都好適合！
唐果悅食坊 位置
這間唐果悅食坊真的可以買來當台南伴手禮，品質好又好吃，真的好喜歡~~
唐果悅食坊地點位於安平健康路三段，是一家隱藏在住宅內低調的人氣店。
店內走進去，其實我們本來以為走錯家，看起來好像書法家工作室，感覺店家是個很注重品味的人。店內空間簡約，非常有氛圍，一側檯面成列著各種商品。
如果是第一次來，這裡也提供試吃，而且非常大氣，直接給一整包試吃呢~
唐果悅食坊 MENU
唐果悅食坊的品項以椰棗系列、果糕系列以及優格兩大類，全部商品都是手工製作，以上均為常態商品。
來購買的人大部分都是為了椰棗夏威夷豆、椰棗核桃慕名而來，果糕系列，因為較不耐放，通常都是新鮮製作，每天數量有限，建議想吃可以先電話預訂喔~
年節伴手禮盒
年節禮盒也提供多款包裝，有走大方喜氣的紅色禮盒；也有牛皮提袋式的禮盒。
另一款禮盒內容物包含椰棗核桃、椰棗夏威夷豆、太妃糖風味綜合堅果塔三款，有需要的人都可以直接至店洽詢喔~
以牛皮紙提盒做為伴手禮提袋非常有質感又好看！
提盒有大、小兩款，大提盒另酌收30元紙盒費，小提盒20元。
除此之外，像我們因為購買很多，所以不要提盒，店家也提供了各種大、小紙袋，買來送禮也很好看~
椰棗夏威夷豆
我們就是專門為椰棗夏威夷豆而來的~
他們家的包裝都走簡單精緻風格，送禮自用兩相宜。
他們家的原料都來自國外進口，椰棗選用的是中東伊朗，大顆且吃起來軟中帶有Q度，微微的自然甜度讓人一吃就喜歡，本身營養成分非常高，聽說也是想控制糖份的人最喜歡的零食之一囉。
如果有在吃這類堅果食物的人，應該會對這幾個品項不陌生!椰棗又被稱為生命之果，本身蘊含自然的甜份，它的營養價值也很高，鐵、鈣、磷、維生素等營養素，每天都很建議適量均衡攝取天然的營養喔~
加入澳洲夏威夷豆，吃起來脆又香，讓心愛a忍不住大推也太好吃了吧！
內行人都知道，品質較好的夏威夷豆來自澳洲，本身豆子大顆飽滿，香脆口感，搭配椰棗完全是絕配，難怪姊姊阿姨們指定這間椰棗真的可以買。
特別要說的是夏威夷豆 有豐富的「水溶性膳食纖維」可幫助潤腸通便，研究顯示也含有豐富的營養素，搭配天然的椰棗一起適量均勻攝取很贊喔~
椰棗核桃
心愛a愛夏威夷豆口感，而我更偏愛核桃的風味~
不得不說，他們家的椰棗真的好軟Q耶，而且不會很甜膩，這對於不愛吃甜食的人也會愛呢，中間的核桃選用的是美國加州品種，大顆飽滿，天然的堅果香氣搭配上椰棗甜度，其實也很像在吃QQ的軟糖耶。
核桃也同樣擁有豐富的營養素!例如維生素E、C、葉酸、鐵、鈣等健康養分都可透過核桃輕鬆攝取喔~
這次我們買了好幾組送長輩及朋友，大家都很喜歡呢。
這兩款超好吃的椰棗真的可以買回家一起吃，絕對不會讓你們失望~
香蕉核桃、檸香紅蘿蔔英式優格鬆麥
走英式磅蛋糕口感的糕點，沒有膨發劑口感相較於鬆軟的蛋糕更為扎實~他們家糕點共有三種口味。
推薦這款個人超愛的香蕉核桃口味，吃起來有著濃郁的香蕉香氣，切開蛋糕體，裡面還有葡萄乾、核桃耶！
原本想說應該是打成細粹增加口感，沒想到是有料的蛋糕，吃起來超有咀嚼感，重點是香蕉核桃糕扎實但鬆軟不會太乾，好好吃~~
家人指定要吃的檸香紅蘿蔔，聽說阿姨們都拿來當早餐、外出當點心。
檸香紅蘿蔔料蛋糕切開後料非常多，心愛a忍不住先吃了一口，非常淡雅清香的香氣，沒有紅蘿蔔可怕的生味，清香又好吃。
原味優格
他們家的優格好吃耶！
原味優格非常濃稠，吃起來有股濃濃的奶香味，兩罐價格這樣賣真的不貴耶~
也可以搭配著椰棗一起吃，再搭配一杯茶，就是一款很棒的下午茶了~
終於買到好吃的椰棗夏威夷豆、椰棗核桃囉，這家唐果悅食坊品質好又好吃，以天然食材製作，很適合買來自己吃，或是當成伴手禮都很適合。
店家名稱：唐果悅食坊
粉絲專頁：唐果悅食坊
蝦皮購物：唐果悅食坊
地址：台南市安平區健康路三段366號
電話：06-2975889
營業時間：8:30-19:00
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