另一款禮盒內容物包含椰棗核桃、椰棗夏威夷豆、太妃糖風味綜合堅果塔三款，有需要的人都可以直接至店洽詢喔~

以牛皮紙提盒做為伴手禮提袋非常有質感又好看！

提盒有大、小兩款，大提盒另酌收30元紙盒費，小提盒20元。

除此之外，像我們因為購買很多，所以不要提盒，店家也提供了各種大、小紙袋，買來送禮也很好看~

椰棗夏威夷豆

我們就是專門為椰棗夏威夷豆而來的~

他們家的包裝都走簡單精緻風格，送禮自用兩相宜。

他們家的原料都來自國外進口，椰棗選用的是中東伊朗，大顆且吃起來軟中帶有Q度，微微的自然甜度讓人一吃就喜歡，本身營養成分非常高，聽說也是想控制糖份的人最喜歡的零食之一囉。

如果有在吃這類堅果食物的人，應該會對這幾個品項不陌生!椰棗又被稱為生命之果，本身蘊含自然的甜份，它的營養價值也很高，鐵、鈣、磷、維生素等營養素，每天都很建議適量均衡攝取天然的營養喔~

加入澳洲夏威夷豆，吃起來脆又香，讓心愛a忍不住大推也太好吃了吧！

內行人都知道，品質較好的夏威夷豆來自澳洲，本身豆子大顆飽滿，香脆口感，搭配椰棗完全是絕配，難怪姊姊阿姨們指定這間椰棗真的可以買。

特別要說的是夏威夷豆 有豐富的「水溶性膳食纖維」可幫助潤腸通便，研究顯示也含有豐富的營養素，搭配天然的椰棗一起適量均勻攝取很贊喔~

椰棗核桃

心愛a愛夏威夷豆口感，而我更偏愛核桃的風味~

不得不說，他們家的椰棗真的好軟Q耶，而且不會很甜膩，這對於不愛吃甜食的人也會愛呢，中間的核桃選用的是美國加州品種，大顆飽滿，天然的堅果香氣搭配上椰棗甜度，其實也很像在吃QQ的軟糖耶。

核桃也同樣擁有豐富的營養素!例如維生素E、C、葉酸、鐵、鈣等健康養分都可透過核桃輕鬆攝取喔~

這次我們買了好幾組送長輩及朋友，大家都很喜歡呢。

這兩款超好吃的椰棗真的可以買回家一起吃，絕對不會讓你們失望~

香蕉核桃、檸香紅蘿蔔英式優格鬆麥

走英式磅蛋糕口感的糕點，沒有膨發劑口感相較於鬆軟的蛋糕更為扎實~他們家糕點共有三種口味。

推薦這款個人超愛的香蕉核桃口味，吃起來有著濃郁的香蕉香氣，切開蛋糕體，裡面還有葡萄乾、核桃耶！

原本想說應該是打成細粹增加口感，沒想到是有料的蛋糕，吃起來超有咀嚼感，重點是香蕉核桃糕扎實但鬆軟不會太乾，好好吃~~

家人指定要吃的檸香紅蘿蔔，聽說阿姨們都拿來當早餐、外出當點心。

檸香紅蘿蔔料蛋糕切開後料非常多，心愛a忍不住先吃了一口，非常淡雅清香的香氣，沒有紅蘿蔔可怕的生味，清香又好吃。

原味優格

他們家的優格好吃耶！

原味優格非常濃稠，吃起來有股濃濃的奶香味，兩罐價格這樣賣真的不貴耶~

也可以搭配著椰棗一起吃，再搭配一杯茶，就是一款很棒的下午茶了~

終於買到好吃的椰棗夏威夷豆、椰棗核桃囉，這家唐果悅食坊品質好又好吃，以天然食材製作，很適合買來自己吃，或是當成伴手禮都很適合。

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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