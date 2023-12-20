谷關溫泉泡湯可以住哪裡？本篇推薦超好評谷關溫泉飯店、谷關溫泉平價住宿、谷關溫泉湯屋。座落在台中市大甲溪谷中的谷關溫泉是台灣知名的泡溫泉聖地，穿梭在山岩間的谷關溫泉屬雪山山脈的變質岩溫泉，此泉質屬碳酸泉，所以無色也無味，泡起來很舒服，據說谷關溫泉在日治時期又名「明治溫泉」是日本天皇的最愛，入冬後天氣日漸變冷，很適合安排一趟舒心的溫泉之旅，邊泡溫泉邊欣賞風景，為冷色調的寒冬添上暖呼呼的色彩

谷關溫泉住宿

交通： 距離公車「谷關站」步行8分鐘的距離，免費停車

距離公車「谷關站」步行8分鐘的距離，免費停車 評價：8.9分

這間谷關溫泉飯店是附設餐廳的高級溫泉旅館，距離公車「谷關站」步行8分鐘的距離，距離熱門景點像是谷關溫泉公園、谷關溫泉親親魚、谷關桂花巷、谷關吊橋等都非常近，附近也有許多自然景點，如大雪山森林遊樂區、八仙山森林遊樂區和東卯山，住宿也鄰近一些當地小吃餐廳，如金谷餐廳和雪霸大眾餐廳等知名餐廳，很不錯的地點～

一進飯店大門，瀰漫著檜木香，有安定心神的效果，所有服務人員態度友善，也很細心地介紹房間設施，客房也充滿著淡淡的精油香搭配輕音樂，讓人非常放鬆，內部裝潢有微微的南洋渡假風格，很有質感的設計風格，此外，房內有獨立的私有寬敞泡湯空間，出水是瀑布式的很特別，客房整體環境很乾淨整潔，隱蔽性和隔音都不錯。再來，飯店有提供免費的早餐，早餐營養豐盛，食材也都很新鮮，可以感受到廚師滿滿的用心。

露泉度假溫泉館 → |

交通： 走 8 分鐘則可以抵達谷關溫泉公園，免費停車

走 8 分鐘則可以抵達谷關溫泉公園，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD5,000

雙人房 TWD5,000 評價：8.9分

這間谷關溫泉飯店是星野集團於台灣打造的第一間頂級奢華溫泉度假村。走路5分鐘可以到達明治溫泉老街，走 8 分鐘則可以抵達谷關溫泉公園。 此 4 星級飯店位置絕佳，從這裡開車約 13分鐘會到八仙山國家森林遊樂區。

飯店入口有兩排竹林迎接，充滿著禪意感，彷彿瞬間來到日本，群山包圍，是一座和大自然緊密結合的建築，相輔相成。飯店室內有圖書閱覽室以及禮品區等，此外，室外的公共區域，像是水之庭園、泳池、涼亭，很適合散步靜心，戶外也有舒服的座位區，可以坐著品茶，享受愜意的時刻。很棒的是，露天溫泉以及溫泉大眾池，可以邊舒服泡湯，邊欣賞美景，可以在不同季節看見不同的景緻，夏天的繡球花和秋天的楓葉，一年四季都有不同的美。

飯店環境安靜雅緻、造景優美、清淨整潔，可以休閒的度假、享受大自然美景。客房充滿著日式典雅格調，有多種房型供選擇，服務人員都很親切有禮、細心體貼。餐點的部分很多樣豐富，每份餐點上桌，服務人員都會詳細說明如何食用，讓餐點不只是食物，更多了一份溫度和意境。

虹夕諾雅谷關溫泉渡假村 →

交通： 步行10分鐘到谷關溫泉公園，免費停車

步行10分鐘到谷關溫泉公園，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD1,666

雙人房 TWD1,666 評價：8.1分

這間谷關溫泉飯店的建築設計採峇里島式原始自然風格，環境充滿了熱帶南洋植栽景觀，白牆和木瓦、茅草涼亭，瀰漫著濃厚的浪漫休閒風；融入了峇里島及原住民風格的人文氣息，會館大廳主要色調以米色、金色、棕色為主，整體營造出氣派穩重的風格，搭配各式各樣峇里島風格的裝飾品，才知道原來都是峇里島當地進口的，很用心～

住宿附近有許多餐廳，如金谷餐廳、谷關麗池山水渡假村和雪霸大眾餐廳。鄰近很多熱門景點像是谷關古靈寺、古靈寺月老、捎來步道，只要步行1分鐘就能到達；溫泉桂花巷、谷關溫泉公園，步行10分鐘；八仙山國家森林遊戲區、神社遺​址 開車15分鐘。

此飯店有12種不同房型供選擇，客房內也是充滿了異國的氛圍，房間寬敞舒適、精心佈置，也有私人的泡湯池、熱水浴池，部分房型有兩個浴池（熱水和冷水），寬敞舒適，溫泉水品質優良，泡完湯肚子餓了，絕對不要錯過飯店所擁有五星級料理主廚特別設計的中式料理，結合當地食材山豬、土雞、鱘龍魚等，再搭配當季新鮮蔬果食材，提供適合個人套餐及團體酒席的美食料理，吃飽喝足後也可以去附近大自然散步，享受靜謐時光。

惠來谷關溫泉會館 → |

交通： 步行5分鐘到谷關溫泉公園，免費停車

步行5分鐘到谷關溫泉公園，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD1,429

雙人房 TWD1,429 評價：7.9分

這間谷關溫泉飯店地理位置非常好，「龍谷公園」公車站就在對面，對面也有便利商店，鄰近很多當地美食小吃和特色餐廳，當然也鄰近一些熱門景點，像是谷關溫泉公園、明治溫泉老街、谷關桂花巷等。

此飯店還有玉石館、茶藝館、KTV等設施，飯店帶有濃濃的歷史感，整體環境整相當整潔乾淨，大廳、客房層走廊、客房、大眾池接都很用心的在做維護，讓客人有最好的享受。客房溫馨舒適，貴賓房放內有溫泉池，窗邊的景觀溫泉池與和式休息區，可以邊泡湯邊欣賞山景，風景非常美，泡湯環境和設施都很棒，提供免費按摩椅，泡丸湯後還可以按摩，性價比很高！

飯店內有2間餐廳，用餐非常方便，餐廳3餐都有供應，可以為客人提供中式餐點，餐點樣式選擇多，也有供應甜點、湯、咖啡、茶和沙拉等輕食，都適用新鮮食材細心烹飪。

龍谷觀光大飯店 → ｜

交通： 步行5分鐘到谷關溫泉公園，免費停車

步行5分鐘到谷關溫泉公園，免費停車 參考價格： 雙人房 TWD1,950

雙人房 TWD1,950 評價：7.8分

這間谷關溫泉飯店位於和平，鄰近很多熱門景點，像是谷關溫泉公園、谷關桂花巷、谷關溫泉親親魚等，距離商店街步行5分鐘可到達，也鄰近很多當地美食餐廳和小吃。飯店內有共用休息室、免費私人停車位、露台、餐廳和溫泉浴池，飯店大門旁就是谷關吊橋，白天、夜晚不同風景都可以體驗到！

客房有4種房型供選擇，房內空間寬敞舒適、乾淨整潔，採光度很好，房間有湯池和陽台，可以享受靜謐時光。飯店每個早上供應早餐，提供自助式、美式和素食三種選擇，餐廳寬敞明亮，早餐也很豐富多樣，多為中式菜餚也有沙拉吧。

此外，飯店內設有露天溫泉池、大眾溫泉池和溫泉魚池，溫泉魚會幫你做舒壓放鬆的腳部按摩，加上山區空氣清鮮，是泡湯、放鬆的好地方。

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