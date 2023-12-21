繼上次跟朋友帶我吃他們宜蘭人氣超夯的「馬桂爺爺」的咖哩之後～

這次又帶來新的建議拉！這次他們介紹一間在宜蘭火車站附近～

主打海鮮的炸物店！光聽胖達就覺得超有興趣～除了喜歡吃海鮮之外～

那就是他們介紹的基本上都挺不錯的！

名字也取的很特別!也相當容易令人印象深刻的「煎炸的魚，腳滑的螃蟹」。

胖達就在趁休假日的時候去宜蘭玩一趟順便安排去吃吃看;可惜的是，

時間是安排在平日朋友沒有辦法跟我一起前往～。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹

當天胖達從宜蘭車站的光復路出口出來後右轉走宜興路一段～

看到新民路再左轉～大約不到五分鐘的步行距離非常的近；

轉進來一看就可以看到掛在上方的直招顯著亮眼，

正前方也放著許多各種商品的照片，外觀簡雅。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 菜單

就在胖達湊近一看發現他們不像一般鹹酥雞店放著食材讓大家自己夾取，

而是貼著各式各樣的圖片以及標價,決定好想要點餐的內容後再告知，

由服務人員直接幫您準備。由於品項真的非常多～

最後胖達就讓服務人員幫我推薦拉！

推薦的過程中有跟服務人員聊到是朋友覺得好吃推薦我來這裡吃吃看，

沒想到服務人員大方的跟我講起他們好吃的秘訣，讓我得以一探究竟～！

帶我到窗簾之後～讓我看今天現撈起的牛蹄蟹、白帶魚等等各種海鮮。

*牛蹄蟹

而服務人員也推薦了我「牛蹄蟹」、「透抽身」、

「白蝦」、「白帶魚」、「柳葉魚」。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 用料

看完他們基本食材都是新鮮的海鮮之外，

不得不介紹的還有他們的每日用油，

服務人員說老闆規定每天一定要用新油來炸這些新鮮的海鮮，

不然隔天的油除了不新鮮之外～

其實油耗味也會開始加重，吃了會更不健康。

食材的部分他們有兩種炸法，一種是裹粉炸，另一種則是直接過油炸，

在菜單上的圖片就是兩種方式的成品樣子。

而他們所選用的是日本的炸粉，服務人員跟我說吃起來口感不同，

等一下你吃吃看就知道了 哈哈哈。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 牛蹄蟹

牛蹄蟹，因蟹殼形狀像牛蹄印而得名。炸得非常酥脆，可以連殼一起吃，

鮮味夠且肉質甜美，連殼一起咬下卡滋卡滋卡滋的口感，

搭上細嫩的肉質，很酥、很香、很可口。

*可以灑上蔥花、椒鹽或加辣喔

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 透抽身

透抽本身超厚實，咬下也非常的鮮美Ｑ彈脆口。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 白蝦

白蝦每一隻都非常的大隻，份量超足！

整體吃起來肉質很緊實細緻、鮮甜，

不會有咬下去桑桑的口感，讓人覺得非常的新鮮。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 白帶魚

白帶魚，是家裡面常見用來煎製的魚，有時候沒奸好還常常變的外皮受損～

導致美味流失;而這裡炸的金黃酥脆～保留著細緻的肉質，入口酥香。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 柳葉魚

透過日本的炸粉，尤以柳葉魚炸出來的體現最為明顯，

整體來說炸衣都很薄，不過吃起來卻帶有「酥」的口感，

不用一層厚厚的粉就可以有還不錯的表現，

讓這道鮮嫩柔軟的柳葉魚，多了一層酥皮在外，讓口感上更加豐富多層。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹 相關資訊

當天去的時候～店家的兩位服務大姐非常的熱情，

直說下次來記得再來看看他們。胖達自己也從事服務業相當久，

看到客人再回訪的心情真的是非常感動，

除了對店的肯定之外也是對人的肯定～相當溫暖。

雖然當天拜訪店家時，有很很多組過看似有興趣的客人，

卻沒有走進來，很可惜。

別擔心！店家除了有好吃的炸物也有很熱情的大姐來幫你們服務與介紹喔！

這邊胖達也分享相關的懶人包資訊給朋友們囉～

店名：煎炸的魚 腳滑的螃蟹

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路12號

電話：0916-793-800

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