冬天不像冬天，陰陽不定，一下子熱到像夏天，隔天又立即凍起來，實在讓人好憂鬱啊 !

來來來，療癒的反應過激的貓，將和你在一起

即日起就在華山快閃，趕快來吧!

「反應過激的貓 ７週年和你在一起」快閃店

時間包含整個寒假，粉絲們可要愛樂歪了

吾輩角色全員報到：

有好奇心旺盛的吾輩、探戈是吾輩的好朋友、甚八乃老鼠首領、嚴厲又溫柔，吾輩稱為老大的紙箱吉以及麻雀呀!

真是個網美牆，拍拍拍

走進去裡面有巨大驚喜喔

粉絲期待已久的反應過激的貓2023快閃店

快閃期間不僅推出超多首賣限定商品、六大主題

巨大吾輩與人偶見面會

吾輩、探戈及作者老師也將來到現場與粉絲們近距離同樂，讓粉絲們超級期待。

而吾輩及探戈人偶的見面會，

超可愛的卡哇伊模樣，粉絲們都被融化了！

從日本出生的吾輩與探戈來到台北與大家相見歡

快閃店將以吾輩日式風格呈現，現場六大主題特區充滿著濃濃的日式和風氣息

我在 貓老闆的壽司店

讓人感受到日本文化的獨特魅力

吾輩庭園中的賞櫻景點

在英式庭園咖啡區，則有探戈與你一同坐著

一起優雅的品味咖啡，享受悠閒時光喔。

除了超好拍的主題景點，本次也推出多樣獨家首賣的限定商品，活動現場更設有活動限定彈珠台，參與彈珠遊戲更有機會獲得獨家的限定商品，讓粉絲們能帶著精彩回憶回家。

而2024是龍年

「反應過激的貓」吾輩、探戈也換上龍裝唷

大隻小隻都好可愛

快來帶一隻回家吧

冬天，想給自己添吾輩新衣也可以

當然還有個吾輩包包

背的提的可愛的，酷的樣式選擇多

還有還有許多吾輩文具

可愛的吾輩章唷

而聖誕節快到，吾輩穿著聖誕衣

等你帶回一起過聖誕

反應過激的貓，呵呵探戈也有穿喔

這裡是吾輩學院

必拍的吾輩牆，快來和吾輩在一起

抓緊時間，快拍照 !

和吾輩在一起，你就是幸運兒

不分年齡都被可愛的過激貓的模樣給逗笑了

來快閃店療癒一下，整個人也都萌搭搭了

吾輩及探戈人偶也會在快閃店

就是要"和你在一起"

為活動增添一份可愛和溫馨，喜歡他們的粉絲們千萬不要錯過囉！

吾輩は猫です和你在一起

《反應過激的貓 ７週年和你在一起》

快閃店入場方式:免費入場

活動時間:2023/12/16(六)-2024/3/3(日)

活動地點: 華山1914文化創意產業園區 中7A館

營業時間:11:00-18:00(最後入場時間17:30)，除夕休館乙天