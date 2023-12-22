「銀之鐘1號館(銀の鐘)」是小樽運河商店街非常有名的咖啡店兼伴手禮店，最大的特色就是買咖啡送咖啡杯，每一款咖啡杯都有各自的圖案跟風格，內用咖啡是無限暢飲喝到飽，還會附贈一塊乳酪蛋糕完全就是下午茶的標準搭配，店內的座位區有一個獨特的濃厚歷史感，在這裡品嚐咖啡格外有氛圍。咖啡喝完後可以到旁邊的洗手台清洗，店家還會提供紙盒可以把咖啡杯裝進去，瞬間又變成一個特色紀念品。

餐廳環境

銀の鐘1号館 名稱 : 銀之鐘1號館

電話 : (+81)134-21-2001

地址 : 北海道小樽市入船1丁目1番2号 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-17:30

官方網站 : 銀の鐘1号館

從JR南小樽站步行大約7分鐘，JR小樽站步行25分鐘左右就可抵達

餐廳環境

店內的一樓是伴手禮區，北海道很多知名的禮盒再這裡都找的到

咖啡廳的位置在左手邊的樓梯往上走就能抵達

二樓的設計有種復古懷舊的風格，在者種環境下喝咖啡格外愜意

結帳的櫃台只有一個，人多的時候就需要排隊一下，不過店員的動作滿快的

桌椅的部分都是木頭材質有一種歲月的痕跡

在樓梯旁邊的角落有一個類似小和室的區域，必須先脫鞋才能上去坐

從窗戶望出去就是小樽商店街的風景，當時前往的時間是10月多，到處都可以看到萬聖節的裝飾

大約等了15分鐘左右終於輪到我，櫃檯的左邊是點餐區右邊是取餐區

整個櫃檯的左側是咖啡機，內用的顧客都可以在這裡無限續杯，咖啡機提供的一律都是熱咖啡，冰咖啡的部分要直接跟櫃台續杯但僅限一次，後面想再喝咖啡就只能裝熱咖啡

櫃檯的右側是洗手台，可以把飲用完的咖啡杯拿過來洗，旁邊還有附餐巾紙來擦拭杯子

菜單

飲品的部分一共有六種，分別是「熱咖啡」、「冰咖啡」、「熱茶」、「冰茶」、「柳橙汁」跟「蘋果汁」，想好要喝甚麼飲料後再來選擇杯子

杯子的選擇就非常多樣，從手工捏製的陶杯到造型玻璃杯都有

最後結帳的金額就是以咖啡杯的價格為主，所以其實比較想是買咖啡杯送咖啡，而不是買咖啡送咖啡杯，那時候的特色造型杯是「Hello Kitty」的系列

餐點介紹

這次一共點了四杯飲料，分別是三杯「熱咖啡」跟一杯「柳橙汁」，另外每點一杯飲料都還會附贈一塊乳酪蛋糕

杯子的部分四種都選擇不一樣的造型

有兩個小樽運河的咖啡杯，一個銀之鐘的專屬咖啡杯跟一個Hello Kitty的造型咖啡杯

Hello Kitty的造型杯一共有四種顏色，頭上的髮飾跟衣服顏色都不一樣，如果喜歡凱蒂貓家族的人可以一次全部收藏起來

第二個是小樽運河的風景，景色是春天的櫻花款，如果春天使用滿詩情畫意的

第三個是小樽運河冬天的景色，將整個小樽運河的風景都濃縮在上面

第四杯是銀之鐘的Logo玻璃杯，很適合拿來當手沖咖啡特色杯子

乳酪蛋糕是採用北海道的乳製品，這也是北海道非常有名的特色之一

乳酪蛋糕吃起來紮實綿密口感濃郁，乳酪香不斷在嘴中散發出來，跟咖啡是非常好的搭配

因為這次是跟團導遊有給一人一顆「北菓樓」的泡芙吃，讓這次的下午茶的餐點變得更豐富

北菓樓的泡芙也是小樽運河商店街有名的甜點伴手禮店，泡芙很大一顆裡面滿滿都是牛奶餡

一口咬下奶香充斥口中瞬間就融化人心，雖然是第一次吃但吃完就會想讓人再吃第二顆

咖啡杯的部分店家會提供紙盒，一個盒子剛好能容納一個咖啡杯

裝進去後可以讓杯子多一層保護，再收進行李箱就比較不容易摔破

裝起來後就成了一個非常有特色的紀念品，也是來小樽一定要帶回家收藏的紀念品之一

結語

雖然咖啡的口味可能平常就喝的到，但用咖啡杯做搭配還可以帶回家作紀念倒是第一次遇到，看到杯子的當下真的會想要多買幾杯來收藏，因為每一款都有各自的風格特色，不是一般的單調咖啡杯，還有盒子可以裝起來讓這份禮物多了一層質感，內用咖啡還可以無限續杯，不過續杯的咖啡濃度會稍微淡一點，但能在這裡悠閒的喝上一杯咖啡，來吃上一口乳酪蛋糕何嘗不是一種享受。