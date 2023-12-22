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【北投溫泉】3間超夯北投溫泉飯店推薦！

2023-12-22 14:15:32 波比 人氣：109
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窩客好文

波比

發表篇數：183篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：北投天玥泉溫泉會館(臺北市旅館415號)
phone02-2898-8661
place台北市北投區中山路3號
作者本次評價：
4.05
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
4.50
CP值
4.00
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北投溫泉住宿推薦

北圖溫泉地圖

最熱門北投溫泉飯店北投溫泉住宿，都在捷運「新北投站」周邊，交通極度方便。
泡湯後，再搭配北投一日遊攻略，溫泉博物館、北投圖書館、地熱谷、陽明山超精彩。
這次精選的8家住宿，便宜平價者尤其難找，扣除低評分(7分者) 所剩無幾務必搶攻耶！

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最後溫馨提醒：
✔ 北投溫泉泉質，分白磺泉 (大宗)、青磺泉 (少有)、鐵礦泉三種。
✔ 便宜北投溫泉泡湯券，常有淡旺季、平假日加價規定務必留意！
✔ 位處山上的北投溫泉酒店多有免費接駁車＆停車場，不必擔心。 

▌北投溫泉：3間北投溫泉飯店推薦

北投溫泉1：北投天玥泉會館

北投天玥泉會館.jpg

  • 交通：✅新北投站走路2分鐘✅免費停車場
  • 參考價格：雙人房淡季 NT$3,380元
  • 查房價：Booking訂房
  • 評價：Google 4.1分、Agoda 8.5分

北投天玥泉會館交通四通八達，房間很大有小露臺，設施完善浴池、蒸氣室、三溫暖等，物超所值的北投溫泉非常棒。早餐好吃，生日還送小蛋糕，全身放鬆有夠讚，員工友善愉快大推薦。
 

北投溫泉2：金都精緻溫泉飯店

金都精緻溫泉飯店.jpg

  • 交通：✅新北投站走路6分鐘✅免費停車場
  • 參考價格：雙人房淡季 NT$2,270元
  • 查房價：Booking訂房
  • 評價：Google 4.3分、Agoda 8.4分

金都精緻溫泉飯店房間很大整潔舒適，裝潢浪漫有氣氛，浴室也很大，溫泉放水速度快，泡湯很享受。房內有免費零食飲料，早餐也很好吃，連來兩次了，高CP值北投溫泉不推薦不行。
 

北投溫泉3：鳳凰閣溫泉飯店

鳳凰閣溫泉飯店

  • 交通：✅新北投站走路11分鐘✅免費接駁車＆停車場
  • 參考價格：雙人房淡季 NT$2,080元
  • 查房價：Booking訂房
  • 評價：Google 4.1分、Agoda 8.4分

鳳凰閣溫泉飯店是古老懷舊的北投溫泉飯店，榻榻米地板營造出日式氛圍，且為100%天然白硫磺溫泉，唯獨隔音較弱。價錢便宜，徹底洗去身上疲勞，整體CP值高大推薦，下次還想再來。

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台北住宿 北投溫泉
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