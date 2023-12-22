最熱門北投溫泉飯店、北投溫泉住宿，都在捷運「新北投站」周邊，交通極度方便。

泡湯後，再搭配 北投一日遊攻略 ，溫泉博物館、北投圖書館、地熱谷、陽明山超精彩。

這次精選的8家住宿，便宜平價者尤其難找，扣除低評分(7分者) 所剩無幾務必搶攻耶！



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最後溫馨提醒：

✔ 北投溫泉泉質，分白磺泉 (大宗)、青磺泉 (少有)、鐵礦泉三種。

✔ 便宜北投溫泉泡湯券，常有淡旺季、平假日加價規定務必留意！

✔ 位處山上的北投溫泉酒店多有免費接駁車＆停車場，不必擔心。

▌北投溫泉：3間北投溫泉飯店推薦

北投溫泉1：北投天玥泉會館

北投天玥泉會館交通四通八達，房間很大有小露臺，設施完善浴池、蒸氣室、三溫暖等，物超所值的北投溫泉非常棒。早餐好吃，生日還送小蛋糕，全身放鬆有夠讚，員工友善愉快大推薦。



北投溫泉2：金都精緻溫泉飯店

金都精緻溫泉飯店房間很大整潔舒適，裝潢浪漫有氣氛，浴室也很大，溫泉放水速度快，泡湯很享受。房內有免費零食飲料，早餐也很好吃，連來兩次了，高CP值北投溫泉不推薦不行。



北投溫泉3：鳳凰閣溫泉飯店

鳳凰閣溫泉飯店是古老懷舊的北投溫泉飯店，榻榻米地板營造出日式氛圍，且為100%天然白硫磺溫泉，唯獨隔音較弱。價錢便宜，徹底洗去身上疲勞，整體CP值高大推薦，下次還想再來。

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