一閃一閃亮晶晶~滿天都是小星星，這首耳熟能詳的兒歌，是我們的共同回憶~來青年公園享受小星星早午餐&輕食，立刻重回童年期待美食上桌的幸福時間

多樣化的餐點選擇，輕食、主食、甜點、飲品通通都有，不論內用、外帶、外送都是許多客人肚子餓時的好選擇，份量十足用心製作，吃飽喝足開啟美好的一天！

來小星星可以一路從早餐吃到晚餐都沒問題，許多附近居民吃過一次就會被圈粉，不定期還推出限定餐點，分享這家新開幕店家給大家來嚐鮮喔～

小星星早午餐交通

小星星早午餐鄰近很清幽的青年公園，離南機場夜市也不遠，搭公車到南機場公寓站，或者開車停在斜對面新和國小停車場都很方便~

小星星早午餐有自然採光，空間不會有壓迫感，不論白天或晚上都可以在這邊愜意的享受餐點，氣氛輕鬆很自在～

小星星早午餐季節特餐

小星星早午餐不定期推出各種季節限定餐點，老闆不斷研發新菜單，豐富的選擇讓人三不五時就想來嘗鮮

小星星早午餐會員

小星星提供多元支付方式，加入會員掌握第一手的優惠資訊，還可以線上點餐超級方便！

一閃一閃亮晶晶早午餐

第一次來當然要吃招牌的早午餐拼盤，一閃一閃亮晶晶早午餐有夠澎派，多種招牌主餐通通一次滿足~

軟嫩煙燻鮭魚、彈牙火腿熱狗、清脆新鮮生菜、會爆漿杏鮑菇、當季多汁水果、一大盤端上桌令人眼睛一亮

小星星法式吐司軟嫩帶點Q度，濕潤的質地不會乾乾的，搭配豐富的好料越吃越滿足～

這個份量可以兩個人來SHARE，一早就要來小星星報到，補充滿滿的能量開啟美好的一天！

舒肥雞胸三明治（含花生醬）

喜歡吃輕食的朋友，多款三明治是絕佳的早午餐選擇，也可以買來當野餐美食，許多客人也會透過外送平台訂購！

一口咬下好有層次喔，生菜爽脆、舒肥雞紮實、花生醬帶有香氣，吃上一份補足外食族普遍缺乏的纖維素～不怕對身體有負擔唷

肉醬薯條

吃了健康的輕食，想要來點罪惡的美食也沒問題，剛起鍋的薯條上頭淋上滿滿肉醬，香氣十足超級夠味～

肉醬帶點番茄的酸度，可以緩解薯條的油膩感，讓人一根薯條接一根，越吃越涮嘴！這款新登場小點，一吃就欲罷不能！

鹹豬肉義大利麵(季節限定)

必吃的早午餐一定要點外，小星星還不定期推出各種季節限定，這一季推出的鹹豬肉義大利麵，獨特的鹹豬肉彈牙不死鹹

麵條彈牙帶有Ｑ度，吸附鹹豬肉的精華，濕潤的麵條有種讓人停不下來的魔力。好期待接下來小星星還會推出那些季節新菜單

番茄鮮蝦義大利麵

小星星用料完全不手軟，一大盤義大利麵上頭舖滿大蝦，就是要讓客人吃得很飽，我目測這盤至少350元以上，

沒想到兩百多的親民價格就吃得到，番茄基底醬汁酸甜開胃，麵條軟硬抓得剛剛好，吸滿獎汁精華我超級滿意

鹹派（墨西哥辣味雞肉）

小星星除了主食可以吃飽外，想吃巧也沒問題，而且選擇很豐富，鹹派、甜點通通都有，來這裡可以吃得很滿足~

鹹派趁剛出爐吃最好吃，底下餅皮酥脆，內餡頗豐富，微微辣度可以刺激味蕾，雞肉帶有彈性沒有腥味，切成扇形享用超好入口~

鹹派（馬鈴薯豬豬）

馬鈴薯豬豬口味的鹹派我也好愛，裏頭的豬肉很厚又有彈性，內餡不會過於軟爛，跟底下酥脆派皮一起吃

口中充滿香味，薯泥鬆軟、豬肉彈牙，非常有層次的口感，吃起來相當滿足，又不用擔心會傷荷包

生乳千層

吃了小星星這麼多鹹食，當然不能少了甜點來收尾，層層堆疊的千層蛋糕，一大片一百多就吃得到~

不會死甜的滋味，吃起來相當紮實，搭配小星星的飲品一起享用，不論當餐後甜點或式下午茶組合都很搭

芝麻千層蛋糕

原味千層蛋糕之外，還有芝麻口味千層蛋糕，裏頭芝麻放得超多，一入口就感受到芝麻香氣，還可以吃到芝麻顆粒感~

甜度抓得很剛好，芝麻味充滿口腔，愛吃芝麻的爸爸超級喜歡，還有多款口味的甜點，等著大家來嚐嚐看！

雙色可可貓生吐司

超厚的貓咪生吐司，不僅造型超可愛，味道選擇也超豐富，一口咬下酥脆卡滋卡滋，相當有Ｑ度～

可可香氣在口中釋放開來，一大片只要銅板價，物超所值，身為省錢王一定要大力推薦！

咖啡拿鐵（熱）

香噴噴的咖啡拿鐵喝起來很濃順，上頭可愛的拉花相當俏皮，一大杯只要不用百元真的好划算，搭配輕食甜點都很搭～喝上一大杯精神立刻來了，身體都暖起來了

跳舞鹹檸檬（冰）

酸酸甜甜鹹檸檬特調，酸甜開胃可以幫助消化，補充豐富的營養素，來小星星讓身體充飽電，展開新的一天～

下次還想帶家人一起來吃小星星，感謝住青年公園的朋友帶我來開拓這家新店，分享小星星給大家來嚐鮮囉！

小星星早午餐&輕食 5大特色

1.青年公園／南萬華新開幕早午餐/咖啡廳專賣店，多款早午餐拼盤、三明治、鹹派、甜點、義大利麵、飲品通通吃得到，從早餐吃到晚餐好去處，全家大小一吃就會愛上😍

2.不定期推出限定特餐，特製鹹豬肉義大利麵，麵條彈牙香氣十足！番茄鮮蝦義大利麵醬汁開胃，蝦子好多尾，份量十足可以吃很飽～還有燉飯等主餐選擇，來吃正餐可以飽餐一頓~

3.亮晶晶早午餐份量十足，把豐富的好料一次吃個夠！還有舒肥雞胸三明治、多種口味酥脆鹹派、肉醬薯條等輕食選擇，吃飽嘴饞想要吃點心來小星星頗適合

4.不只有鹹食很不賴，小星星也是吃下午茶好去處，雙色可可貓生吐司、芝麻千層蛋糕、原味千層蛋糕；搭配平價的飲品一起享用，度過午後愜意的幸福時光

5.小星星早午餐營業時間很長，從早餐吃到晚餐通通都沒問題，許多附近居民吃過一次就會被圈粉，也可以透過外送平台點餐超方便，分享這家新開幕店家給大家來嚐鮮喔～



💭店家資訊 小星星早午餐&輕食Twinkle Twinkle Cafe & Brunch

🏠地址: 台北市萬華區中華路二段416巷84號

🚌交通: 近公車南機場公寓站5分鐘、新和國小停車場、近青年公園

☎️電話: (02)2303-9889

⏰時間: 一～五09:00-20:00 六日09:00-18:00（以粉專、google map 公佈為主）

😪公休: 不定期公休（以粉專、google map 公佈為主）

💲消費: 現金、街口、linepay、外送平台

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086666088538&mibextid=LQQJ4d

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406766777

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