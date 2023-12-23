台中平價火鍋燒肉推薦!台中南區吃到飽推薦~築崎相撲鍋物愛買復興殿原本火鍋自助百匯吃到飽220元起就很超值，現在多了燒肉選項火烤兩吃更多元，點套餐每人加價100元就有海鮮無限吃到飽CP值大爆表!還有全台首創糖葫蘆烤串一組13串只要189元，吃火鍋燒肉變得很有趣大人小孩都開心。

歡迎加入LINE好友、團購福利社LINE社群 最 新 消 息 ★超邪惡爆滿起司焗烤豬排!草莓季夢幻甜點價位好親民 ★台中最便宜火烤吃到飽220元起!套餐+100升級海鮮吃到飽海陸大滿足.必點糖葫蘆烤串 ~~其他讀者優惠請詳文末~~

築崎鍋物愛買復興殿在哪裡?

築崎鍋物愛買店位在愛買復興一樓，就在大門口進去左手邊，地點很好找。

愛買本身就有停車場，附近也有公車站牌以及捷運大慶站，交通很便利。

築崎相撲鍋物愛買復興殿原本火鍋吃到飽220元起就很超值，現在還多了燒烤選項，火烤兩吃一樣有自助吧蔬食百匯、特製熟食、飲品暢飲更加分。

築崎鍋物有好多家分店，只有這家愛買店是築崎首家火烤兩吃形式吃到飽，想吃相撲鍋物或者燒肉雙重美味，到築崎愛買店就對了。

築崎鍋物愛買復興殿環境

清水模牆面加上原木色系桌椅，整個環境很有質感。

座位分好幾區，單人、兩人、四人、六人用餐都沒有問題，天花板挑高、走道寬敞取餐很方便。座位舒適加上桌面夠大擺放食材不會擁擠，在這裡用餐蠻舒服的。

自助吧在座位區的正中央，走道寬敞取餐方便，動線規劃的還不錯。

水霧蔬食自助吧這一區就有好多食材，各種時令根莖葉蔬菜都吃的到，很新鮮而且清洗得乾乾淨淨。

除了蔬菜之外，還有各種菇類、火鍋料、老油條、豆皮、丸子、餃類，算一算超過30種。而且補貨速度蠻快的，不必擔心被拿光吃不到。

這裡也有海鮮滑，好像會不定期更換品項，今天我們吃到的是花枝滑，裡頭有好多花枝塊，用料很實在。

飲料區有各種汽水、可樂、茶飲、冰沙，還有熱咖啡及花茶茶包，想要喝冷飲熱飲通通沒問題。

熟食區有四款特製熟食，還有霜淇淋機也在這一區。

韓式魚板、麻油米血都很入味，我們家很愛，吃了好幾回合。

炒飯以及炒泡麵是築崎鍋物的人氣美食，之前我們吃過築崎興大店就愛上他們家的炒泡麵，非常好吃推薦大家一定要試試。

火鍋及燒烤的沾醬、佐料都集中在這一區。

非常推薦他們家的麻辣醬，香辣好吃，這裡也有販售一罐249元，愛吃辣的朋友可以考慮帶回家。

築崎鍋物推薦餐點

重量級雙塔套餐 2人1088元/3人1588元/4人1988元

我們4人用餐想要火烤兩吃，直接點雙塔套餐最划算，除了雙塔6個大肉盤及自助百匯之外，每人+100元就可升級海鮮吃到飽，當然要升級！另外再加點創新糖葫蘆烤串，一整桌超豐盛。

自助百匯的東西真的很多，每一種都拿一點就擺滿一大盤。再加上熟食、飲料，光是自助吧就吃得開心。

相撲味噌鍋+90元

相撲味噌鍋是築崎最厲害的人氣鍋物，湯底有一整隻去骨大雞腿，味噌柴魚湯頭味道甘甜，涮煮蔬菜越煮越甜好好吃。

泡菜豆腐鍋+50元

酸辣帶點微甜的湯頭喝起來很清爽，裡頭還有豆腐，再加點自助吧的食材就可以變成部隊鍋了~哈!

起司牛奶鍋+70元

這一鍋湯頭有濃濃奶香，加上起司的滋味很加分，湯頭很好喝，煮肉片以及蔬菜都好吃。

高知柚香雞+99元

這一鍋湯頭充滿柚子香氣超級好喝!!裡頭還有雞腿肉味道特別甜，光是這一鍋的湯頭我們就連喝好幾碗。

我們點的相撲味噌雞鍋以及高知柚香雞鍋裡頭都有大塊雞腿肉，軟嫩多汁好好吃。套餐原本的雙塔大肉盤再加上我們加價100元的海鮮吃到飽，享受豪華海陸大餐不必花大錢。

築崎鍋物的湯頭都很讚，加入自助吧的水霧蔬食越煮越甘甜，還沒煮肉片的湯頭就讓我們讚不絕口。

每一鍋都好喝，喝不夠還可以請店員加原湯，不會越加越淡，始終維持濃郁的甘甜滋味好棒啊。

重量級雙塔一共有6盤肉

分烤肉塔及火鍋塔兩種，牛肉塔肉片有切稍微厚一點是烤肉專用，豬肉及雞肉則是火鍋專用。我們點4人份套餐足足36盎司份量十足，6大盤肉盤火烤兩吃好豐盛。

雪花松阪豬

松阪豬的油花非常漂亮，下鍋後口感軟嫩帶有q度，味道好甜啊~

嚴選梅花豬

梅花豬的口感也不錯，油花不多口感軟嫩，在高知柚香雞鍋涮煮，除了香甜肉汁還吃的到高知柚子香氣，這一鍋煮肉片超好吃，大推!

嚴選雞肉片

雞肉片在牛奶起司鍋煮過口感特別軟嫩，帶有奶香味道好甜好好吃。

特選牛五花

牛五花的油脂比較多，在烤網上逼出香氣味道更甜。

軟嫩的口感一咬爆汁，五花牛原本就很甜，再加上築崎鍋物特製的燒肉醬，美味更加分。

嚴選肩胛牛

肩胛牛的油花不多，口感比較紮實。

在烤網上兩面烤到變色就可以開吃，香甜的滋味越咬越出汁，一大盤份量超多，大口吃肉真是過癮。

嚴選板腱牛

板腱牛的口感非常軟嫩，油花香氣好迷人。

大片的燒肉在嘴裡爆汁，真的是爽度十足!一邊吃火鍋一邊吃燒肉，太享受了~

套餐限定升級海鮮吃到飽，每人加價100元

鮮蝦、秋刀魚、鯖魚、蛤蜊、淡菜等5種海鮮組成的澎湃海鮮盛合有夠豪華，這一盤送上桌的時候讓我們好驚艷!

一般火鍋店或者燒肉餐廳點這樣一盤海鮮拼盤大概要1000多元吧?我們4人加價合計只要400元真的很超值! 別以為只有一盤而已喔~吃不夠都可以無限續點吃到飽，CP值大爆表。

特別一提，築崎鍋物的烤爐是電熱型無煙燒烤爐，比較健康。可以控制溫度熱氣循環燒烤速度特別快，吃烤肉或者烤海鮮都不用等太久。

秋刀魚現在正是肥美的季節，肉質軟嫩帶有Q度，簡單灑點胡椒鹽就是居酒屋等級的美味。

烤蝦的風味也很讚，蝦肉結實飽滿味道鮮甜，沾點燒肉醬味道更甜更好吃。

鯖魚的油脂特別多，烤過後香氣十足，居酒屋的菜色在這裡無限續點吃到飽，真的很加分。

淡菜也是無限續，不只燒烤方式也可以在火鍋涮煮，飽滿的肉質特別好吃。

用餐過程店員會推著海鮮車來詢問是否要再續點，愛吃海鮮的朋友來這裡絕對吃得很滿足。

5種海鮮通通都是吃到飽，我們又續點了一盤。

火鍋燒烤雙重美味真的是大滿足，重點是點套餐升級一個人只要加價100元真的很划算!如果不是套餐升級海鮮吃到飽也只要加價159元，真的很推薦一定要升級。

吃完肉盤我們火力全開狂吃海鮮，大口吃肉吃海鮮，海陸雙重享受好幸福啊~

鮮蝦和蛤蜊、淡菜煮火鍋也很好吃，多吃幾盤就值回票價。

糖葫蘆烤串 限時特惠189元(原價388元)

築崎鍋物真的很會耶~~竟然推出這麼有創意的糖葫蘆烤串!

內含經典肉串+綜合蔬食串+甜食串一共13串多種口味，光是畫面就很吸睛，大家一直狂拍照~XD。

自己烤肉串特別有趣，提醒一下調整火候用中小火烤肉串才不會烤焦喔。

肉串有青龍椒豬肉串以及番茄豬肉串兩種，豬五花油脂包捲蔬菜，吃起來不會油膩，香甜肉汁加上脆口蔬菜很好吃耶~

綜合蔬食串有火腿金針菇以及烤香菇和杏鮑菇，沾店家的燒肉醬再烤，顏色特別漂亮又好吃。

甜食串有可頌麵包以及棉花糖，烤甜食串建議把火源關掉用餘溫來烤，或者是離烤網一點距離就能烤出外皮香酥的口感，很好吃喔。

吃飽喝足最後再來DIY霜淇淋，築崎鍋物的霜淇淋機口味好像會一直更換。

我們今天吃到的是泰式奶茶霜淇淋，甜度不會太高很好吃耶~同桌友人還連吃了兩杯。

築崎鍋物愛買復興殿評論

築崎鍋物絕對是台中最便宜火烤吃到飽，火鍋燒肉加上自助百匯220起，個人鍋物或烤肉加價159元就可升級海鮮吃到飽，無肉不歡的朋友享受海陸大餐推薦直接點重量級雙塔套餐，升級海鮮吃到飽每人只要加100元無敵超值!!澎湃的海味每一款都好吃，再加上大肉盤以及自助百匯，火烤兩吃無限吃到飽CP值很高啊~而且環境舒適餐點多元又好停車，約聚餐選築崎相撲鍋物愛買復興旗艦殿就對了。

築崎鍋物資訊

築崎相撲鍋物（火鍋×蒙古烤肉）-太平殿 (2024年1月初隆重登場) 地址：台中市太平區立文街6號 營業時間：11:00 -凌晨02:00 最晚收客凌晨01:00