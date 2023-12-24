前陣子在朋友家吃到過巨佳食品行的蜜汁肉乾，
就暗暗決定明年過年要買巨佳食品當過年送給長輩的禮盒了，
這幾天就特地跑了趟樹林，先去買一盒回來確認仁夫想法；
【目錄】
▶ 巨佳食品行
▶ 體面外盒、提袋設計
▶ 豬圓玉潤禮盒
▶ 蜜汁肉乾
▶ 魷魚絲
▶ 鱈魚條
▶ 巨佳食品裡買？
巨佳食品行總店位於新北樹林區樹林市場/夜市裡，
以前常常去樹林夜市走跳都沒有注意過，
這次剛好在朋友家吃到才發現這家店。
巨佳食品行不僅是樹林在地 50 年老店，
還曾榮獲新北市十大伴手禮獎唷！回目錄
外盒就是提袋，我還蠻喜歡這樣的簡約設計，
老闆知道我是來挑過年禮盒的，馬上遞了紅包袋跟訂購單給我一起帶回家參考；回目錄
老闆推薦的豬圓玉潤禮盒有：蜜汁肉乾、鱈魚條、魷魚絲
肉乾跟魷魚絲稍稍大包一點，搭配鱈魚條塞在紙盒中剛好滿滿的，
我後來要再放回去，盒子還一直蓋不緊呢！回目錄
豬圓玉潤禮盒-蜜汁肉乾是店內熱銷商品之一，蜜汁香甜，
真的很難抵抗它的美味，而且厚薄適中，
吃起來有嚼感，又不會厚硬到像在考驗牙口好壞！回目錄
豬圓玉潤禮盒-魷魚絲滿滿海味、鹹香夠味，相對蜜汁肉乾來說鹹的部分居多，
所以一個禮盒裡有甜的蜜汁肉乾，也來個鹹的魷魚絲搭配！回目錄
再來就是豬圓玉潤禮盒-黑芝麻鱈魚香絲，黑芝麻裡有豐富的鈣質、鐵質、鎂及芝麻素，
夾在鮮香的鱈魚香絲中，越嚼越有香氣，
吃零食之餘還補充了膳食纖維，不會只有吃零食的罪惡感！回目錄
巨佳食品行：https://www.jiujia.com.tw/index.html
FB粉絲專頁：樹林伴手禮 - 巨佳紅麴肉乾
地址：238新北市樹林區博愛街64號1樓
這個豬圓玉潤禮盒之於我對傳統過年該有的要素都有了，
外盒、內袋都紅色喜氣、禮盒拿起來豪氣大方，
年夜飯後、春節期間拜訪親友都會吃到的肉乾、鱈魚香絲、魷魚絲也都有，
(還是只有我家親戚們有這些元素而已?)
仁夫吃過也覺得確實可以列入農曆過年的禮盒送長輩們呢！
當然接下來要送禮的話，直接就用宅配的方便，
可以直接到官網，或是電話確認訂購細節囉！回目錄