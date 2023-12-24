

前陣子在朋友家吃到過巨佳食品行的蜜汁肉乾，

就暗暗決定明年過年要買巨佳食品當過年送給長輩的禮盒了，

這幾天就特地跑了趟樹林，先去買一盒回來確認仁夫想法；

【目錄】

▶ 巨佳食品行

▶ 體面外盒、提袋設計

▶ 豬圓玉潤禮盒

▶ 蜜汁肉乾

▶ 魷魚絲

▶ 鱈魚條

▶ 巨佳食品裡買？



巨佳食品行總店位於新北樹林區樹林市場/夜市裡，

以前常常去樹林夜市走跳都沒有注意過，

這次剛好在朋友家吃到才發現這家店。



巨佳食品行不僅是樹林在地 50 年老店，

還曾榮獲新北市十大伴手禮獎唷！回目錄







先拍形象照(X





外盒就是提袋，我還蠻喜歡這樣的簡約設計，





老闆知道我是來挑過年禮盒的，馬上遞了紅包袋跟訂購單給我一起帶回家參考；回目錄







老闆推薦的豬圓玉潤禮盒有：蜜汁肉乾、鱈魚條、魷魚絲

肉乾跟魷魚絲稍稍大包一點，搭配鱈魚條塞在紙盒中剛好滿滿的，

我後來要再放回去，盒子還一直蓋不緊呢！回目錄















豬圓玉潤禮盒-蜜汁肉乾是店內熱銷商品之一，蜜汁香甜，

真的很難抵抗它的美味，而且厚薄適中，

吃起來有嚼感，又不會厚硬到像在考驗牙口好壞！回目錄













豬圓玉潤禮盒-魷魚絲滿滿海味、鹹香夠味，相對蜜汁肉乾來說鹹的部分居多，

所以一個禮盒裡有甜的蜜汁肉乾，也來個鹹的魷魚絲搭配！回目錄











再來就是豬圓玉潤禮盒-黑芝麻鱈魚香絲，黑芝麻裡有豐富的鈣質、鐵質、鎂及芝麻素，

夾在鮮香的鱈魚香絲中，越嚼越有香氣，

吃零食之餘還補充了膳食纖維，不會只有吃零食的罪惡感！回目錄







巨佳食品行：https://www.jiujia.com.tw/index.html

FB粉絲專頁：樹林伴手禮 - 巨佳紅麴肉乾

地址：238新北市樹林區博愛街64號1樓



這個豬圓玉潤禮盒之於我對傳統過年該有的要素都有了，

外盒、內袋都紅色喜氣、禮盒拿起來豪氣大方，

年夜飯後、春節期間拜訪親友都會吃到的肉乾、鱈魚香絲、魷魚絲也都有，

(還是只有我家親戚們有這些元素而已?)

仁夫吃過也覺得確實可以列入農曆過年的禮盒送長輩們呢！

當然接下來要送禮的話，直接就用宅配的方便，

可以直接到官網，或是電話確認訂購細節囉！回目錄

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