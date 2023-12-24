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台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點/音樂一次滿足！駐場歌手表演│chill好氣氛聚餐餐廳│台南宵夜美食首選│壽星送調酒+小蛋糕

2023-12-24 17:57:50 台南大媽走天下 人氣：102
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窩客好文

台南大媽走天下

發表篇數：101篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Lady Boss老闆娘音樂餐廳
place台南市安平區怡平路13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

百貨週年慶開打，被我妹抓去支援（當小姐的時候站過櫃姐，退役許久但還算有經驗！）

全程上緊發條將近一個月，終於可以放鬆一下，和同事們一起慶祝業績達標！

 

我們選了一家位於台南安平的餐酒館Lady Boss老闆娘音樂餐廳這裡的調酒和餐點都很美味，還有駐唱歌手表演，可以讓我們盡情享受美食和音樂，非常適合團體聚餐。

 

▼餐廳內空間寬敞舒適，駐唱歌手正演唱著動聽的歌曲，讓人感到心情愉悅，好解壓～～

 

▼我們點了幾杯調酒，調酒師的手藝很精湛，不同風味的調酒，有甜有酸有辣，我們一桌有男有女喝了都很喜歡！酒感適中，搭配餐點更有風味。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

▼我點的是Lady Boss老闆娘特調，以琴酒為基底，搭配檸檬和萊姆，酸甜可口，非常解膩。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

餐點方面，我們點了很多很唰嘴的下酒菜，滿滿一桌，開始享用美食！

 

雞米花

口感酥脆，讓人吮指回味。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

酥炸薯條

外酥內軟，單吃或搭配番茄醬都很美味。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

泰式椒麻雞

雞肉口感嫩滑，搭配泰式椒麻醬汁，酸辣帶勁。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

鳳梨蝦球

蝦球口感Q彈，搭配酸甜鳳梨，超級唰嘴！

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

塔香蚵仔酥

蚵仔飽滿鮮甜，搭配九層塔，香氣十足。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

金莎中卷

中卷肉質鮮嫩，裹上金沙醬汁，鹹香可口。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

魚蛋沙拉

魚蛋口感彈牙，搭配蔬菜沙拉，清爽開胃。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

炭烤味噌魚

魚肉口感鮮嫩，搭配味噌醬汁，鹹甜交織，風味獨特。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

季節綠竹筍

綠竹筍口感清脆，搭配美乃滋，當季筍子就是甜！簡單美味。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

涼拌豬耳絲

豬耳絲口感軟Q，清爽解膩。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

烤牛肉串

牛肉串口感軟嫩，搭配烤肉醬，超下酒。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

烤雞翅

雞翅肉質鮮嫩，外皮烤得酥脆，香氣十足。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

老闆娘炒麵

炒麵口感滑順，搭配多種配料，豐富美味。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

▼我們邊吃邊聊，聊著週年慶上的趣事，聊著最近的生活，氣氛非常愉快，今晚我們不僅吃到了美味的食物，也享受了美好的音樂和舒適的環境。

台南安平餐酒館【Lady Boss老闆娘音樂餐廳】調酒/餐點

 

Lady Boss老闆娘音樂餐廳是一家很值得推薦的餐酒館，這裡的調酒和餐點都很美味，駐唱歌手的演出也非常精彩。如果想找聚餐場所，不妨來Lady Boss老闆娘音樂餐廳，享受美食和音樂！

 

Lady Boss老闆娘音樂餐廳

✨當月壽星送調酒+小蛋糕

✨來店打卡生蠔特價50元一顆

地址：台南市安平區怡平路13號

營業時間：17:00-02:00

電話：06 295 0757


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