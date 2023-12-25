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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 心靈充電、收獲滿滿 / 台南美術館1館

心靈充電、收獲滿滿 / 台南美術館1館

2023-12-25 17:15:00 小 祿 人氣：118
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窩客好文

小 祿

發表篇數：607篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 中西區

                                                                                                                                                                                    

◎為慶祝「台南建城400年」活動，翁倩玉首次回到出生的故鄉辦展…

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  小祿到台南市立美術館一館看展～

  心靈充電、收獲滿滿、了解到藝術家對作品的用心堅持與廢寢忘食！

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  南美館1館迷人風采的裝飾藝術建築，這是去年來看展拍的，今年來直奔入館沒有拍外裝。

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  藝術家顏水龍先生的馬賽克拼貼「熱帶植物」美而有意境，是特地為初識的

  日本自然史研究專家小林平一所做。遺族在小林過世後為感謝台日友好、

  台灣為311東北大震災的捐贈，回贈南美館1館長期展出。

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  二樓古色古香的樓牆。

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  二樓「南國花園－蘇世雄紀念展」。

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  原本是大型回顧展，不意大師在今年9月過世。

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  2010年榮獲國家工藝成就獎，是陶藝釉雕創作者首次獲獎！台南出生、奉獻一生。

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  看到陶藝家蘇世雄先生的紀念展十分感動。

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  二樓「藝術品・診療事－翁崑德的藝術與作品修護展」。

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  發現這畫架會跳播作品滿有趣的，原來後頭置放播放螢幕。

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  南美館首次結合藝術史研究和修護成果的展覽 。

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  二樓「共學體驗區」第一檔的體驗主題→在樹梢孵夢。

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  解放我想、夢的搖籃、逐光夢行、捕夢·捕夢等 4個開放式子題體驗。

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  讓參觀的民眾來玩玩看拼貼。

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  一樓「無限II 倩玉的版畫世界」～

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  為了看旅日明星、版畫家翁倩玉「無限II 倩玉的版畫世界」，我們再度來到

  台南市立美術館！上次111.1.15來看「奈良美智展」已經快2年了。

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  展覽匯集了翁倩玉藝術家近50年43幅版畫創作。

  為慶祝「台南建城400年」活動首次回到出生的故鄉辦展，距離之前在台北、高雄的

  「無限-倩玉的版畫世界」已經11年。

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  版畫展有日式庭園建築、古民宅、花卉等。

  創作者的敏銳感受，經由解說牌文字述說更加生動而美麗。不論是建築物的一隅或

  花卉都讓人感受畫作筆觸的生命力與美感，一句一言彷彿聽到作者在娓娓述說著。

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  翁倩玉演藝、歌唱、版畫、著作皆精采，還斜槓做YouTuber！

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  版畫創作過程很辛苦，真的很不簡單ㄚ..

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  南美一館原是在1931年落成的臺南警察署台南市立古蹟。「府城之心－中西區」

  台灣首座行政法人美術館，座落在臺灣古蹟密度最高的臺南市中西區。

  典雅大方的裝飾藝術風格的建築外牆與內裝都值得前來一遊。

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  普通票要200元，以一般市立美術館來說並不便宜。原來南美館是屬於行政法人，

  以不增加政府支出、並彈性運用與企業經營為前提來管理。

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  不論買1館或2館門票，當天2館都可以去參觀！逢週六開放時間從18 點延長到 21點。

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電           話：(06)221-8881
地           址：1 館  臺南市中西區南門路 37 號；2 館  臺南市中西區忠義路二段 1 號
官方網站：臺南市美術館
大眾運輸：公車1、2、6、7、10、11、88、高南 E 08、高鐵快捷 H 31 至民生綠園或孔廟站，
步行約 5 分鐘
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及展覽資訊以官方最新公告為準
店家所提供商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表筆者當時當次當下參觀的個人感受，不等於往後每次每個人的期待嘿～

文章標籤

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