◎為慶祝「台南建城400年」活動，翁倩玉首次回到出生的故鄉辦展…

小祿到台南市立美術館一館看展～

心靈充電、收獲滿滿、了解到藝術家對作品的用心堅持與廢寢忘食！

南美館1館迷人風采的裝飾藝術建築，這是去年來看展拍的，今年來直奔入館沒有拍外裝。

藝術家顏水龍先生的馬賽克拼貼「熱帶植物」美而有意境，是特地為初識的

日本自然史研究專家小林平一所做。遺族在小林過世後為感謝台日友好、

台灣為311東北大震災的捐贈，回贈南美館1館長期展出。

二樓古色古香的樓牆。

二樓「南國花園－蘇世雄紀念展」。

原本是大型回顧展，不意大師在今年9月過世。

2010年榮獲國家工藝成就獎，是陶藝釉雕創作者首次獲獎！台南出生、奉獻一生。

看到陶藝家蘇世雄先生的紀念展十分感動。

二樓「藝術品・診療事－翁崑德的藝術與作品修護展」。

發現這畫架會跳播作品滿有趣的，原來後頭置放播放螢幕。

南美館首次結合藝術史研究和修護成果的展覽 。

二樓「共學體驗區」第一檔的體驗主題→在樹梢孵夢。

解放我想、夢的搖籃、逐光夢行、捕夢·捕夢等 4個開放式子題體驗。

讓參觀的民眾來玩玩看拼貼。

一樓「無限II 倩玉的版畫世界」～

為了看旅日明星、版畫家翁倩玉「無限II 倩玉的版畫世界」，我們再度來到

台南市立美術館！上次111.1.15來看「奈良美智展」已經快2年了。

展覽匯集了翁倩玉藝術家近50年43幅版畫創作。

為慶祝「台南建城400年」活動首次回到出生的故鄉辦展，距離之前在台北、高雄的

「無限-倩玉的版畫世界」已經11年。

版畫展有日式庭園建築、古民宅、花卉等。

創作者的敏銳感受，經由解說牌文字述說更加生動而美麗。不論是建築物的一隅或

花卉都讓人感受畫作筆觸的生命力與美感，一句一言彷彿聽到作者在娓娓述說著。

翁倩玉演藝、歌唱、版畫、著作皆精采，還斜槓做YouTuber！

版畫創作過程很辛苦，真的很不簡單ㄚ..

南美一館原是在1931年落成的臺南警察署台南市立古蹟。「府城之心－中西區」

台灣首座行政法人美術館，座落在臺灣古蹟密度最高的臺南市中西區。

典雅大方的裝飾藝術風格的建築外牆與內裝都值得前來一遊。

普通票要200元，以一般市立美術館來說並不便宜。原來南美館是屬於行政法人，

以不增加政府支出、並彈性運用與企業經營為前提來管理。

不論買1館或2館門票，當天2館都可以去參觀！逢週六開放時間從18 點延長到 21點。

文章標籤